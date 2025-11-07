BursaDEX+
Harga live DAR Open Network hari ini adalah 0.01855 USD. Lacak informasi harga aktual D ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga D dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live DAR Open Network hari ini adalah 0.01855 USD. Lacak informasi harga aktual D ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga D dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang D

Info Harga D

Penjelasan D

Whitepaper D

Situs Web Resmi D

Tokenomi D

Prakiraan Harga D

Riwayat D

Panduan Membeli D

Konverter D ke Mata Uang Fiat

Spot D

Futures USDT-M D

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo DAR Open Network

Harga DAR Open Network(D)

Harga Live 1 D ke USD:

$0.01855
$0.01855$0.01855
+4.92%1D
USD
Grafik Harga Live DAR Open Network (D)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:25:26 (UTC+8)

Informasi Harga DAR Open Network (D) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01739
$ 0.01739$ 0.01739
Low 24 Jam
$ 0.02041
$ 0.02041$ 0.02041
High 24 Jam

$ 0.01739
$ 0.01739$ 0.01739

$ 0.02041
$ 0.02041$ 0.02041

$ 4.906281429450312
$ 4.906281429450312$ 4.906281429450312

$ 0.013277940393453504
$ 0.013277940393453504$ 0.013277940393453504

-0.27%

+4.92%

-4.78%

-4.78%

Harga aktual DAR Open Network (D) adalah $ 0.01855. Selama 24 jam terakhir, D diperdagangkan antara low $ 0.01739 dan high $ 0.02041, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highD adalah $ 4.906281429450312, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.013277940393453504.

Dalam hal kinerja jangka pendek, D telah berubah sebesar -0.27% selama 1 jam terakhir, +4.92% selama 24 jam, dan -4.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DAR Open Network (D)

No.1040

$ 12.02M
$ 12.02M$ 12.02M

$ 239.60K
$ 239.60K$ 239.60K

$ 14.84M
$ 14.84M$ 14.84M

647.87M
647.87M 647.87M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

80.98%

ETH

Kapitalisasi Pasar DAR Open Network saat ini adalah $ 12.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 239.60K. Suplai beredar D adalah 647.87M, dan total suplainya sebesar 800000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.84M.

Riwayat Harga DAR Open Network (D) USD

Pantau perubahan harga DAR Open Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008699+4.92%
30 Days$ -0.012-39.28%
60 Hari$ -0.01296-41.13%
90 Hari$ -0.01863-50.11%
Perubahan Harga DAR Open Network Hari Ini

Hari ini, D tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008699 (+4.92%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DAR Open Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.012 (-39.28%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DAR Open Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, D terlihat mengalami perubahan $ -0.01296 (-41.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DAR Open Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01863 (-50.11%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DAR Open Network (D)?

Lihat halaman Riwayat Harga DAR Open Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DAR Open Network (D)

DAR Open Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DAR Open Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa D ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DAR Open Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DAR Open Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DAR Open Network (USD)

Berapa nilai DAR Open Network (D) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DAR Open Network (D) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DAR Open Network.

Cek prediksi harga DAR Open Network sekarang!

Tokenomi DAR Open Network (D)

Memahami tokenomi DAR Open Network (D) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token D sekarang!

Cara membeli DAR Open Network (D)

Ingin mengetahui cara membeli DAR Open Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DAR Open Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

D ke Mata Uang Lokal

1 DAR Open Network(D) ke VND
488.14325
1 DAR Open Network(D) ke AUD
A$0.028567
1 DAR Open Network(D) ke GBP
0.014098
1 DAR Open Network(D) ke EUR
0.015953
1 DAR Open Network(D) ke USD
$0.01855
1 DAR Open Network(D) ke MYR
RM0.077539
1 DAR Open Network(D) ke TRY
0.780955
1 DAR Open Network(D) ke JPY
¥2.83815
1 DAR Open Network(D) ke ARS
ARS$26.9229135
1 DAR Open Network(D) ke RUB
1.507002
1 DAR Open Network(D) ke INR
1.6448285
1 DAR Open Network(D) ke IDR
Rp309.166543
1 DAR Open Network(D) ke PHP
1.0950065
1 DAR Open Network(D) ke EGP
￡E.0.8772295
1 DAR Open Network(D) ke BRL
R$0.099057
1 DAR Open Network(D) ke CAD
C$0.0261555
1 DAR Open Network(D) ke BDT
2.2632855
1 DAR Open Network(D) ke NGN
26.690482
1 DAR Open Network(D) ke COP
$71.0726555
1 DAR Open Network(D) ke ZAR
R.0.322028
1 DAR Open Network(D) ke UAH
0.780213
1 DAR Open Network(D) ke TZS
T.Sh.45.57735
1 DAR Open Network(D) ke VES
Bs4.13665
1 DAR Open Network(D) ke CLP
$17.4741
1 DAR Open Network(D) ke PKR
Rs5.242972
1 DAR Open Network(D) ke KZT
9.7578565
1 DAR Open Network(D) ke THB
฿0.60102
1 DAR Open Network(D) ke TWD
NT$0.5748645
1 DAR Open Network(D) ke AED
د.إ0.0680785
1 DAR Open Network(D) ke CHF
Fr0.01484
1 DAR Open Network(D) ke HKD
HK$0.1441335
1 DAR Open Network(D) ke AMD
֏7.09352
1 DAR Open Network(D) ke MAD
.د.م0.1727005
1 DAR Open Network(D) ke MXN
$0.3444735
1 DAR Open Network(D) ke SAR
ريال0.0695625
1 DAR Open Network(D) ke ETB
Br2.8472395
1 DAR Open Network(D) ke KES
KSh2.395547
1 DAR Open Network(D) ke JOD
د.أ0.01315195
1 DAR Open Network(D) ke PLN
0.0680785
1 DAR Open Network(D) ke RON
лв0.08162
1 DAR Open Network(D) ke SEK
kr0.177338
1 DAR Open Network(D) ke BGN
лв0.0313495
1 DAR Open Network(D) ke HUF
Ft6.2018215
1 DAR Open Network(D) ke CZK
0.3908485
1 DAR Open Network(D) ke KWD
د.ك0.0056763
1 DAR Open Network(D) ke ILS
0.0606585
1 DAR Open Network(D) ke BOB
Bs0.127995
1 DAR Open Network(D) ke AZN
0.031535
1 DAR Open Network(D) ke TJS
SM0.171031
1 DAR Open Network(D) ke GEL
0.0502705
1 DAR Open Network(D) ke AOA
Kz16.92502
1 DAR Open Network(D) ke BHD
.د.ب0.0069748
1 DAR Open Network(D) ke BMD
$0.01855
1 DAR Open Network(D) ke DKK
kr0.119833
1 DAR Open Network(D) ke HNL
L0.487494
1 DAR Open Network(D) ke MUR
0.8533
1 DAR Open Network(D) ke NAD
$0.3222135
1 DAR Open Network(D) ke NOK
kr0.18921
1 DAR Open Network(D) ke NZD
$0.0328335
1 DAR Open Network(D) ke PAB
B/.0.01855
1 DAR Open Network(D) ke PGK
K0.0792085
1 DAR Open Network(D) ke QAR
ر.ق0.067522
1 DAR Open Network(D) ke RSD
дин.1.882825
1 DAR Open Network(D) ke UZS
soʻm220.833298
1 DAR Open Network(D) ke ALL
L1.5557885
1 DAR Open Network(D) ke ANG
ƒ0.0332045
1 DAR Open Network(D) ke AWG
ƒ0.03339
1 DAR Open Network(D) ke BBD
$0.0371
1 DAR Open Network(D) ke BAM
KM0.0313495
1 DAR Open Network(D) ke BIF
Fr54.70395
1 DAR Open Network(D) ke BND
$0.024115
1 DAR Open Network(D) ke BSD
$0.01855
1 DAR Open Network(D) ke JMD
$2.9744925
1 DAR Open Network(D) ke KHR
74.497913
1 DAR Open Network(D) ke KMF
Fr7.92085
1 DAR Open Network(D) ke LAK
403.2608615
1 DAR Open Network(D) ke LKR
රු5.6553385
1 DAR Open Network(D) ke MDL
L0.3173905
1 DAR Open Network(D) ke MGA
Ar83.558475
1 DAR Open Network(D) ke MOP
P0.1484
1 DAR Open Network(D) ke MVR
0.28567
1 DAR Open Network(D) ke MWK
MK32.149005
1 DAR Open Network(D) ke MZN
MT1.1862725
1 DAR Open Network(D) ke NPR
रु2.628535
1 DAR Open Network(D) ke PYG
131.5566
1 DAR Open Network(D) ke RWF
Fr26.95315
1 DAR Open Network(D) ke SBD
$0.152481
1 DAR Open Network(D) ke SCR
0.2584015
1 DAR Open Network(D) ke SRD
$0.714175
1 DAR Open Network(D) ke SVC
$0.162127
1 DAR Open Network(D) ke SZL
L0.3218425
1 DAR Open Network(D) ke TMT
m0.064925
1 DAR Open Network(D) ke TND
د.ت0.05488945
1 DAR Open Network(D) ke TTD
$0.1255835
1 DAR Open Network(D) ke UGX
Sh64.8508
1 DAR Open Network(D) ke XAF
Fr10.5364
1 DAR Open Network(D) ke XCD
$0.050085
1 DAR Open Network(D) ke XOF
Fr10.5364
1 DAR Open Network(D) ke XPF
Fr1.91065
1 DAR Open Network(D) ke BWP
P0.2494975
1 DAR Open Network(D) ke BZD
$0.0372855
1 DAR Open Network(D) ke CVE
$1.777832
1 DAR Open Network(D) ke DJF
Fr3.3019
1 DAR Open Network(D) ke DOP
$1.192765
1 DAR Open Network(D) ke DZD
د.ج2.420033
1 DAR Open Network(D) ke FJD
$0.042294
1 DAR Open Network(D) ke GNF
Fr161.29225
1 DAR Open Network(D) ke GTQ
Q0.142093
1 DAR Open Network(D) ke GYD
$3.879918
1 DAR Open Network(D) ke ISK
kr2.3373

Sumber Daya DAR Open Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DAR Open Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DAR Open Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DAR Open Network

Berapa nilai DAR Open Network (D) hari ini?
Harga live D dalam USD adalah 0.01855 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga D ke USD saat ini?
Harga D ke USD saat ini adalah $ 0.01855. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DAR Open Network?
Kapitalisasi pasar D adalah $ 12.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar D?
Suplai beredar D adalah 647.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) D?
D mencapai harga ATH sebesar 4.906281429450312 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) D?
D mencapai harga ATL 0.013277940393453504 USD.
Berapa volume perdagangan D?
Volume perdagangan 24 jam live D adalah $ 239.60K USD.
Akankah harga D naik lebih tinggi tahun ini?
D mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga D untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:25:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DAR Open Network (D)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator D ke USD

Jumlah

D
D
USD
USD

1 D = 0.01855 USD

Perdagangkan D

D/USDT
$0.01855
$0.01855$0.01855
+4.80%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

