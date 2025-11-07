BursaDEX+
Harga live Destra Network hari ini adalah 0.04193 USD. Lacak informasi harga aktual DSYNC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DSYNC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Destra Network(DSYNC)

Harga Live 1 DSYNC ke USD:

$0.04193
+10.34%1D
USD
Grafik Harga Live Destra Network (DSYNC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:23:56 (UTC+8)

Informasi Harga Destra Network (DSYNC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0368
Low 24 Jam
$ 0.04504
High 24 Jam

$ 0.0368
$ 0.04504
$ 0.5513112629242496
$ 0.005953619308782976
-0.12%

+10.34%

-25.79%

-25.79%

Harga aktual Destra Network (DSYNC) adalah $ 0.04193. Selama 24 jam terakhir, DSYNC diperdagangkan antara low $ 0.0368 dan high $ 0.04504, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDSYNC adalah $ 0.5513112629242496, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005953619308782976.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DSYNC telah berubah sebesar -0.12% selama 1 jam terakhir, +10.34% selama 24 jam, dan -25.79% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Destra Network (DSYNC)

No.542

$ 40.88M
$ 211.34K
$ 41.93M
974.95M
1,000,000,000
999,874,315.1676701
97.49%

ETH

Kapitalisasi Pasar Destra Network saat ini adalah $ 40.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 211.34K. Suplai beredar DSYNC adalah 974.95M, dan total suplainya sebesar 999874315.1676701. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.93M.

Riwayat Harga Destra Network (DSYNC) USD

Pantau perubahan harga Destra Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0039293+10.34%
30 Days$ -0.06036-59.01%
60 Hari$ -0.06802-61.87%
90 Hari$ -0.08665-67.39%
Perubahan Harga Destra Network Hari Ini

Hari ini, DSYNC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0039293 (+10.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Destra Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.06036 (-59.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Destra Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DSYNC terlihat mengalami perubahan $ -0.06802 (-61.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Destra Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08665 (-67.39%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Destra Network (DSYNC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Destra Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Destra Network (DSYNC)

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

Destra Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Destra Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DSYNC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Destra Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Destra Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Destra Network (USD)

Berapa nilai Destra Network (DSYNC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Destra Network (DSYNC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Destra Network.

Cek prediksi harga Destra Network sekarang!

Tokenomi Destra Network (DSYNC)

Memahami tokenomi Destra Network (DSYNC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DSYNC sekarang!

Cara membeli Destra Network (DSYNC)

Ingin mengetahui cara membeli Destra Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Destra Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DSYNC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Destra Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Destra Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Destra Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Destra Network

Berapa nilai Destra Network (DSYNC) hari ini?
Harga live DSYNC dalam USD adalah 0.04193 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DSYNC ke USD saat ini?
Harga DSYNC ke USD saat ini adalah $ 0.04193. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Destra Network?
Kapitalisasi pasar DSYNC adalah $ 40.88M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DSYNC?
Suplai beredar DSYNC adalah 974.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DSYNC?
DSYNC mencapai harga ATH sebesar 0.5513112629242496 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DSYNC?
DSYNC mencapai harga ATL 0.005953619308782976 USD.
Berapa volume perdagangan DSYNC?
Volume perdagangan 24 jam live DSYNC adalah $ 211.34K USD.
Akankah harga DSYNC naik lebih tinggi tahun ini?
DSYNC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DSYNC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Destra Network (DSYNC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

