Harga live Clearpool hari ini adalah 0.05452 USD. Lacak informasi harga aktual CPOOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CPOOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Clearpool

Harga Clearpool(CPOOL)

Harga Live 1 CPOOL ke USD:

$0.05446
-2.22%1D
USD
Grafik Harga Live Clearpool (CPOOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:28:50 (UTC+8)

Informasi Harga Clearpool (CPOOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05205
Low 24 Jam
$ 0.07057
High 24 Jam

$ 0.05205
$ 0.07057
$ 2.5694642729231667
$ 0
-4.46%

-2.22%

-23.50%

-23.50%

Harga aktual Clearpool (CPOOL) adalah $ 0.05452. Selama 24 jam terakhir, CPOOL diperdagangkan antara low $ 0.05205 dan high $ 0.07057, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCPOOL adalah $ 2.5694642729231667, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CPOOL telah berubah sebesar -4.46% selama 1 jam terakhir, -2.22% selama 24 jam, dan -23.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Clearpool (CPOOL)

No.430

$ 45.60M
$ 265.46K
$ 54.52M
836.45M
1,000,000,000
1,000,000,000
83.64%

ETH

Kapitalisasi Pasar Clearpool saat ini adalah $ 45.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 265.46K. Suplai beredar CPOOL adalah 836.45M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.52M.

Riwayat Harga Clearpool (CPOOL) USD

Pantau perubahan harga Clearpool untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0012365-2.22%
30 Days$ -0.07684-58.50%
60 Hari$ -0.10262-65.31%
90 Hari$ -0.08492-60.91%
Perubahan Harga Clearpool Hari Ini

Hari ini, CPOOL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0012365 (-2.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Clearpool 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.07684 (-58.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Clearpool 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CPOOL terlihat mengalami perubahan $ -0.10262 (-65.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Clearpool 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08492 (-60.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Clearpool (CPOOL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Clearpool sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Clearpool (CPOOL)

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

Clearpool tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Clearpool Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CPOOL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Clearpool di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Clearpool dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Clearpool (USD)

Berapa nilai Clearpool (CPOOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Clearpool (CPOOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Clearpool.

Cek prediksi harga Clearpool sekarang!

Tokenomi Clearpool (CPOOL)

Memahami tokenomi Clearpool (CPOOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CPOOL sekarang!

Cara membeli Clearpool (CPOOL)

Ingin mengetahui cara membeli Clearpool? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Clearpool di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CPOOL ke Mata Uang Lokal

