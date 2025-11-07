BursaDEX+
Harga live DuckChain hari ini adalah 0.001417 USD. Lacak informasi harga aktual DUCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DUCK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga DuckChain(DUCK)

Harga Live 1 DUCK ke USD:

$0.001417
-0.28%1D
USD
Grafik Harga Live DuckChain (DUCK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:38:44 (UTC+8)

Informasi Harga DuckChain (DUCK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001401
Low 24 Jam
$ 0.001458
High 24 Jam

$ 0.001401
$ 0.001458
$ 0.013127834105261482
$ 0.000724472457412223
0.00%

-0.27%

-8.59%

-8.59%

Harga aktual DuckChain (DUCK) adalah $ 0.001417. Selama 24 jam terakhir, DUCK diperdagangkan antara low $ 0.001401 dan high $ 0.001458, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDUCK adalah $ 0.013127834105261482, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000724472457412223.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DUCK telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.27% selama 24 jam, dan -8.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DuckChain (DUCK)

No.1091

$ 10.14M
$ 32.22K
$ 14.17M
7.15B
10,000,000,000
9,454,878,330
71.54%

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar DuckChain saat ini adalah $ 10.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 32.22K. Suplai beredar DUCK adalah 7.15B, dan total suplainya sebesar 9454878330. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.17M.

Riwayat Harga DuckChain (DUCK) USD

Pantau perubahan harga DuckChain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000398-0.27%
30 Days$ -0.00085-37.50%
60 Hari$ -0.003032-68.16%
90 Hari$ -0.003728-72.46%
Perubahan Harga DuckChain Hari Ini

Hari ini, DUCK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000398 (-0.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DuckChain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00085 (-37.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DuckChain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DUCK terlihat mengalami perubahan $ -0.003032 (-68.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DuckChain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003728 (-72.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DuckChain (DUCK)?

Lihat halaman Riwayat Harga DuckChain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

DuckChain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DuckChain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DUCK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DuckChain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DuckChain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DuckChain (USD)

Berapa nilai DuckChain (DUCK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DuckChain (DUCK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DuckChain.

Cek prediksi harga DuckChain sekarang!

Tokenomi DuckChain (DUCK)

Memahami tokenomi DuckChain (DUCK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DUCK sekarang!

Cara membeli DuckChain (DUCK)

Ingin mengetahui cara membeli DuckChain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DuckChain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DUCK ke Mata Uang Lokal

