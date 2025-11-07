Apa yang dimaksud dengan Dream Machine Token (DMT)

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

Tokenomi Dream Machine Token (DMT)

Memahami tokenomi Dream Machine Token (DMT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DMT sekarang!

Sumber Daya Dream Machine Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dream Machine Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dream Machine Token Berapa nilai Dream Machine Token (DMT) hari ini? Harga live DMT dalam USD adalah 3.28 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DMT ke USD saat ini? $ 3.28 . Cobalah Harga DMT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Dream Machine Token? Kapitalisasi pasar DMT adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DMT? Suplai beredar DMT adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DMT? DMT mencapai harga ATH sebesar 182.97081854858675 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DMT? DMT mencapai harga ATL 0.01796638627090176 USD . Berapa volume perdagangan DMT? Volume perdagangan 24 jam live DMT adalah $ 58.72K USD . Akankah harga DMT naik lebih tinggi tahun ini? DMT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DMT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

