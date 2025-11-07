BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Dream Machine Token hari ini adalah 3.28 USD. Lacak informasi harga aktual DMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DMT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Dream Machine Token hari ini adalah 3.28 USD. Lacak informasi harga aktual DMT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DMT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DMT

Info Harga DMT

Penjelasan DMT

Whitepaper DMT

Situs Web Resmi DMT

Tokenomi DMT

Prakiraan Harga DMT

Riwayat DMT

Panduan Membeli DMT

Konverter DMT ke Mata Uang Fiat

Spot DMT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Dream Machine Token

Harga Dream Machine Token(DMT)

Harga Live 1 DMT ke USD:

$3.28
$3.28$3.28
-0.30%1D
USD
Grafik Harga Live Dream Machine Token (DMT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:23:13 (UTC+8)

Informasi Harga Dream Machine Token (DMT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.239
$ 3.239$ 3.239
Low 24 Jam
$ 3.454
$ 3.454$ 3.454
High 24 Jam

$ 3.239
$ 3.239$ 3.239

$ 3.454
$ 3.454$ 3.454

$ 182.97081854858675
$ 182.97081854858675$ 182.97081854858675

$ 0.01796638627090176
$ 0.01796638627090176$ 0.01796638627090176

+0.06%

-0.30%

-18.62%

-18.62%

Harga aktual Dream Machine Token (DMT) adalah $ 3.28. Selama 24 jam terakhir, DMT diperdagangkan antara low $ 3.239 dan high $ 3.454, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDMT adalah $ 182.97081854858675, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01796638627090176.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DMT telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, -0.30% selama 24 jam, dan -18.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dream Machine Token (DMT)

No.4424

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.72K
$ 58.72K$ 58.72K

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

0.00%

ARB

Kapitalisasi Pasar Dream Machine Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.72K. Suplai beredar DMT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.28M.

Riwayat Harga Dream Machine Token (DMT) USD

Pantau perubahan harga Dream Machine Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00987-0.30%
30 Days$ -1.725-34.47%
60 Hari$ -3.361-50.61%
90 Hari$ -8.009-70.95%
Perubahan Harga Dream Machine Token Hari Ini

Hari ini, DMT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00987 (-0.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dream Machine Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.725 (-34.47%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dream Machine Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DMT terlihat mengalami perubahan $ -3.361 (-50.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dream Machine Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -8.009 (-70.95%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dream Machine Token (DMT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dream Machine Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dream Machine Token (DMT)

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

Dream Machine Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dream Machine Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DMT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dream Machine Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dream Machine Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dream Machine Token (USD)

Berapa nilai Dream Machine Token (DMT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dream Machine Token (DMT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dream Machine Token.

Cek prediksi harga Dream Machine Token sekarang!

Tokenomi Dream Machine Token (DMT)

Memahami tokenomi Dream Machine Token (DMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DMT sekarang!

Cara membeli Dream Machine Token (DMT)

Ingin mengetahui cara membeli Dream Machine Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dream Machine Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DMT ke Mata Uang Lokal