1 Clearpool(CPOOL) ke VND
1,434.6938
1 Clearpool(CPOOL) ke AUD
A$0.0839608
1 Clearpool(CPOOL) ke GBP
0.0414352
1 Clearpool(CPOOL) ke EUR
0.0468872
1 Clearpool(CPOOL) ke USD
$0.05452
1 Clearpool(CPOOL) ke MYR
RM0.2278936
1 Clearpool(CPOOL) ke TRY
2.3001988
1 Clearpool(CPOOL) ke JPY
¥8.28704
1 Clearpool(CPOOL) ke ARS
ARS$79.1286924
1 Clearpool(CPOOL) ke RUB
4.4292048
1 Clearpool(CPOOL) ke INR
4.8342884
1 Clearpool(CPOOL) ke IDR
Rp908.6663032
1 Clearpool(CPOOL) ke PHP
3.2128636
1 Clearpool(CPOOL) ke EGP
￡E.2.578796
1 Clearpool(CPOOL) ke BRL
R$0.291682
1 Clearpool(CPOOL) ke CAD
C$0.0768732
1 Clearpool(CPOOL) ke BDT
6.6519852
1 Clearpool(CPOOL) ke NGN
78.4455568
1 Clearpool(CPOOL) ke COP
$208.8884732
1 Clearpool(CPOOL) ke ZAR
R.0.9470124
1 Clearpool(CPOOL) ke UAH
2.2931112
1 Clearpool(CPOOL) ke TZS
T.Sh.133.95564
1 Clearpool(CPOOL) ke VES
Bs12.37604
1 Clearpool(CPOOL) ke CLP
$51.41236
1 Clearpool(CPOOL) ke PKR
Rs15.4095328
1 Clearpool(CPOOL) ke KZT
28.6791556
1 Clearpool(CPOOL) ke THB
฿1.766448
1 Clearpool(CPOOL) ke TWD
NT$1.6895748
1 Clearpool(CPOOL) ke AED
د.إ0.2000884
1 Clearpool(CPOOL) ke CHF
Fr0.043616
1 Clearpool(CPOOL) ke HKD
HK$0.4236204
1 Clearpool(CPOOL) ke AMD
֏20.848448
1 Clearpool(CPOOL) ke MAD
.د.م0.507036
1 Clearpool(CPOOL) ke MXN
$1.0124364
1 Clearpool(CPOOL) ke SAR
ريال0.20445
1 Clearpool(CPOOL) ke ETB
Br8.3900828
1 Clearpool(CPOOL) ke KES
KSh7.0418032
1 Clearpool(CPOOL) ke JOD
د.أ0.03865468
1 Clearpool(CPOOL) ke PLN
0.2006336
1 Clearpool(CPOOL) ke RON
лв0.239888
1 Clearpool(CPOOL) ke SEK
kr0.5217564
1 Clearpool(CPOOL) ke BGN
лв0.0921388
1 Clearpool(CPOOL) ke HUF
Ft18.2336688
1 Clearpool(CPOOL) ke CZK
1.1487364
1 Clearpool(CPOOL) ke KWD
د.ك0.01668312
1 Clearpool(CPOOL) ke ILS
0.1782804
1 Clearpool(CPOOL) ke BOB
Bs0.376188
1 Clearpool(CPOOL) ke AZN
0.092684
1 Clearpool(CPOOL) ke TJS
SM0.5026744
1 Clearpool(CPOOL) ke GEL
0.1477492
1 Clearpool(CPOOL) ke AOA
Kz49.9724868
1 Clearpool(CPOOL) ke BHD
.د.ب0.02049952
1 Clearpool(CPOOL) ke BMD
$0.05452
1 Clearpool(CPOOL) ke DKK
kr0.3521992
1 Clearpool(CPOOL) ke HNL
L1.4360568
1 Clearpool(CPOOL) ke MUR
2.50792
1 Clearpool(CPOOL) ke NAD
$0.9470124
1 Clearpool(CPOOL) ke NOK
kr0.5555588
1 Clearpool(CPOOL) ke NZD
$0.0965004
1 Clearpool(CPOOL) ke PAB
B/.0.05452
1 Clearpool(CPOOL) ke PGK
K0.228984
1 Clearpool(CPOOL) ke QAR
ر.ق0.1984528
1 Clearpool(CPOOL) ke RSD
дин.5.5348704
1 Clearpool(CPOOL) ke UZS
soʻm656.8673188
1 Clearpool(CPOOL) ke ALL
L4.571502
1 Clearpool(CPOOL) ke ANG
ƒ0.0975908
1 Clearpool(CPOOL) ke AWG
ƒ0.098136
1 Clearpool(CPOOL) ke BBD
$0.10904
1 Clearpool(CPOOL) ke BAM
KM0.0921388
1 Clearpool(CPOOL) ke BIF
Fr160.77948
1 Clearpool(CPOOL) ke BND
$0.070876
1 Clearpool(CPOOL) ke BSD
$0.05452
1 Clearpool(CPOOL) ke JMD
$8.742282
1 Clearpool(CPOOL) ke KHR
218.9555912
1 Clearpool(CPOOL) ke KMF
Fr22.8984
1 Clearpool(CPOOL) ke LAK
1,185.2173676
1 Clearpool(CPOOL) ke LKR
රු16.6215124
1 Clearpool(CPOOL) ke MDL
L0.92684
1 Clearpool(CPOOL) ke MGA
Ar245.58534
1 Clearpool(CPOOL) ke MOP
P0.43616
1 Clearpool(CPOOL) ke MVR
0.839608
1 Clearpool(CPOOL) ke MWK
MK94.6527172
1 Clearpool(CPOOL) ke MZN
MT3.486554
1 Clearpool(CPOOL) ke NPR
रु7.725484
1 Clearpool(CPOOL) ke PYG
386.65584
1 Clearpool(CPOOL) ke RWF
Fr79.10852
1 Clearpool(CPOOL) ke SBD
$0.4486996
1 Clearpool(CPOOL) ke SCR
0.7867236
1 Clearpool(CPOOL) ke SRD
$2.09902
1 Clearpool(CPOOL) ke SVC
$0.4765048
1 Clearpool(CPOOL) ke SZL
L0.9464672
1 Clearpool(CPOOL) ke TMT
m0.19082
1 Clearpool(CPOOL) ke TND
د.ت0.16132468
1 Clearpool(CPOOL) ke TTD
$0.3691004
1 Clearpool(CPOOL) ke UGX
Sh190.60192
1 Clearpool(CPOOL) ke XAF
Fr30.96736
1 Clearpool(CPOOL) ke XCD
$0.147204
1 Clearpool(CPOOL) ke XOF
Fr30.96736
1 Clearpool(CPOOL) ke XPF
Fr5.61556
1 Clearpool(CPOOL) ke BWP
P0.733294
1 Clearpool(CPOOL) ke BZD
$0.1095852
1 Clearpool(CPOOL) ke CVE
$5.2251968
1 Clearpool(CPOOL) ke DJF
Fr9.65004
1 Clearpool(CPOOL) ke DOP
$3.5061812
1 Clearpool(CPOOL) ke DZD
د.ج7.1181312
1 Clearpool(CPOOL) ke FJD
$0.1243056
1 Clearpool(CPOOL) ke GNF
Fr474.0514
1 Clearpool(CPOOL) ke GTQ
Q0.4176232
1 Clearpool(CPOOL) ke GYD
$11.4034032
1 Clearpool(CPOOL) ke ISK
kr6.86952

Sumber Daya Clearpool

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Clearpool, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Clearpool
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Clearpool

Berapa nilai Clearpool (CPOOL) hari ini?
Harga live CPOOL dalam USD adalah 0.05452 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CPOOL ke USD saat ini?
Harga CPOOL ke USD saat ini adalah $ 0.05452. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Clearpool?
Kapitalisasi pasar CPOOL adalah $ 45.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CPOOL?
Suplai beredar CPOOL adalah 836.45M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CPOOL?
CPOOL mencapai harga ATH sebesar 2.5694642729231667 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CPOOL?
CPOOL mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CPOOL?
Volume perdagangan 24 jam live CPOOL adalah $ 265.46K USD.
Akankah harga CPOOL naik lebih tinggi tahun ini?
CPOOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CPOOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Clearpool (CPOOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

