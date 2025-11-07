Apa yang dimaksud dengan Zero1 Labs (DEAI)

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP). Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

Zero1 Labs tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Zero1 Labs Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DEAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Zero1 Labs di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zero1 Labs dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zero1 Labs (USD)

Berapa nilai Zero1 Labs (DEAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zero1 Labs (DEAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zero1 Labs.

Cek prediksi harga Zero1 Labs sekarang!

Tokenomi Zero1 Labs (DEAI)

Memahami tokenomi Zero1 Labs (DEAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEAI sekarang!

Cara membeli Zero1 Labs (DEAI)

Ingin mengetahui cara membeli Zero1 Labs? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Zero1 Labs di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEAI ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Zero1 Labs

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zero1 Labs, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zero1 Labs Berapa nilai Zero1 Labs (DEAI) hari ini? Harga live DEAI dalam USD adalah 0.02723 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DEAI ke USD saat ini? $ 0.02723 . Cobalah Harga DEAI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Zero1 Labs? Kapitalisasi pasar DEAI adalah $ 2.48M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DEAI? Suplai beredar DEAI adalah 91.22M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DEAI? DEAI mencapai harga ATH sebesar 1.249041951512232 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DEAI? DEAI mencapai harga ATL 0.023078790628667325 USD . Berapa volume perdagangan DEAI? Volume perdagangan 24 jam live DEAI adalah $ 69.19K USD . Akankah harga DEAI naik lebih tinggi tahun ini? DEAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Zero1 Labs (DEAI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi