Apa yang dimaksud dengan CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

Prediksi Harga CoW Protocol (USD)

Berapa nilai CoW Protocol (COW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CoW Protocol (COW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CoW Protocol.

Tokenomi CoW Protocol (COW)

Memahami tokenomi CoW Protocol (COW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COW sekarang!

Cara membeli CoW Protocol (COW)

Sumber Daya CoW Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CoW Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CoW Protocol Berapa nilai CoW Protocol (COW) hari ini? Harga live COW dalam USD adalah 0.1933 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga COW ke USD saat ini? $ 0.1933 . Cobalah Harga COW ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar CoW Protocol? Kapitalisasi pasar COW adalah $ 100.83M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar COW? Suplai beredar COW adalah 521.61M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) COW? COW mencapai harga ATH sebesar 1.2067017788875543 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) COW? COW mencapai harga ATL 0.04017878128090094 USD . Berapa volume perdagangan COW? Volume perdagangan 24 jam live COW adalah $ 588.67K USD . Akankah harga COW naik lebih tinggi tahun ini? COW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

