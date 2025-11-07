Apa yang dimaksud dengan DuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit's robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain's mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

Tokenomi DuckChain (DUCK)

Memahami tokenomi DuckChain (DUCK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DUCK sekarang!

Berapa nilai DuckChain (DUCK) hari ini? Harga live DUCK dalam USD adalah 0.001417 USD . Berapa harga DUCK ke USD saat ini? $ 0.001417 . Berapa kapitalisasi pasar DuckChain? Kapitalisasi pasar DUCK adalah $ 10.14M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar DUCK? Suplai beredar DUCK adalah 7.15B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DUCK? DUCK mencapai harga ATH sebesar 0.013127834105261482 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DUCK? DUCK mencapai harga ATL 0.000724472457412223 USD . Berapa volume perdagangan DUCK? Volume perdagangan 24 jam live DUCK adalah $ 32.22K USD .