1 DuckChain(DUCK) ke VND
37.288355
1 DuckChain(DUCK) ke AUD
A$0.00218218
1 DuckChain(DUCK) ke GBP
0.00107692
1 DuckChain(DUCK) ke EUR
0.00121862
1 DuckChain(DUCK) ke USD
$0.001417
1 DuckChain(DUCK) ke MYR
RM0.00590889
1 DuckChain(DUCK) ke TRY
0.0597974
1 DuckChain(DUCK) ke JPY
¥0.216801
1 DuckChain(DUCK) ke ARS
ARS$2.05659129
1 DuckChain(DUCK) ke RUB
0.11513125
1 DuckChain(DUCK) ke INR
0.12564539
1 DuckChain(DUCK) ke IDR
Rp23.61665722
1 DuckChain(DUCK) ke PHP
0.08363134
1 DuckChain(DUCK) ke EGP
￡E.0.06700993
1 DuckChain(DUCK) ke BRL
R$0.00758095
1 DuckChain(DUCK) ke CAD
C$0.00199797
1 DuckChain(DUCK) ke BDT
0.17288817
1 DuckChain(DUCK) ke NGN
2.03883628
1 DuckChain(DUCK) ke COP
$5.42910797
1 DuckChain(DUCK) ke ZAR
R.0.02461329
1 DuckChain(DUCK) ke UAH
0.05959902
1 DuckChain(DUCK) ke TZS
T.Sh.3.481569
1 DuckChain(DUCK) ke VES
Bs0.321659
1 DuckChain(DUCK) ke CLP
$1.336231
1 DuckChain(DUCK) ke PKR
Rs0.40050088
1 DuckChain(DUCK) ke KZT
0.74538451
1 DuckChain(DUCK) ke THB
฿0.04588246
1 DuckChain(DUCK) ke TWD
NT$0.04389866
1 DuckChain(DUCK) ke AED
د.إ0.00520039
1 DuckChain(DUCK) ke CHF
Fr0.0011336
1 DuckChain(DUCK) ke HKD
HK$0.01101009
1 DuckChain(DUCK) ke AMD
֏0.5418608
1 DuckChain(DUCK) ke MAD
.د.م0.0131781
1 DuckChain(DUCK) ke MXN
$0.02632786
1 DuckChain(DUCK) ke SAR
ريال0.00531375
1 DuckChain(DUCK) ke ETB
Br0.21806213
1 DuckChain(DUCK) ke KES
KSh0.18299138
1 DuckChain(DUCK) ke JOD
د.أ0.001004653
1 DuckChain(DUCK) ke PLN
0.00521456
1 DuckChain(DUCK) ke RON
лв0.0062348
1 DuckChain(DUCK) ke SEK
kr0.01356069
1 DuckChain(DUCK) ke BGN
лв0.00239473
1 DuckChain(DUCK) ke HUF
Ft0.47438326
1 DuckChain(DUCK) ke CZK
0.02988453
1 DuckChain(DUCK) ke KWD
د.ك0.000433602
1 DuckChain(DUCK) ke ILS
0.00463359
1 DuckChain(DUCK) ke BOB
Bs0.0097773
1 DuckChain(DUCK) ke AZN
0.0024089
1 DuckChain(DUCK) ke TJS
SM0.01306474
1 DuckChain(DUCK) ke GEL
0.00384007
1 DuckChain(DUCK) ke AOA
Kz1.29880803
1 DuckChain(DUCK) ke BHD
.د.ب0.000534209
1 DuckChain(DUCK) ke BMD
$0.001417
1 DuckChain(DUCK) ke DKK
kr0.00916799
1 DuckChain(DUCK) ke HNL
L0.03732378
1 DuckChain(DUCK) ke MUR
0.06509698
1 DuckChain(DUCK) ke NAD
$0.02461329
1 DuckChain(DUCK) ke NOK
kr0.01443923
1 DuckChain(DUCK) ke NZD
$0.00250809
1 DuckChain(DUCK) ke PAB
B/.0.001417
1 DuckChain(DUCK) ke PGK
K0.0059514
1 DuckChain(DUCK) ke QAR
ر.ق0.00515788
1 DuckChain(DUCK) ke RSD
дин.0.14392469
1 DuckChain(DUCK) ke UZS
soʻm17.07228523
1 DuckChain(DUCK) ke ALL
L0.11881545
1 DuckChain(DUCK) ke ANG
ƒ0.00253643
1 DuckChain(DUCK) ke AWG
ƒ0.0025506
1 DuckChain(DUCK) ke BBD
$0.002834
1 DuckChain(DUCK) ke BAM
KM0.00239473
1 DuckChain(DUCK) ke BIF
Fr4.178733
1 DuckChain(DUCK) ke BND
$0.0018421
1 DuckChain(DUCK) ke BSD
$0.001417
1 DuckChain(DUCK) ke JMD
$0.22721595
1 DuckChain(DUCK) ke KHR
5.69075702
1 DuckChain(DUCK) ke KMF
Fr0.59514
1 DuckChain(DUCK) ke LAK
30.80434721
1 DuckChain(DUCK) ke LKR
රු0.43200079
1 DuckChain(DUCK) ke MDL
L0.024089
1 DuckChain(DUCK) ke MGA
Ar6.3828765
1 DuckChain(DUCK) ke MOP
P0.011336
1 DuckChain(DUCK) ke MVR
0.0218218
1 DuckChain(DUCK) ke MWK
MK2.46006787
1 DuckChain(DUCK) ke MZN
MT0.09061715
1 DuckChain(DUCK) ke NPR
रु0.2007889
1 DuckChain(DUCK) ke PYG
10.049364
1 DuckChain(DUCK) ke RWF
Fr2.056067
1 DuckChain(DUCK) ke SBD
$0.01166191
1 DuckChain(DUCK) ke SCR
0.019838
1 DuckChain(DUCK) ke SRD
$0.0545545
1 DuckChain(DUCK) ke SVC
$0.01238458
1 DuckChain(DUCK) ke SZL
L0.02459912
1 DuckChain(DUCK) ke TMT
m0.0049595
1 DuckChain(DUCK) ke TND
د.ت0.004192903
1 DuckChain(DUCK) ke TTD
$0.00959309
1 DuckChain(DUCK) ke UGX
Sh4.953832
1 DuckChain(DUCK) ke XAF
Fr0.804856
1 DuckChain(DUCK) ke XCD
$0.0038259
1 DuckChain(DUCK) ke XOF
Fr0.804856
1 DuckChain(DUCK) ke XPF
Fr0.145951
1 DuckChain(DUCK) ke BWP
P0.01905865
1 DuckChain(DUCK) ke BZD
$0.00284817
1 DuckChain(DUCK) ke CVE
$0.13580528
1 DuckChain(DUCK) ke DJF
Fr0.250809
1 DuckChain(DUCK) ke DOP
$0.09112727
1 DuckChain(DUCK) ke DZD
د.ج0.18489016
1 DuckChain(DUCK) ke FJD
$0.00323076
1 DuckChain(DUCK) ke GNF
Fr12.320815
1 DuckChain(DUCK) ke GTQ
Q0.01085422
1 DuckChain(DUCK) ke GYD
$0.29637972
1 DuckChain(DUCK) ke ISK
kr0.178542

Sumber Daya DuckChain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DuckChain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DuckChain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DuckChain

Berapa nilai DuckChain (DUCK) hari ini?
Harga live DUCK dalam USD adalah 0.001417 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DUCK ke USD saat ini?
Harga DUCK ke USD saat ini adalah $ 0.001417. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DuckChain?
Kapitalisasi pasar DUCK adalah $ 10.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DUCK?
Suplai beredar DUCK adalah 7.15B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DUCK?
DUCK mencapai harga ATH sebesar 0.013127834105261482 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DUCK?
DUCK mencapai harga ATL 0.000724472457412223 USD.
Berapa volume perdagangan DUCK?
Volume perdagangan 24 jam live DUCK adalah $ 32.22K USD.
Akankah harga DUCK naik lebih tinggi tahun ini?
DUCK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DUCK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda.

Kalkulator DUCK ke USD

Jumlah

DUCK
DUCK
USD
USD

1 DUCK = 0.001417 USD

Perdagangkan DUCK

DUCK/USDT
$0.001417
$0.001417$0.001417
-0.27%

