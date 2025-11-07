BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Clash hari ini adalah 0.043297 USD. Lacak informasi harga aktual CLASH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLASH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Clash hari ini adalah 0.043297 USD. Lacak informasi harga aktual CLASH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLASH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CLASH

Info Harga CLASH

Penjelasan CLASH

Tokenomi CLASH

Prakiraan Harga CLASH

Riwayat CLASH

Panduan Membeli CLASH

Konverter CLASH ke Mata Uang Fiat

Spot CLASH

Futures USDT-M CLASH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Clash

Harga Clash(CLASH)

Harga Live 1 CLASH ke USD:

$0.043305
$0.043305$0.043305
-0.03%1D
USD
Grafik Harga Live Clash (CLASH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:22:26 (UTC+8)

Informasi Harga Clash (CLASH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.040546
$ 0.040546$ 0.040546
Low 24 Jam
$ 0.0555
$ 0.0555$ 0.0555
High 24 Jam

$ 0.040546
$ 0.040546$ 0.040546

$ 0.0555
$ 0.0555$ 0.0555

--
----

--
----

-2.01%

-0.03%

-14.07%

-14.07%

Harga aktual Clash (CLASH) adalah $ 0.043297. Selama 24 jam terakhir, CLASH diperdagangkan antara low $ 0.040546 dan high $ 0.0555, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLASH adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CLASH telah berubah sebesar -2.01% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -14.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Clash (CLASH)

--
----

$ 111.32K
$ 111.32K$ 111.32K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Kapitalisasi Pasar Clash saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 111.32K. Suplai beredar CLASH adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Clash (CLASH) USD

Pantau perubahan harga Clash untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000013-0.03%
30 Days$ -0.01393-24.35%
60 Hari$ +0.039797+1,137.05%
90 Hari$ +0.039797+1,137.05%
Perubahan Harga Clash Hari Ini

Hari ini, CLASH tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000013 (-0.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Clash 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01393 (-24.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Clash 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CLASH terlihat mengalami perubahan $ +0.039797 (+1,137.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Clash 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.039797 (+1,137.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Clash (CLASH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Clash sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Clash (CLASH)

Clash tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Clash Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CLASH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Clash di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Clash dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Clash (USD)

Berapa nilai Clash (CLASH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Clash (CLASH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Clash.

Cek prediksi harga Clash sekarang!

Tokenomi Clash (CLASH)

Memahami tokenomi Clash (CLASH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLASH sekarang!

Cara membeli Clash (CLASH)

Ingin mengetahui cara membeli Clash? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Clash di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CLASH ke Mata Uang Lokal

