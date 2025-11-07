BursaDEX+
Harga live dYdX hari ini adalah 0.2857 USD. Lacak informasi harga aktual DYDX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DYDX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DYDX

Info Harga DYDX

Penjelasan DYDX

Whitepaper DYDX

Situs Web Resmi DYDX

Tokenomi DYDX

Prakiraan Harga DYDX

Riwayat DYDX

Panduan Membeli DYDX

Konverter DYDX ke Mata Uang Fiat

Spot DYDX

Futures USDT-M DYDX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo dYdX

Harga dYdX(DYDX)

Harga Live 1 DYDX ke USD:

$0.2857
+3.66%1D
USD
Grafik Harga Live dYdX (DYDX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:24:14 (UTC+8)

Informasi Harga dYdX (DYDX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2725
Low 24 Jam
$ 0.29
High 24 Jam

$ 0.2725
$ 0.29
$ 4.52847355533478
$ 0.06665020804323486
-0.60%

+3.66%

-5.40%

-5.40%

Harga aktual dYdX (DYDX) adalah $ 0.2857. Selama 24 jam terakhir, DYDX diperdagangkan antara low $ 0.2725 dan high $ 0.29, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDYDX adalah $ 4.52847355533478, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06665020804323486.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DYDX telah berubah sebesar -0.60% selama 1 jam terakhir, +3.66% selama 24 jam, dan -5.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar dYdX (DYDX)

No.161

$ 227.87M
$ 367.86K
$ 285.70M
797.58M
1,000,000,000
958,342,745
79.75%

0.01%

NONE

Kapitalisasi Pasar dYdX saat ini adalah $ 227.87M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 367.86K. Suplai beredar DYDX adalah 797.58M, dan total suplainya sebesar 958342745. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 285.70M.

Riwayat Harga dYdX (DYDX) USD

Pantau perubahan harga dYdX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.010087+3.66%
30 Days$ -0.3074-51.83%
60 Hari$ -0.3144-52.40%
90 Hari$ -0.3531-55.28%
Perubahan Harga dYdX Hari Ini

Hari ini, DYDX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.010087 (+3.66%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga dYdX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3074 (-51.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga dYdX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DYDX terlihat mengalami perubahan $ -0.3144 (-52.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga dYdX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3531 (-55.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari dYdX (DYDX)?

Lihat halaman Riwayat Harga dYdX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

dYdX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi dYdX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DYDX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang dYdX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli dYdX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga dYdX (USD)

Berapa nilai dYdX (DYDX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda dYdX (DYDX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk dYdX.

Cek prediksi harga dYdX sekarang!

Tokenomi dYdX (DYDX)

Memahami tokenomi dYdX (DYDX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DYDX sekarang!

Cara membeli dYdX (DYDX)

Ingin mengetahui cara membeli dYdX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli dYdX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DYDX ke Mata Uang Lokal

