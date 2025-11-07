BursaDEX+
Harga live CVN hari ini adalah 0.0536 USD. Lacak informasi harga aktual CVN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CVN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga CVN(CVN)

Harga Live 1 CVN ke USD:

$0.0536
$0.0536$0.0536
-0.81%1D
USD
Grafik Harga Live CVN (CVN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:24:56 (UTC+8)

Informasi Harga CVN (CVN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05359
$ 0.05359$ 0.05359
Low 24 Jam
$ 0.05492
$ 0.05492$ 0.05492
High 24 Jam

$ 0.05359
$ 0.05359$ 0.05359

$ 0.05492
$ 0.05492$ 0.05492

$ 11.1026994988653
$ 11.1026994988653$ 11.1026994988653

$ 0.049121587463801665
$ 0.049121587463801665$ 0.049121587463801665

-0.06%

-0.80%

+7.30%

+7.30%

Harga aktual CVN (CVN) adalah $ 0.0536. Selama 24 jam terakhir, CVN diperdagangkan antara low $ 0.05359 dan high $ 0.05492, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCVN adalah $ 11.1026994988653, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.049121587463801665.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CVN telah berubah sebesar -0.06% selama 1 jam terakhir, -0.80% selama 24 jam, dan +7.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CVN (CVN)

No.7478

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.49K
$ 9.49K$ 9.49K

$ 10.72M
$ 10.72M$ 10.72M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

CVN

Kapitalisasi Pasar CVN saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.49K. Suplai beredar CVN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.72M.

Riwayat Harga CVN (CVN) USD

Pantau perubahan harga CVN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004377-0.80%
30 Days$ +0.00081+1.53%
60 Hari$ -0.00034-0.64%
90 Hari$ -0.00485-8.30%
Perubahan Harga CVN Hari Ini

Hari ini, CVN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0004377 (-0.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CVN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00081 (+1.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CVN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CVN terlihat mengalami perubahan $ -0.00034 (-0.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CVN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00485 (-8.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CVN (CVN)?

Lihat halaman Riwayat Harga CVN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CVN (CVN)

Seizing the opportunity to build the preeminent Layer 2 chain for humanity, the Conscious Network is poised to become the largest web3 platform, a cornerstone of equitable opportunity.

CVN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CVN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CVN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CVN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CVN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CVN (USD)

Berapa nilai CVN (CVN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CVN (CVN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CVN.

Cek prediksi harga CVN sekarang!

Tokenomi CVN (CVN)

Memahami tokenomi CVN (CVN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CVN sekarang!

Cara membeli CVN (CVN)

Ingin mengetahui cara membeli CVN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CVN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CVN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya CVN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CVN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi CVN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CVN

Berapa nilai CVN (CVN) hari ini?
Harga live CVN dalam USD adalah 0.0536 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CVN ke USD saat ini?
Harga CVN ke USD saat ini adalah $ 0.0536. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CVN?
Kapitalisasi pasar CVN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CVN?
Suplai beredar CVN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CVN?
CVN mencapai harga ATH sebesar 11.1026994988653 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CVN?
CVN mencapai harga ATL 0.049121587463801665 USD.
Berapa volume perdagangan CVN?
Volume perdagangan 24 jam live CVN adalah $ 9.49K USD.
Akankah harga CVN naik lebih tinggi tahun ini?
CVN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CVN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:24:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CVN (CVN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