1 Clash(CLASH) ke VND
1,139.360555
1 Clash(CLASH) ke AUD
A$0.06667738
1 Clash(CLASH) ke GBP
0.03290572
1 Clash(CLASH) ke EUR
0.03723542
1 Clash(CLASH) ke USD
$0.043297
1 Clash(CLASH) ke MYR
RM0.18098146
1 Clash(CLASH) ke TRY
1.8228037
1 Clash(CLASH) ke JPY
¥6.624441
1 Clash(CLASH) ke ARS
ARS$62.83996689
1 Clash(CLASH) ke RUB
3.51744828
1 Clash(CLASH) ke INR
3.83871202
1 Clash(CLASH) ke IDR
Rp721.61637802
1 Clash(CLASH) ke PHP
2.55409003
1 Clash(CLASH) ke EGP
￡E.2.0479481
1 Clash(CLASH) ke BRL
R$0.23163895
1 Clash(CLASH) ke CAD
C$0.06104877
1 Clash(CLASH) ke BDT
5.28266697
1 Clash(CLASH) ke NGN
62.29745548
1 Clash(CLASH) ke COP
$165.88855877
1 Clash(CLASH) ke ZAR
R.0.75206889
1 Clash(CLASH) ke UAH
1.82107182
1 Clash(CLASH) ke TZS
T.Sh.106.380729
1 Clash(CLASH) ke VES
Bs9.655231
1 Clash(CLASH) ke CLP
$40.785774
1 Clash(CLASH) ke PKR
Rs12.23746408
1 Clash(CLASH) ke KZT
22.77552091
1 Clash(CLASH) ke THB
฿1.4028228
1 Clash(CLASH) ke TWD
NT$1.34134106
1 Clash(CLASH) ke AED
د.إ0.15889999
1 Clash(CLASH) ke CHF
Fr0.0346376
1 Clash(CLASH) ke HKD
HK$0.33641769
1 Clash(CLASH) ke AMD
֏16.5567728
1 Clash(CLASH) ke MAD
.د.م0.40309507
1 Clash(CLASH) ke MXN
$0.80402529
1 Clash(CLASH) ke SAR
ريال0.16236375
1 Clash(CLASH) ke ETB
Br6.64565653
1 Clash(CLASH) ke KES
KSh5.59137458
1 Clash(CLASH) ke JOD
د.أ0.030697573
1 Clash(CLASH) ke PLN
0.15933296
1 Clash(CLASH) ke RON
лв0.1905068
1 Clash(CLASH) ke SEK
kr0.41391932
1 Clash(CLASH) ke BGN
лв0.07317193
1 Clash(CLASH) ke HUF
Ft14.47548601
1 Clash(CLASH) ke CZK
0.91226779
1 Clash(CLASH) ke KWD
د.ك0.013248882
1 Clash(CLASH) ke ILS
0.14158119
1 Clash(CLASH) ke BOB
Bs0.2987493
1 Clash(CLASH) ke AZN
0.0736049
1 Clash(CLASH) ke TJS
SM0.39919834
1 Clash(CLASH) ke GEL
0.11733487
1 Clash(CLASH) ke AOA
Kz39.5041828
1 Clash(CLASH) ke BHD
.د.ب0.016279672
1 Clash(CLASH) ke BMD
$0.043297
1 Clash(CLASH) ke DKK
kr0.27969862
1 Clash(CLASH) ke HNL
L1.13784516
1 Clash(CLASH) ke MUR
1.991662
1 Clash(CLASH) ke NAD
$0.75206889
1 Clash(CLASH) ke NOK
kr0.4416294
1 Clash(CLASH) ke NZD
$0.07663569
1 Clash(CLASH) ke PAB
B/.0.043297
1 Clash(CLASH) ke PGK
K0.18487819
1 Clash(CLASH) ke QAR
ر.ق0.15760108
1 Clash(CLASH) ke RSD
дин.4.3946455
1 Clash(CLASH) ke UZS
soʻm515.44039372
1 Clash(CLASH) ke ALL
L3.63131939
1 Clash(CLASH) ke ANG
ƒ0.07750163
1 Clash(CLASH) ke AWG
ƒ0.0779346
1 Clash(CLASH) ke BBD
$0.086594
1 Clash(CLASH) ke BAM
KM0.07317193
1 Clash(CLASH) ke BIF
Fr127.682853
1 Clash(CLASH) ke BND
$0.0562861
1 Clash(CLASH) ke BSD
$0.043297
1 Clash(CLASH) ke JMD
$6.94267395
1 Clash(CLASH) ke KHR
173.88334982
1 Clash(CLASH) ke KMF
Fr18.487819
1 Clash(CLASH) ke LAK
941.23911161
1 Clash(CLASH) ke LKR
රු13.19995639
1 Clash(CLASH) ke MDL
L0.74081167
1 Clash(CLASH) ke MGA
Ar195.0313365
1 Clash(CLASH) ke MOP
P0.346376
1 Clash(CLASH) ke MVR
0.6667738
1 Clash(CLASH) ke MWK
MK75.0380307
1 Clash(CLASH) ke MZN
MT2.76884315
1 Clash(CLASH) ke NPR
रु6.1351849
1 Clash(CLASH) ke PYG
307.062324
1 Clash(CLASH) ke RWF
Fr62.910541
1 Clash(CLASH) ke SBD
$0.35590134
1 Clash(CLASH) ke SCR
0.60312721
1 Clash(CLASH) ke SRD
$1.6669345
1 Clash(CLASH) ke SVC
$0.37841578
1 Clash(CLASH) ke SZL
L0.75120295
1 Clash(CLASH) ke TMT
m0.1515395
1 Clash(CLASH) ke TND
د.ت0.128115823
1 Clash(CLASH) ke TTD
$0.29312069
1 Clash(CLASH) ke UGX
Sh151.366312
1 Clash(CLASH) ke XAF
Fr24.592696
1 Clash(CLASH) ke XCD
$0.1169019
1 Clash(CLASH) ke XOF
Fr24.592696
1 Clash(CLASH) ke XPF
Fr4.459591
1 Clash(CLASH) ke BWP
P0.58234465
1 Clash(CLASH) ke BZD
$0.08702697
1 Clash(CLASH) ke CVE
$4.14958448
1 Clash(CLASH) ke DJF
Fr7.706866
1 Clash(CLASH) ke DOP
$2.7839971
1 Clash(CLASH) ke DZD
د.ج5.64852662
1 Clash(CLASH) ke FJD
$0.09871716
1 Clash(CLASH) ke GNF
Fr376.467415
1 Clash(CLASH) ke GTQ
Q0.33165502
1 Clash(CLASH) ke GYD
$9.05600052
1 Clash(CLASH) ke ISK
kr5.455422

Sumber Daya Clash

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Clash, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Clash

Berapa nilai Clash (CLASH) hari ini?
Harga live CLASH dalam USD adalah 0.043297 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CLASH ke USD saat ini?
Harga CLASH ke USD saat ini adalah $ 0.043297. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Clash?
Kapitalisasi pasar CLASH adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CLASH?
Suplai beredar CLASH adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CLASH?
CLASH mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CLASH?
CLASH mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan CLASH?
Volume perdagangan 24 jam live CLASH adalah $ 111.32K USD.
Akankah harga CLASH naik lebih tinggi tahun ini?
CLASH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLASH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:22:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Clash (CLASH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CLASH ke USD

Jumlah

CLASH
CLASH
USD
USD

1 CLASH = 0.043297 USD

Perdagangkan CLASH

CLASH/USDT
$0.043305
$0.043305$0.043305
-0.03%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,629.73
$100,629.73$100,629.73

-1.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.77
$3,304.77$3,304.77

+0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.46
$155.46$155.46

-0.29%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0770
$1.0770$1.0770

+25.52%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,629.73
$100,629.73$100,629.73

-1.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.77
$3,304.77$3,304.77

+0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.46
$155.46$155.46

-0.29%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2072
$2.2072$2.2072

-1.22%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0016
$1.0016$1.0016

-1.42%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.00
$31.00$31.00

+106.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1181
$0.1181$0.1181

+136.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004061
$0.0004061$0.0004061

+170.73%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017028
$0.017028$0.017028

+1,602.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.588
$4.588$4.588

+358.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1181
$0.1181$0.1181

+136.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004398
$0.004398$0.004398

+106.09%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002239
$0.0000002239$0.0000002239

+49.26%