1 dYdX(DYDX) ke VND
7,518.1955
1 dYdX(DYDX) ke AUD
A$0.439978
1 dYdX(DYDX) ke GBP
0.217132
1 dYdX(DYDX) ke EUR
0.245702
1 dYdX(DYDX) ke USD
$0.2857
1 dYdX(DYDX) ke MYR
RM1.194226
1 dYdX(DYDX) ke TRY
12.053683
1 dYdX(DYDX) ke JPY
¥43.4264
1 dYdX(DYDX) ke ARS
ARS$414.656409
1 dYdX(DYDX) ke RUB
23.210268
1 dYdX(DYDX) ke INR
25.333019
1 dYdX(DYDX) ke IDR
Rp4,761.664762
1 dYdX(DYDX) ke PHP
16.862014
1 dYdX(DYDX) ke EGP
￡E.13.51361
1 dYdX(DYDX) ke BRL
R$1.528495
1 dYdX(DYDX) ke CAD
C$0.402837
1 dYdX(DYDX) ke BDT
34.858257
1 dYdX(DYDX) ke NGN
411.076588
1 dYdX(DYDX) ke COP
$1,094.633837
1 dYdX(DYDX) ke ZAR
R.4.965466
1 dYdX(DYDX) ke UAH
12.016542
1 dYdX(DYDX) ke TZS
T.Sh.701.9649
1 dYdX(DYDX) ke VES
Bs64.8539
1 dYdX(DYDX) ke CLP
$269.4151
1 dYdX(DYDX) ke PKR
Rs80.750248
1 dYdX(DYDX) ke KZT
150.286771
1 dYdX(DYDX) ke THB
฿9.253823
1 dYdX(DYDX) ke TWD
NT$8.853843
1 dYdX(DYDX) ke AED
د.إ1.048519
1 dYdX(DYDX) ke CHF
Fr0.22856
1 dYdX(DYDX) ke HKD
HK$2.219889
1 dYdX(DYDX) ke AMD
֏109.25168
1 dYdX(DYDX) ke MAD
.د.م2.65701
1 dYdX(DYDX) ke MXN
$5.308306
1 dYdX(DYDX) ke SAR
ريال1.071375
1 dYdX(DYDX) ke ETB
Br43.966373
1 dYdX(DYDX) ke KES
KSh36.901012
1 dYdX(DYDX) ke JOD
د.أ0.2025613
1 dYdX(DYDX) ke PLN
1.051376
1 dYdX(DYDX) ke RON
лв1.25708
1 dYdX(DYDX) ke SEK
kr2.731292
1 dYdX(DYDX) ke BGN
лв0.482833
1 dYdX(DYDX) ke HUF
Ft95.518081
1 dYdX(DYDX) ke CZK
6.019699
1 dYdX(DYDX) ke KWD
د.ك0.0874242
1 dYdX(DYDX) ke ILS
0.934239
1 dYdX(DYDX) ke BOB
Bs1.97133
1 dYdX(DYDX) ke AZN
0.48569
1 dYdX(DYDX) ke TJS
SM2.634154
1 dYdX(DYDX) ke GEL
0.774247
1 dYdX(DYDX) ke AOA
Kz261.869763
1 dYdX(DYDX) ke BHD
.د.ب0.1077089
1 dYdX(DYDX) ke BMD
$0.2857
1 dYdX(DYDX) ke DKK
kr1.845622
1 dYdX(DYDX) ke HNL
L7.525338
1 dYdX(DYDX) ke MUR
13.1422
1 dYdX(DYDX) ke NAD
$4.962609
1 dYdX(DYDX) ke NOK
kr2.911283
1 dYdX(DYDX) ke NZD
$0.505689
1 dYdX(DYDX) ke PAB
B/.0.2857
1 dYdX(DYDX) ke PGK
K1.19994
1 dYdX(DYDX) ke QAR
ر.ق1.039948
1 dYdX(DYDX) ke RSD
дин.28.99855
1 dYdX(DYDX) ke UZS
soʻm3,442.167883
1 dYdX(DYDX) ke ALL
L23.955945
1 dYdX(DYDX) ke ANG
ƒ0.511403
1 dYdX(DYDX) ke AWG
ƒ0.51426
1 dYdX(DYDX) ke BBD
$0.5714
1 dYdX(DYDX) ke BAM
KM0.482833
1 dYdX(DYDX) ke BIF
Fr842.5293
1 dYdX(DYDX) ke BND
$0.37141
1 dYdX(DYDX) ke BSD
$0.2857
1 dYdX(DYDX) ke JMD
$45.811995
1 dYdX(DYDX) ke KHR
1,147.388342
1 dYdX(DYDX) ke KMF
Fr119.994
1 dYdX(DYDX) ke LAK
6,210.869441
1 dYdX(DYDX) ke LKR
රු87.101359
1 dYdX(DYDX) ke MDL
L4.8569
1 dYdX(DYDX) ke MGA
Ar1,286.93565
1 dYdX(DYDX) ke MOP
P2.2856
1 dYdX(DYDX) ke MVR
4.39978
1 dYdX(DYDX) ke MWK
MK496.006627
1 dYdX(DYDX) ke MZN
MT18.270515
1 dYdX(DYDX) ke NPR
रु40.48369
1 dYdX(DYDX) ke PYG
2,026.1844
1 dYdX(DYDX) ke RWF
Fr414.5507
1 dYdX(DYDX) ke SBD
$2.351311
1 dYdX(DYDX) ke SCR
4.299785
1 dYdX(DYDX) ke SRD
$10.99945
1 dYdX(DYDX) ke SVC
$2.497018
1 dYdX(DYDX) ke SZL
L4.959752
1 dYdX(DYDX) ke TMT
m0.99995
1 dYdX(DYDX) ke TND
د.ت0.8453863
1 dYdX(DYDX) ke TTD
$1.934189
1 dYdX(DYDX) ke UGX
Sh998.8072
1 dYdX(DYDX) ke XAF
Fr161.9919
1 dYdX(DYDX) ke XCD
$0.77139
1 dYdX(DYDX) ke XOF
Fr161.9919
1 dYdX(DYDX) ke XPF
Fr29.4271
1 dYdX(DYDX) ke BWP
P3.842665
1 dYdX(DYDX) ke BZD
$0.574257
1 dYdX(DYDX) ke CVE
$27.381488
1 dYdX(DYDX) ke DJF
Fr50.5689
1 dYdX(DYDX) ke DOP
$18.373367
1 dYdX(DYDX) ke DZD
د.ج37.278136
1 dYdX(DYDX) ke FJD
$0.651396
1 dYdX(DYDX) ke GNF
Fr2,484.1615
1 dYdX(DYDX) ke GTQ
Q2.188462
1 dYdX(DYDX) ke GYD
$59.757012
1 dYdX(DYDX) ke ISK
kr35.9982

Sumber Daya dYdX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dYdX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi dYdX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang dYdX

Berapa nilai dYdX (DYDX) hari ini?
Harga live DYDX dalam USD adalah 0.2857 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DYDX ke USD saat ini?
Harga DYDX ke USD saat ini adalah $ 0.2857. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar dYdX?
Kapitalisasi pasar DYDX adalah $ 227.87M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DYDX?
Suplai beredar DYDX adalah 797.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DYDX?
DYDX mencapai harga ATH sebesar 4.52847355533478 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DYDX?
DYDX mencapai harga ATL 0.06665020804323486 USD.
Berapa volume perdagangan DYDX?
Volume perdagangan 24 jam live DYDX adalah $ 367.86K USD.
Akankah harga DYDX naik lebih tinggi tahun ini?
DYDX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DYDX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting dYdX (DYDX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DYDX ke USD

Jumlah

DYDX
DYDX
USD
USD

1 DYDX = 0.2857 USD

Perdagangkan DYDX

DYDX/USDT
$0.2857
+3.62%

