Harga live CoW Protocol hari ini adalah 0.1933 USD. Lacak informasi harga aktual COW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COW dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo CoW Protocol

Harga CoW Protocol(COW)

Harga Live 1 COW ke USD:

$0.1931
-0.77%1D
USD
Grafik Harga Live CoW Protocol (COW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:28:43 (UTC+8)

Informasi Harga CoW Protocol (COW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1908
Low 24 Jam
$ 0.2029
High 24 Jam

$ 0.1908
$ 0.2029
$ 1.2067017788875543
$ 0.04017878128090094
-0.37%

-0.77%

-11.17%

-11.17%

Harga aktual CoW Protocol (COW) adalah $ 0.1933. Selama 24 jam terakhir, COW diperdagangkan antara low $ 0.1908 dan high $ 0.2029, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOW adalah $ 1.2067017788875543, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04017878128090094.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COW telah berubah sebesar -0.37% selama 1 jam terakhir, -0.77% selama 24 jam, dan -11.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CoW Protocol (COW)

No.297

$ 100.83M
$ 588.67K
$ 193.30M
521.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
52.16%

ETH

Kapitalisasi Pasar CoW Protocol saat ini adalah $ 100.83M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 588.67K. Suplai beredar COW adalah 521.61M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 193.30M.

Riwayat Harga CoW Protocol (COW) USD

Pantau perubahan harga CoW Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001498-0.77%
30 Days$ -0.0863-30.87%
60 Hari$ -0.1453-42.92%
90 Hari$ -0.192-49.84%
Perubahan Harga CoW Protocol Hari Ini

Hari ini, COW tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001498 (-0.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CoW Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0863 (-30.87%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CoW Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COW terlihat mengalami perubahan $ -0.1453 (-42.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CoW Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.192 (-49.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CoW Protocol (COW)?

Lihat halaman Riwayat Harga CoW Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CoW Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COW ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CoW Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CoW Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CoW Protocol (USD)

Berapa nilai CoW Protocol (COW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CoW Protocol (COW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CoW Protocol.

Cek prediksi harga CoW Protocol sekarang!

Tokenomi CoW Protocol (COW)

Memahami tokenomi CoW Protocol (COW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COW sekarang!

Cara membeli CoW Protocol (COW)

Ingin mengetahui cara membeli CoW Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CoW Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COW ke Mata Uang Lokal

