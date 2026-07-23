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Harga live CHWY hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CHWY adalah 15,334.45 USD. Lacak informasi harga aktual CHWY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live CHWY hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CHWY adalah 15,334.45 USD. Lacak informasi harga aktual CHWY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CHWY

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Harga CHWY (CHWY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CHWY ke USD:

$0.000000036451
$0.000000036451$0.000000036451
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live CHWY (CHWY)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 05:37:22 (UTC+8)

Harga CHWY Hari Ini

Harga live CHWY (CHWY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHWY ke USD saat ini adalah $ 0 per CHWY.

CHWY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,334.45, dengan suplai yang beredar 420.69B CHWY. Selama 24 jam terakhir, CHWY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHWY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CHWY (CHWY)

$ 15.33K
$ 15.33K$ 15.33K

--
----

$ 15.33K
$ 15.33K$ 15.33K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CHWY saat ini adalah $ 15.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHWY adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.33K.

Riwayat Harga CHWY USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
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Low 24 Jam
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High 24 Jam

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Riwayat Harga CHWY (CHWY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CHWY ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CHWY ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CHWY ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CHWY ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0+2.52%
60 Hari$ 0-23.36%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk CHWY

Prediksi Harga CHWY (CHWY) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CHWY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga CHWY (CHWY) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga CHWY berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga CHWY yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CHWY pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga CHWY.

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Sumber Daya CHWY (CHWY)

Situs Web Resmi

Kategori :

Ethereum EcosystemMeme

Tentang CHWY

Berapa harga saat ini dari CHWY?

Harga langsung dari CHWY (CHWY) adalah Rp IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi CHWY di pasar?

CHWY saat ini berada pada peringkat pasar #9231, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp263861803.898349375000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari CHWY?

Jumlah token yang beredar dari CHWY adalah 420690000000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari CHWY?

Dalam 24 jam terakhir, CHWY diperdagangkan dalam kisaran Rp (terendah 24 jam) hingga Rp (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak CHWY dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

CHWY mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan CHWY hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk CHWY?

Pergeseran harga saat ini sebesar --% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Meme,Ethereum Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CHWY

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 05:37:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CHWY (CHWY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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