1 Dream Machine Token(DMT) ke VND
86,313.2
1 Dream Machine Token(DMT) ke AUD
A$5.0512
1 Dream Machine Token(DMT) ke GBP
2.4928
1 Dream Machine Token(DMT) ke EUR
2.8208
1 Dream Machine Token(DMT) ke USD
$3.28
1 Dream Machine Token(DMT) ke MYR
RM13.7104
1 Dream Machine Token(DMT) ke TRY
138.3832
1 Dream Machine Token(DMT) ke JPY
¥498.56
1 Dream Machine Token(DMT) ke ARS
ARS$4,760.4936
1 Dream Machine Token(DMT) ke RUB
266.4672
1 Dream Machine Token(DMT) ke INR
290.8376
1 Dream Machine Token(DMT) ke IDR
Rp54,666.6448
1 Dream Machine Token(DMT) ke PHP
193.5856
1 Dream Machine Token(DMT) ke EGP
￡E.155.144
1 Dream Machine Token(DMT) ke BRL
R$17.548
1 Dream Machine Token(DMT) ke CAD
C$4.6248
1 Dream Machine Token(DMT) ke BDT
400.1928
1 Dream Machine Token(DMT) ke NGN
4,719.3952
1 Dream Machine Token(DMT) ke COP
$12,567.0248
1 Dream Machine Token(DMT) ke ZAR
R.57.0064
1 Dream Machine Token(DMT) ke UAH
137.9568
1 Dream Machine Token(DMT) ke TZS
T.Sh.8,058.96
1 Dream Machine Token(DMT) ke VES
Bs744.56
1 Dream Machine Token(DMT) ke CLP
$3,093.04
1 Dream Machine Token(DMT) ke PKR
Rs927.0592
1 Dream Machine Token(DMT) ke KZT
1,725.3784
1 Dream Machine Token(DMT) ke THB
฿106.2392
1 Dream Machine Token(DMT) ke TWD
NT$101.6472
1 Dream Machine Token(DMT) ke AED
د.إ12.0376
1 Dream Machine Token(DMT) ke CHF
Fr2.624
1 Dream Machine Token(DMT) ke HKD
HK$25.4856
1 Dream Machine Token(DMT) ke AMD
֏1,254.272
1 Dream Machine Token(DMT) ke MAD
.د.م30.504
1 Dream Machine Token(DMT) ke MXN
$60.9424
1 Dream Machine Token(DMT) ke SAR
ريال12.3
1 Dream Machine Token(DMT) ke ETB
Br504.7592
1 Dream Machine Token(DMT) ke KES
KSh423.6448
1 Dream Machine Token(DMT) ke JOD
د.أ2.32552
1 Dream Machine Token(DMT) ke PLN
12.0704
1 Dream Machine Token(DMT) ke RON
лв14.432
1 Dream Machine Token(DMT) ke SEK
kr31.3568
1 Dream Machine Token(DMT) ke BGN
лв5.5432
1 Dream Machine Token(DMT) ke HUF
Ft1,096.6024
1 Dream Machine Token(DMT) ke CZK
69.1096
1 Dream Machine Token(DMT) ke KWD
د.ك1.00368
1 Dream Machine Token(DMT) ke ILS
10.7256
1 Dream Machine Token(DMT) ke BOB
Bs22.632
1 Dream Machine Token(DMT) ke AZN
5.576
1 Dream Machine Token(DMT) ke TJS
SM30.2416
1 Dream Machine Token(DMT) ke GEL
8.8888
1 Dream Machine Token(DMT) ke AOA
Kz3,006.4152
1 Dream Machine Token(DMT) ke BHD
.د.ب1.23656
1 Dream Machine Token(DMT) ke BMD
$3.28
1 Dream Machine Token(DMT) ke DKK
kr21.1888
1 Dream Machine Token(DMT) ke HNL
L86.3952
1 Dream Machine Token(DMT) ke MUR
150.88
1 Dream Machine Token(DMT) ke NAD
$56.9736
1 Dream Machine Token(DMT) ke NOK
kr33.4232
1 Dream Machine Token(DMT) ke NZD
$5.8056
1 Dream Machine Token(DMT) ke PAB
B/.3.28
1 Dream Machine Token(DMT) ke PGK
K13.776
1 Dream Machine Token(DMT) ke QAR
ر.ق11.9392
1 Dream Machine Token(DMT) ke RSD
дин.332.92
1 Dream Machine Token(DMT) ke UZS
soʻm39,518.0632
1 Dream Machine Token(DMT) ke ALL
L275.028
1 Dream Machine Token(DMT) ke ANG
ƒ5.8712
1 Dream Machine Token(DMT) ke AWG
ƒ5.904
1 Dream Machine Token(DMT) ke BBD
$6.56
1 Dream Machine Token(DMT) ke BAM
KM5.5432
1 Dream Machine Token(DMT) ke BIF
Fr9,672.72
1 Dream Machine Token(DMT) ke BND
$4.264
1 Dream Machine Token(DMT) ke BSD
$3.28
1 Dream Machine Token(DMT) ke JMD
$525.948
1 Dream Machine Token(DMT) ke KHR
13,172.6768
1 Dream Machine Token(DMT) ke KMF
Fr1,377.6
1 Dream Machine Token(DMT) ke LAK
71,304.3464
1 Dream Machine Token(DMT) ke LKR
රු999.9736
1 Dream Machine Token(DMT) ke MDL
L55.76
1 Dream Machine Token(DMT) ke MGA
Ar14,774.76
1 Dream Machine Token(DMT) ke MOP
P26.24
1 Dream Machine Token(DMT) ke MVR
50.512
1 Dream Machine Token(DMT) ke MWK
MK5,694.4408
1 Dream Machine Token(DMT) ke MZN
MT209.756
1 Dream Machine Token(DMT) ke NPR
रु464.776
1 Dream Machine Token(DMT) ke PYG
23,261.76
1 Dream Machine Token(DMT) ke RWF
Fr4,759.28
1 Dream Machine Token(DMT) ke SBD
$26.9944
1 Dream Machine Token(DMT) ke SCR
49.364
1 Dream Machine Token(DMT) ke SRD
$126.28
1 Dream Machine Token(DMT) ke SVC
$28.6672
1 Dream Machine Token(DMT) ke SZL
L56.9408
1 Dream Machine Token(DMT) ke TMT
m11.48
1 Dream Machine Token(DMT) ke TND
د.ت9.70552
1 Dream Machine Token(DMT) ke TTD
$22.2056
1 Dream Machine Token(DMT) ke UGX
Sh11,466.88
1 Dream Machine Token(DMT) ke XAF
Fr1,859.76
1 Dream Machine Token(DMT) ke XCD
$8.856
1 Dream Machine Token(DMT) ke XOF
Fr1,859.76
1 Dream Machine Token(DMT) ke XPF
Fr337.84
1 Dream Machine Token(DMT) ke BWP
P44.116
1 Dream Machine Token(DMT) ke BZD
$6.5928
1 Dream Machine Token(DMT) ke CVE
$314.3552
1 Dream Machine Token(DMT) ke DJF
Fr580.56
1 Dream Machine Token(DMT) ke DOP
$210.9368
1 Dream Machine Token(DMT) ke DZD
د.ج427.9744
1 Dream Machine Token(DMT) ke FJD
$7.4784
1 Dream Machine Token(DMT) ke GNF
Fr28,519.6
1 Dream Machine Token(DMT) ke GTQ
Q25.1248
1 Dream Machine Token(DMT) ke GYD
$686.0448
1 Dream Machine Token(DMT) ke ISK
kr413.28

