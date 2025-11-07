BursaDEX+
Harga live Creo Engine hari ini adalah 0.002771 USD. Lacak informasi harga aktual CREO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CREO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CREO

Info Harga CREO

Penjelasan CREO

Whitepaper CREO

Situs Web Resmi CREO

Tokenomi CREO

Prakiraan Harga CREO

Riwayat CREO

Panduan Membeli CREO

Logo Creo Engine

Harga Creo Engine(CREO)

Harga Live 1 CREO ke USD:

$0.002771
-0.98%1D
USD
Grafik Harga Live Creo Engine (CREO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:29:05 (UTC+8)

Informasi Harga Creo Engine (CREO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0027087
Low 24 Jam
$ 0.0029313
High 24 Jam

$ 0.0027087
$ 0.0029313
$ 0.2026071197050018
$ 0.000769553751057268
-0.02%

-0.98%

-14.54%

-14.54%

Harga aktual Creo Engine (CREO) adalah $ 0.002771. Selama 24 jam terakhir, CREO diperdagangkan antara low $ 0.0027087 dan high $ 0.0029313, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCREO adalah $ 0.2026071197050018, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000769553751057268.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CREO telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, -0.98% selama 24 jam, dan -14.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Creo Engine (CREO)

No.1851

$ 1.66M
$ 136.37K
$ 2.77M
600.00M
1,000,000,000
788,886,709
60.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Creo Engine saat ini adalah $ 1.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 136.37K. Suplai beredar CREO adalah 600.00M, dan total suplainya sebesar 788886709. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.77M.

Riwayat Harga Creo Engine (CREO) USD

Pantau perubahan harga Creo Engine untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000027425-0.98%
30 Days$ -0.0011978-30.19%
60 Hari$ -0.002693-49.29%
90 Hari$ -0.0023914-46.33%
Perubahan Harga Creo Engine Hari Ini

Hari ini, CREO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000027425 (-0.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Creo Engine 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0011978 (-30.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Creo Engine 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CREO terlihat mengalami perubahan $ -0.002693 (-49.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Creo Engine 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0023914 (-46.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Creo Engine (CREO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Creo Engine sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Creo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Creo Engine Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CREO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Creo Engine di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Creo Engine dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Creo Engine (USD)

Berapa nilai Creo Engine (CREO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Creo Engine (CREO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Creo Engine.

Cek prediksi harga Creo Engine sekarang!

Tokenomi Creo Engine (CREO)

Memahami tokenomi Creo Engine (CREO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CREO sekarang!

Cara membeli Creo Engine (CREO)

Ingin mengetahui cara membeli Creo Engine? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Creo Engine di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CREO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Creo Engine

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Creo Engine, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Creo Engine
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Creo Engine

Berapa nilai Creo Engine (CREO) hari ini?
Harga live CREO dalam USD adalah 0.002771 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CREO ke USD saat ini?
Harga CREO ke USD saat ini adalah $ 0.002771. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Creo Engine?
Kapitalisasi pasar CREO adalah $ 1.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CREO?
Suplai beredar CREO adalah 600.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CREO?
CREO mencapai harga ATH sebesar 0.2026071197050018 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CREO?
CREO mencapai harga ATL 0.000769553751057268 USD.
Berapa volume perdagangan CREO?
Volume perdagangan 24 jam live CREO adalah $ 136.37K USD.
Akankah harga CREO naik lebih tinggi tahun ini?
CREO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CREO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Creo Engine (CREO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

