Harga live Drift Protocol hari ini adalah 0.3467 USD. Lacak informasi harga aktual DRIFT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DRIFT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DRIFT

Info Harga DRIFT

Penjelasan DRIFT

Whitepaper DRIFT

Situs Web Resmi DRIFT

Tokenomi DRIFT

Prakiraan Harga DRIFT

Riwayat DRIFT

Panduan Membeli DRIFT

Konverter DRIFT ke Mata Uang Fiat

Spot DRIFT

Futures USDT-M DRIFT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Drift Protocol

Harga Drift Protocol(DRIFT)

Harga Live 1 DRIFT ke USD:

$0.3468
+3.21%1D
USD
Grafik Harga Live Drift Protocol (DRIFT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:38:30 (UTC+8)

Informasi Harga Drift Protocol (DRIFT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3306
Low 24 Jam
$ 0.3541
High 24 Jam

$ 0.3306
$ 0.3541
$ 2.6530757587765152
$ 0.10000390597735823
-0.72%

+3.21%

-11.29%

-11.29%

Harga aktual Drift Protocol (DRIFT) adalah $ 0.3467. Selama 24 jam terakhir, DRIFT diperdagangkan antara low $ 0.3306 dan high $ 0.3541, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDRIFT adalah $ 2.6530757587765152, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10000390597735823.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DRIFT telah berubah sebesar -0.72% selama 1 jam terakhir, +3.21% selama 24 jam, dan -11.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Drift Protocol (DRIFT)

No.259

$ 133.66M
$ 603.77K
$ 346.70M
385.51M
1,000,000,000
SOL

Kapitalisasi Pasar Drift Protocol saat ini adalah $ 133.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 603.77K. Suplai beredar DRIFT adalah 385.51M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 346.70M.

Riwayat Harga Drift Protocol (DRIFT) USD

Pantau perubahan harga Drift Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010786+3.21%
30 Days$ -0.501-59.11%
60 Hari$ -0.1932-35.79%
90 Hari$ -0.2151-38.29%
Perubahan Harga Drift Protocol Hari Ini

Hari ini, DRIFT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.010786 (+3.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Drift Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.501 (-59.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Drift Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DRIFT terlihat mengalami perubahan $ -0.1932 (-35.79%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Drift Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2151 (-38.29%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Drift Protocol (DRIFT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Drift Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Drift Protocol (DRIFT)

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Drift Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Drift Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DRIFT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Drift Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Drift Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Drift Protocol (USD)

Berapa nilai Drift Protocol (DRIFT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Drift Protocol (DRIFT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Drift Protocol.

Cek prediksi harga Drift Protocol sekarang!

Tokenomi Drift Protocol (DRIFT)

Memahami tokenomi Drift Protocol (DRIFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DRIFT sekarang!

Cara membeli Drift Protocol (DRIFT)

Ingin mengetahui cara membeli Drift Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Drift Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DRIFT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Drift Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Drift Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Drift Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Drift Protocol

Berapa nilai Drift Protocol (DRIFT) hari ini?
Harga live DRIFT dalam USD adalah 0.3467 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DRIFT ke USD saat ini?
Harga DRIFT ke USD saat ini adalah $ 0.3467. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Drift Protocol?
Kapitalisasi pasar DRIFT adalah $ 133.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DRIFT?
Suplai beredar DRIFT adalah 385.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DRIFT?
DRIFT mencapai harga ATH sebesar 2.6530757587765152 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DRIFT?
DRIFT mencapai harga ATL 0.10000390597735823 USD.
Berapa volume perdagangan DRIFT?
Volume perdagangan 24 jam live DRIFT adalah $ 603.77K USD.
Akankah harga DRIFT naik lebih tinggi tahun ini?
DRIFT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DRIFT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Drift Protocol (DRIFT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

