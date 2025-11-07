Apa yang dimaksud dengan dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

Tokenomi dYdX (DYDX)

Memahami tokenomi dYdX (DYDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DYDX sekarang!

Sumber Daya dYdX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dYdX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang dYdX Berapa nilai dYdX (DYDX) hari ini? Harga live DYDX dalam USD adalah 0.2857 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DYDX ke USD saat ini? $ 0.2857 . Cobalah Harga DYDX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar dYdX? Kapitalisasi pasar DYDX adalah $ 227.87M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DYDX? Suplai beredar DYDX adalah 797.58M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DYDX? DYDX mencapai harga ATH sebesar 4.52847355533478 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DYDX? DYDX mencapai harga ATL 0.06665020804323486 USD . Berapa volume perdagangan DYDX? Volume perdagangan 24 jam live DYDX adalah $ 367.86K USD . Akankah harga DYDX naik lebih tinggi tahun ini? DYDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DYDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

