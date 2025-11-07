Apa yang dimaksud dengan Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Circle xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa CRCLX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Circle xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Circle xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Circle xStock (USD)

Berapa nilai Circle xStock (CRCLX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Circle xStock (CRCLX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Circle xStock.

Cek prediksi harga Circle xStock sekarang!

Tokenomi Circle xStock (CRCLX)

Memahami tokenomi Circle xStock (CRCLX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRCLX sekarang!

Cara membeli Circle xStock (CRCLX)

Ingin mengetahui cara membeli Circle xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Circle xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Circle xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Circle xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Circle xStock Berapa nilai Circle xStock (CRCLX) hari ini? Harga live CRCLX dalam USD adalah 100.55 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CRCLX ke USD saat ini? $ 100.55 . Cobalah Harga CRCLX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Circle xStock? Kapitalisasi pasar CRCLX adalah $ 8.00M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CRCLX? Suplai beredar CRCLX adalah 79.60K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CRCLX? CRCLX mencapai harga ATH sebesar 258.3037707311062 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CRCLX? CRCLX mencapai harga ATL 108.7001141157051 USD . Berapa volume perdagangan CRCLX? Volume perdagangan 24 jam live CRCLX adalah $ 93.42K USD . Akankah harga CRCLX naik lebih tinggi tahun ini? CRCLX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRCLX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

