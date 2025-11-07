Apa yang dimaksud dengan CVN (CVN)

Seizing the opportunity to build the preeminent Layer 2 chain for humanity, the Conscious Network is poised to become the largest web3 platform, a cornerstone of equitable opportunity. Seizing the opportunity to build the preeminent Layer 2 chain for humanity, the Conscious Network is poised to become the largest web3 platform, a cornerstone of equitable opportunity.

CVN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CVN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa CVN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang CVN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CVN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CVN (USD)

Berapa nilai CVN (CVN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CVN (CVN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CVN.

Cek prediksi harga CVN sekarang!

Tokenomi CVN (CVN)

Memahami tokenomi CVN (CVN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CVN sekarang!

Cara membeli CVN (CVN)

Ingin mengetahui cara membeli CVN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CVN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CVN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya CVN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CVN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CVN Berapa nilai CVN (CVN) hari ini? Harga live CVN dalam USD adalah 0.0536 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CVN ke USD saat ini? $ 0.0536 . Cobalah Harga CVN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar CVN? Kapitalisasi pasar CVN adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CVN? Suplai beredar CVN adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CVN? CVN mencapai harga ATH sebesar 11.1026994988653 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CVN? CVN mencapai harga ATL 0.049121587463801665 USD . Berapa volume perdagangan CVN? Volume perdagangan 24 jam live CVN adalah $ 9.49K USD . Akankah harga CVN naik lebih tinggi tahun ini? CVN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CVN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting CVN (CVN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi