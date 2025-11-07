Apa yang dimaksud dengan Dogechain (DC)

Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Dogechain tersedia di MEXC



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Dogechain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dogechain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat.

Prediksi Harga Dogechain (USD)

Berapa nilai Dogechain (DC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dogechain (DC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Cek prediksi harga Dogechain sekarang!

Tokenomi Dogechain (DC)

Memahami tokenomi Dogechain (DC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DC sekarang!

Cara membeli Dogechain (DC)

Ingin mengetahui cara membeli Dogechain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dogechain di MEXC

Sumber Daya Dogechain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dogechain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dogechain Berapa nilai Dogechain (DC) hari ini? Harga live DC dalam USD adalah 0.00001448 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DC ke USD saat ini? $ 0.00001448 . Cobalah Harga DC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Dogechain? Kapitalisasi pasar DC adalah $ 1.01M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DC? Suplai beredar DC adalah 69.87B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DC? DC mencapai harga ATH sebesar 0.004501279849169058 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DC? DC mencapai harga ATL 0.000014324551850315 USD . Berapa volume perdagangan DC? Volume perdagangan 24 jam live DC adalah $ 57.41K USD . Akankah harga DC naik lebih tinggi tahun ini? DC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Dogechain (DC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

