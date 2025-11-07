Apa yang dimaksud dengan mETHProtocol (COOK)

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.

mETHProtocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi mETHProtocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa COOK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang mETHProtocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli mETHProtocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga mETHProtocol (USD)

Berapa nilai mETHProtocol (COOK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda mETHProtocol (COOK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk mETHProtocol.

Cek prediksi harga mETHProtocol sekarang!

Tokenomi mETHProtocol (COOK)

Memahami tokenomi mETHProtocol (COOK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COOK sekarang!

Cara membeli mETHProtocol (COOK)

Ingin mengetahui cara membeli mETHProtocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli mETHProtocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COOK ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya mETHProtocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mETHProtocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang mETHProtocol Berapa nilai mETHProtocol (COOK) hari ini? Harga live COOK dalam USD adalah 0.006287 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga COOK ke USD saat ini? $ 0.006287 . Cobalah Harga COOK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar mETHProtocol? Kapitalisasi pasar COOK adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar COOK? Suplai beredar COOK adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) COOK? COOK mencapai harga ATH sebesar 0.049386056349883335 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) COOK? COOK mencapai harga ATL 0.00585980753061427 USD . Berapa volume perdagangan COOK? Volume perdagangan 24 jam live COOK adalah $ 219.75K USD . Akankah harga COOK naik lebih tinggi tahun ini? COOK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COOK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

