Harga live Zero1 Labs hari ini adalah 0.02723 USD. Lacak informasi harga aktual DEAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Zero1 Labs hari ini adalah 0.02723 USD. Lacak informasi harga aktual DEAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Zero1 Labs(DEAI)

Harga Live 1 DEAI ke USD:

$0.02723
-1.23%1D
USD
Grafik Harga Live Zero1 Labs (DEAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:36:29 (UTC+8)

Informasi Harga Zero1 Labs (DEAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02653
Low 24 Jam
$ 0.02858
High 24 Jam

$ 0.02653
$ 0.02858
$ 1.249041951512232
$ 0.023078790628667325
-0.99%

-1.23%

+2.52%

+2.52%

Harga aktual Zero1 Labs (DEAI) adalah $ 0.02723. Selama 24 jam terakhir, DEAI diperdagangkan antara low $ 0.02653 dan high $ 0.02858, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEAI adalah $ 1.249041951512232, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.023078790628667325.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEAI telah berubah sebesar -0.99% selama 1 jam terakhir, -1.23% selama 24 jam, dan +2.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zero1 Labs (DEAI)

No.1681

9.12%

ETH

Kapitalisasi Pasar Zero1 Labs saat ini adalah $ 2.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 69.19K. Suplai beredar DEAI adalah 91.22M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.23M.

Riwayat Harga Zero1 Labs (DEAI) USD

Pantau perubahan harga Zero1 Labs untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003391-1.23%
30 Days$ -0.00962-26.11%
60 Hari$ -0.02202-44.72%
90 Hari$ -0.03834-58.48%
Perubahan Harga Zero1 Labs Hari Ini

Hari ini, DEAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0003391 (-1.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Zero1 Labs 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00962 (-26.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Zero1 Labs 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DEAI terlihat mengalami perubahan $ -0.02202 (-44.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Zero1 Labs 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03834 (-58.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Zero1 Labs (DEAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Zero1 Labs sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Zero1 Labs (DEAI)

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

Zero1 Labs tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zero1 Labs Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DEAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Zero1 Labs di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zero1 Labs dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zero1 Labs (USD)

Berapa nilai Zero1 Labs (DEAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zero1 Labs (DEAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zero1 Labs.

Cek prediksi harga Zero1 Labs sekarang!

Tokenomi Zero1 Labs (DEAI)

Memahami tokenomi Zero1 Labs (DEAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEAI sekarang!

Cara membeli Zero1 Labs (DEAI)

Ingin mengetahui cara membeli Zero1 Labs? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zero1 Labs di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEAI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Zero1 Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zero1 Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Zero1 Labs
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zero1 Labs

Berapa nilai Zero1 Labs (DEAI) hari ini?
Harga live DEAI dalam USD adalah 0.02723 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEAI ke USD saat ini?
Harga DEAI ke USD saat ini adalah $ 0.02723. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zero1 Labs?
Kapitalisasi pasar DEAI adalah $ 2.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEAI?
Suplai beredar DEAI adalah 91.22M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEAI?
DEAI mencapai harga ATH sebesar 1.249041951512232 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEAI?
DEAI mencapai harga ATL 0.023078790628667325 USD.
Berapa volume perdagangan DEAI?
Volume perdagangan 24 jam live DEAI adalah $ 69.19K USD.
Akankah harga DEAI naik lebih tinggi tahun ini?
DEAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:36:29 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

