Harga live Circle xStock hari ini adalah 100.55 USD. Lacak informasi harga aktual CRCLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRCLX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 CRCLX ke USD:

$100.56
-3.62%1D
Grafik Harga Live Circle xStock (CRCLX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:23:37 (UTC+8)

Informasi Harga Circle xStock (CRCLX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 100.23
Low 24 Jam
$ 114.96
High 24 Jam

$ 100.23
$ 114.96
$ 258.3037707311062
$ 108.7001141157051
-0.86%

-3.62%

-19.90%

-19.90%

Harga aktual Circle xStock (CRCLX) adalah $ 100.55. Selama 24 jam terakhir, CRCLX diperdagangkan antara low $ 100.23 dan high $ 114.96, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRCLX adalah $ 258.3037707311062, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 108.7001141157051.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRCLX telah berubah sebesar -0.86% selama 1 jam terakhir, -3.62% selama 24 jam, dan -19.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Circle xStock (CRCLX)

No.1150

$ 8.00M
$ 93.42K
$ 8.00M
79.60K
79,598.43267725
SOL

Kapitalisasi Pasar Circle xStock saat ini adalah $ 8.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 93.42K. Suplai beredar CRCLX adalah 79.60K, dan total suplainya sebesar 79598.43267725. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.00M.

Riwayat Harga Circle xStock (CRCLX) USD

Pantau perubahan harga Circle xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -3.777-3.62%
30 Days$ -48.71-32.64%
60 Hari$ -13.88-12.13%
90 Hari$ -58.9-36.94%
Perubahan Harga Circle xStock Hari Ini

Hari ini, CRCLX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -3.777 (-3.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Circle xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -48.71 (-32.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Circle xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CRCLX terlihat mengalami perubahan $ -13.88 (-12.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Circle xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -58.9 (-36.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Circle xStock (CRCLX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Circle xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Circle xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CRCLX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Circle xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Circle xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Circle xStock (USD)

Berapa nilai Circle xStock (CRCLX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Circle xStock (CRCLX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Circle xStock.

Cek prediksi harga Circle xStock sekarang!

Tokenomi Circle xStock (CRCLX)

Memahami tokenomi Circle xStock (CRCLX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRCLX sekarang!

Cara membeli Circle xStock (CRCLX)

Ingin mengetahui cara membeli Circle xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Circle xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CRCLX ke Mata Uang Lokal

