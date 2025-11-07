BursaDEX+
Harga live Cornucopias hari ini adalah 0.01048 USD. Lacak informasi harga aktual COPI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COPI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Cornucopias(COPI)

Harga Live 1 COPI ke USD:

$0.01048
$0.01048$0.01048
+2.44%1D
USD
Grafik Harga Live Cornucopias (COPI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:20:36 (UTC+8)

Informasi Harga Cornucopias (COPI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01004
$ 0.01004$ 0.01004
Low 24 Jam
$ 0.01051
$ 0.01051$ 0.01051
High 24 Jam

$ 0.01004
$ 0.01004$ 0.01004

$ 0.01051
$ 0.01051$ 0.01051

$ 0.13518499875946785
$ 0.13518499875946785$ 0.13518499875946785

$ 0
$ 0$ 0

+1.94%

+2.44%

-21.39%

-21.39%

Harga aktual Cornucopias (COPI) adalah $ 0.01048. Selama 24 jam terakhir, COPI diperdagangkan antara low $ 0.01004 dan high $ 0.01051, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOPI adalah $ 0.13518499875946785, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COPI telah berubah sebesar +1.94% selama 1 jam terakhir, +2.44% selama 24 jam, dan -21.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cornucopias (COPI)

No.1086

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

$ 103.79K
$ 103.79K$ 103.79K

$ 40.24M
$ 40.24M$ 40.24M

1.03B
1.03B 1.03B

3,840,000,000
3,840,000,000 3,840,000,000

3,840,000,000
3,840,000,000 3,840,000,000

26.88%

BSC

Kapitalisasi Pasar Cornucopias saat ini adalah $ 10.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 103.79K. Suplai beredar COPI adalah 1.03B, dan total suplainya sebesar 3840000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.24M.

Riwayat Harga Cornucopias (COPI) USD

Pantau perubahan harga Cornucopias untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002496+2.44%
30 Days$ -0.00488-31.78%
60 Hari$ -0.00523-33.30%
90 Hari$ -0.00707-40.29%
Perubahan Harga Cornucopias Hari Ini

Hari ini, COPI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002496 (+2.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cornucopias 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00488 (-31.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cornucopias 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COPI terlihat mengalami perubahan $ -0.00523 (-33.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cornucopias 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00707 (-40.29%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cornucopias (COPI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cornucopias sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cornucopias (COPI)

An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes.

Cornucopias tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cornucopias Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COPI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cornucopias di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cornucopias dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cornucopias (USD)

Berapa nilai Cornucopias (COPI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cornucopias (COPI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cornucopias.

Cek prediksi harga Cornucopias sekarang!

Tokenomi Cornucopias (COPI)

Memahami tokenomi Cornucopias (COPI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COPI sekarang!

Cara membeli Cornucopias (COPI)

Ingin mengetahui cara membeli Cornucopias? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cornucopias di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COPI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Cornucopias

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cornucopias, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cornucopias
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cornucopias

Berapa nilai Cornucopias (COPI) hari ini?
Harga live COPI dalam USD adalah 0.01048 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COPI ke USD saat ini?
Harga COPI ke USD saat ini adalah $ 0.01048. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cornucopias?
Kapitalisasi pasar COPI adalah $ 10.82M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COPI?
Suplai beredar COPI adalah 1.03B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COPI?
COPI mencapai harga ATH sebesar 0.13518499875946785 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COPI?
COPI mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan COPI?
Volume perdagangan 24 jam live COPI adalah $ 103.79K USD.
Akankah harga COPI naik lebih tinggi tahun ini?
COPI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COPI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:20:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