Sumber Daya Dream Machine Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dream Machine Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dream Machine Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dream Machine Token

Berapa nilai Dream Machine Token (DMT) hari ini?
Harga live DMT dalam USD adalah 3.28 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DMT ke USD saat ini?
Harga DMT ke USD saat ini adalah $ 3.28. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dream Machine Token?
Kapitalisasi pasar DMT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DMT?
Suplai beredar DMT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DMT?
DMT mencapai harga ATH sebesar 182.97081854858675 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DMT?
DMT mencapai harga ATL 0.01796638627090176 USD.
Berapa volume perdagangan DMT?
Volume perdagangan 24 jam live DMT adalah $ 58.72K USD.
Akankah harga DMT naik lebih tinggi tahun ini?
DMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:23:13 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Dream Machine Token (DMT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DMT ke USD

Jumlah

DMT
DMT
USD
USD

1 DMT = 3.28 USD

Perdagangkan DMT

DMT/USDT
$3.28
$3.28$3.28
-0.24%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,316.37
$101,316.37$101,316.37

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.28
$3,296.28$3,296.28

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.99
$153.99$153.99

-1.23%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0356
$1.0356$1.0356

+20.69%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,316.37
$101,316.37$101,316.37

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.28
$3,296.28$3,296.28

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.99
$153.99$153.99

-1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2055
$2.2055$2.2055

-1.29%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0030
$1.0030$1.0030

-1.28%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0430
$0.0430$0.0430

-14.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004036
$0.0004036$0.0004036

+169.06%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012599
$0.012599$0.012599

+1,159.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.017
$4.017$4.017

+301.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007266
$0.007266$0.007266

+240.48%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001832
$0.001832$0.001832

+68.38%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002402
$0.0000002402$0.0000002402

+60.13%