1 CoW Protocol(COW) ke VND
5,086.6895
1 CoW Protocol(COW) ke AUD
A$0.297682
1 CoW Protocol(COW) ke GBP
0.146908
1 CoW Protocol(COW) ke EUR
0.166238
1 CoW Protocol(COW) ke USD
$0.1933
1 CoW Protocol(COW) ke MYR
RM0.807994
1 CoW Protocol(COW) ke TRY
8.155327
1 CoW Protocol(COW) ke JPY
¥29.3816
1 CoW Protocol(COW) ke ARS
ARS$280.549821
1 CoW Protocol(COW) ke RUB
15.703692
1 CoW Protocol(COW) ke INR
17.139911
1 CoW Protocol(COW) ke IDR
Rp3,221.665378
1 CoW Protocol(COW) ke PHP
11.391169
1 CoW Protocol(COW) ke EGP
￡E.9.14309
1 CoW Protocol(COW) ke BRL
R$1.034155
1 CoW Protocol(COW) ke CAD
C$0.272553
1 CoW Protocol(COW) ke BDT
23.584533
1 CoW Protocol(COW) ke NGN
278.127772
1 CoW Protocol(COW) ke COP
$740.611553
1 CoW Protocol(COW) ke ZAR
R.3.357621
1 CoW Protocol(COW) ke UAH
8.130198
1 CoW Protocol(COW) ke TZS
T.Sh.474.9381
1 CoW Protocol(COW) ke VES
Bs43.8791
1 CoW Protocol(COW) ke CLP
$182.2819
1 CoW Protocol(COW) ke PKR
Rs54.634312
1 CoW Protocol(COW) ke KZT
101.681599
1 CoW Protocol(COW) ke THB
฿6.26292
1 CoW Protocol(COW) ke TWD
NT$5.990367
1 CoW Protocol(COW) ke AED
د.إ0.709411
1 CoW Protocol(COW) ke CHF
Fr0.15464
1 CoW Protocol(COW) ke HKD
HK$1.501941
1 CoW Protocol(COW) ke AMD
֏73.91792
1 CoW Protocol(COW) ke MAD
.د.م1.79769
1 CoW Protocol(COW) ke MXN
$3.589581
1 CoW Protocol(COW) ke SAR
ريال0.724875
1 CoW Protocol(COW) ke ETB
Br29.746937
1 CoW Protocol(COW) ke KES
KSh24.966628
1 CoW Protocol(COW) ke JOD
د.أ0.1370497
1 CoW Protocol(COW) ke PLN
0.711344
1 CoW Protocol(COW) ke RON
лв0.85052
1 CoW Protocol(COW) ke SEK
kr1.849881
1 CoW Protocol(COW) ke BGN
лв0.326677
1 CoW Protocol(COW) ke HUF
Ft64.647252
1 CoW Protocol(COW) ke CZK
4.072831
1 CoW Protocol(COW) ke KWD
د.ك0.0591498
1 CoW Protocol(COW) ke ILS
0.632091
1 CoW Protocol(COW) ke BOB
Bs1.33377
1 CoW Protocol(COW) ke AZN
0.32861
1 CoW Protocol(COW) ke TJS
SM1.782226
1 CoW Protocol(COW) ke GEL
0.523843
1 CoW Protocol(COW) ke AOA
Kz177.176847
1 CoW Protocol(COW) ke BHD
.د.ب0.0726808
1 CoW Protocol(COW) ke BMD
$0.1933
1 CoW Protocol(COW) ke DKK
kr1.248718
1 CoW Protocol(COW) ke HNL
L5.091522
1 CoW Protocol(COW) ke MUR
8.8918
1 CoW Protocol(COW) ke NAD
$3.357621
1 CoW Protocol(COW) ke NOK
kr1.969727
1 CoW Protocol(COW) ke NZD
$0.342141
1 CoW Protocol(COW) ke PAB
B/.0.1933
1 CoW Protocol(COW) ke PGK
K0.81186
1 CoW Protocol(COW) ke QAR
ر.ق0.703612
1 CoW Protocol(COW) ke RSD
дин.19.623816
1 CoW Protocol(COW) ke UZS
soʻm2,328.915127
1 CoW Protocol(COW) ke ALL
L16.208205
1 CoW Protocol(COW) ke ANG
ƒ0.346007
1 CoW Protocol(COW) ke AWG
ƒ0.34794
1 CoW Protocol(COW) ke BBD
$0.3866
1 CoW Protocol(COW) ke BAM
KM0.326677
1 CoW Protocol(COW) ke BIF
Fr570.0417
1 CoW Protocol(COW) ke BND
$0.25129
1 CoW Protocol(COW) ke BSD
$0.1933
1 CoW Protocol(COW) ke JMD
$30.995655
1 CoW Protocol(COW) ke KHR
776.304398
1 CoW Protocol(COW) ke KMF
Fr81.186
1 CoW Protocol(COW) ke LAK
4,202.173829
1 CoW Protocol(COW) ke LKR
රු58.931371
1 CoW Protocol(COW) ke MDL
L3.2861
1 CoW Protocol(COW) ke MGA
Ar870.71985
1 CoW Protocol(COW) ke MOP
P1.5464
1 CoW Protocol(COW) ke MVR
2.97682
1 CoW Protocol(COW) ke MWK
MK335.590063
1 CoW Protocol(COW) ke MZN
MT12.361535
1 CoW Protocol(COW) ke NPR
रु27.39061
1 CoW Protocol(COW) ke PYG
1,370.8836
1 CoW Protocol(COW) ke RWF
Fr280.4783
1 CoW Protocol(COW) ke SBD
$1.590859
1 CoW Protocol(COW) ke SCR
2.789319
1 CoW Protocol(COW) ke SRD
$7.44205
1 CoW Protocol(COW) ke SVC
$1.689442
1 CoW Protocol(COW) ke SZL
L3.355688
1 CoW Protocol(COW) ke TMT
m0.67655
1 CoW Protocol(COW) ke TND
د.ت0.5719747
1 CoW Protocol(COW) ke TTD
$1.308641
1 CoW Protocol(COW) ke UGX
Sh675.7768
1 CoW Protocol(COW) ke XAF
Fr109.7944
1 CoW Protocol(COW) ke XCD
$0.52191
1 CoW Protocol(COW) ke XOF
Fr109.7944
1 CoW Protocol(COW) ke XPF
Fr19.9099
1 CoW Protocol(COW) ke BWP
P2.599885
1 CoW Protocol(COW) ke BZD
$0.388533
1 CoW Protocol(COW) ke CVE
$18.525872
1 CoW Protocol(COW) ke DJF
Fr34.2141
1 CoW Protocol(COW) ke DOP
$12.431123
1 CoW Protocol(COW) ke DZD
د.ج25.237248
1 CoW Protocol(COW) ke FJD
$0.440724
1 CoW Protocol(COW) ke GNF
Fr1,680.7435
1 CoW Protocol(COW) ke GTQ
Q1.480678
1 CoW Protocol(COW) ke GYD
$40.430628
1 CoW Protocol(COW) ke ISK
kr24.3558

Sumber Daya CoW Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CoW Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CoW Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CoW Protocol

Berapa nilai CoW Protocol (COW) hari ini?
Harga live COW dalam USD adalah 0.1933 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COW ke USD saat ini?
Harga COW ke USD saat ini adalah $ 0.1933. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CoW Protocol?
Kapitalisasi pasar COW adalah $ 100.83M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COW?
Suplai beredar COW adalah 521.61M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COW?
COW mencapai harga ATH sebesar 1.2067017788875543 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COW?
COW mencapai harga ATL 0.04017878128090094 USD.
Berapa volume perdagangan COW?
Volume perdagangan 24 jam live COW adalah $ 588.67K USD.
Akankah harga COW naik lebih tinggi tahun ini?
COW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:28:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