1 Circle xStock(CRCLX) ke VND
2,645,973.25
1 Circle xStock(CRCLX) ke AUD
A$154.847
1 Circle xStock(CRCLX) ke GBP
76.418
1 Circle xStock(CRCLX) ke EUR
86.473
1 Circle xStock(CRCLX) ke USD
$100.55
1 Circle xStock(CRCLX) ke MYR
RM420.299
1 Circle xStock(CRCLX) ke TRY
4,233.155
1 Circle xStock(CRCLX) ke JPY
¥15,384.15
1 Circle xStock(CRCLX) ke ARS
ARS$145,935.2535
1 Circle xStock(CRCLX) ke RUB
8,168.682
1 Circle xStock(CRCLX) ke INR
8,915.7685
1 Circle xStock(CRCLX) ke IDR
Rp1,675,832.663
1 Circle xStock(CRCLX) ke PHP
5,935.4665
1 Circle xStock(CRCLX) ke EGP
￡E.4,755.0095
1 Circle xStock(CRCLX) ke BRL
R$536.937
1 Circle xStock(CRCLX) ke CAD
C$141.7755
1 Circle xStock(CRCLX) ke BDT
12,268.1055
1 Circle xStock(CRCLX) ke NGN
144,675.362
1 Circle xStock(CRCLX) ke COP
$385,248.2755
1 Circle xStock(CRCLX) ke ZAR
R.1,746.5535
1 Circle xStock(CRCLX) ke UAH
4,229.133
1 Circle xStock(CRCLX) ke TZS
T.Sh.247,051.35
1 Circle xStock(CRCLX) ke VES
Bs22,422.65
1 Circle xStock(CRCLX) ke CLP
$94,718.1
1 Circle xStock(CRCLX) ke PKR
Rs28,419.452
1 Circle xStock(CRCLX) ke KZT
52,892.3165
1 Circle xStock(CRCLX) ke THB
฿3,257.82
1 Circle xStock(CRCLX) ke TWD
NT$3,116.0445
1 Circle xStock(CRCLX) ke AED
د.إ369.0185
1 Circle xStock(CRCLX) ke CHF
Fr80.44
1 Circle xStock(CRCLX) ke HKD
HK$781.2735
1 Circle xStock(CRCLX) ke AMD
֏38,450.32
1 Circle xStock(CRCLX) ke MAD
.د.م936.1205
1 Circle xStock(CRCLX) ke MXN
$1,867.2135
1 Circle xStock(CRCLX) ke SAR
ريال377.0625
1 Circle xStock(CRCLX) ke ETB
Br15,433.4195
1 Circle xStock(CRCLX) ke KES
KSh12,985.027
1 Circle xStock(CRCLX) ke JOD
د.أ71.28995
1 Circle xStock(CRCLX) ke PLN
370.024
1 Circle xStock(CRCLX) ke RON
лв442.42
1 Circle xStock(CRCLX) ke SEK
kr961.258
1 Circle xStock(CRCLX) ke BGN
лв169.9295
1 Circle xStock(CRCLX) ke HUF
Ft33,616.8815
1 Circle xStock(CRCLX) ke CZK
2,118.5885
1 Circle xStock(CRCLX) ke KWD
د.ك30.7683
1 Circle xStock(CRCLX) ke ILS
328.7985
1 Circle xStock(CRCLX) ke BOB
Bs693.795
1 Circle xStock(CRCLX) ke AZN
170.935
1 Circle xStock(CRCLX) ke TJS
SM927.071
1 Circle xStock(CRCLX) ke GEL
272.4905
1 Circle xStock(CRCLX) ke AOA
Kz91,741.82
1 Circle xStock(CRCLX) ke BHD
.د.ب37.8068
1 Circle xStock(CRCLX) ke BMD
$100.55
1 Circle xStock(CRCLX) ke DKK
kr649.553
1 Circle xStock(CRCLX) ke HNL
L2,642.454
1 Circle xStock(CRCLX) ke MUR
4,625.3
1 Circle xStock(CRCLX) ke NAD
$1,746.5535
1 Circle xStock(CRCLX) ke NOK
kr1,025.61
1 Circle xStock(CRCLX) ke NZD
$177.9735
1 Circle xStock(CRCLX) ke PAB
B/.100.55
1 Circle xStock(CRCLX) ke PGK
K429.3485
1 Circle xStock(CRCLX) ke QAR
ر.ق366.002
1 Circle xStock(CRCLX) ke RSD
дин.10,205.825
1 Circle xStock(CRCLX) ke UZS
soʻm1,197,023.618
1 Circle xStock(CRCLX) ke ALL
L8,433.1285
1 Circle xStock(CRCLX) ke ANG
ƒ179.9845
1 Circle xStock(CRCLX) ke AWG
ƒ180.99
1 Circle xStock(CRCLX) ke BBD
$201.1
1 Circle xStock(CRCLX) ke BAM
KM169.9295
1 Circle xStock(CRCLX) ke BIF
Fr296,521.95
1 Circle xStock(CRCLX) ke BND
$130.715
1 Circle xStock(CRCLX) ke BSD
$100.55
1 Circle xStock(CRCLX) ke JMD
$16,123.1925
1 Circle xStock(CRCLX) ke KHR
403,814.833
1 Circle xStock(CRCLX) ke KMF
Fr42,934.85
1 Circle xStock(CRCLX) ke LAK
2,185,869.5215
1 Circle xStock(CRCLX) ke LKR
රු30,654.6785
1 Circle xStock(CRCLX) ke MDL
L1,720.4105
1 Circle xStock(CRCLX) ke MGA
Ar452,927.475
1 Circle xStock(CRCLX) ke MOP
P804.4
1 Circle xStock(CRCLX) ke MVR
1,548.47
1 Circle xStock(CRCLX) ke MWK
MK174,263.205
1 Circle xStock(CRCLX) ke MZN
MT6,430.1725
1 Circle xStock(CRCLX) ke NPR
रु14,247.935
1 Circle xStock(CRCLX) ke PYG
713,100.6
1 Circle xStock(CRCLX) ke RWF
Fr146,099.15
1 Circle xStock(CRCLX) ke SBD
$826.521
1 Circle xStock(CRCLX) ke SCR
1,400.6615
1 Circle xStock(CRCLX) ke SRD
$3,871.175
1 Circle xStock(CRCLX) ke SVC
$878.807
1 Circle xStock(CRCLX) ke SZL
L1,744.5425
1 Circle xStock(CRCLX) ke TMT
m351.925
1 Circle xStock(CRCLX) ke TND
د.ت297.52745
1 Circle xStock(CRCLX) ke TTD
$680.7235
1 Circle xStock(CRCLX) ke UGX
Sh351,522.8
1 Circle xStock(CRCLX) ke XAF
Fr57,112.4
1 Circle xStock(CRCLX) ke XCD
$271.485
1 Circle xStock(CRCLX) ke XOF
Fr57,112.4
1 Circle xStock(CRCLX) ke XPF
Fr10,356.65
1 Circle xStock(CRCLX) ke BWP
P1,352.3975
1 Circle xStock(CRCLX) ke BZD
$202.1055
1 Circle xStock(CRCLX) ke CVE
$9,636.712
1 Circle xStock(CRCLX) ke DJF
Fr17,897.9
1 Circle xStock(CRCLX) ke DOP
$6,465.365
1 Circle xStock(CRCLX) ke DZD
د.ج13,117.753
1 Circle xStock(CRCLX) ke FJD
$229.254
1 Circle xStock(CRCLX) ke GNF
Fr874,282.25
1 Circle xStock(CRCLX) ke GTQ
Q770.213
1 Circle xStock(CRCLX) ke GYD
$21,031.038
1 Circle xStock(CRCLX) ke ISK
kr12,669.3

Sumber Daya Circle xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Circle xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Circle xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Circle xStock

Berapa nilai Circle xStock (CRCLX) hari ini?
Harga live CRCLX dalam USD adalah 100.55 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRCLX ke USD saat ini?
Harga CRCLX ke USD saat ini adalah $ 100.55. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Circle xStock?
Kapitalisasi pasar CRCLX adalah $ 8.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRCLX?
Suplai beredar CRCLX adalah 79.60K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRCLX?
CRCLX mencapai harga ATH sebesar 258.3037707311062 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRCLX?
CRCLX mencapai harga ATL 108.7001141157051 USD.
Berapa volume perdagangan CRCLX?
Volume perdagangan 24 jam live CRCLX adalah $ 93.42K USD.
Akankah harga CRCLX naik lebih tinggi tahun ini?
CRCLX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRCLX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:23:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

