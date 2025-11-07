BursaDEX+
Harga live Eternal AI hari ini adalah 0.009953 USD. Lacak informasi harga aktual EAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Eternal AI(EAI)

Harga Live 1 EAI ke USD:

$0.009953
+0.53%1D
USD
Grafik Harga Live Eternal AI (EAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:31:23 (UTC+8)

Informasi Harga Eternal AI (EAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.008332
Low 24 Jam
$ 0.010301
High 24 Jam

$ 0.008332
$ 0.010301
$ 0.2903654277261663
$ 0.006397257988923091
-0.13%

+0.53%

-2.70%

-2.70%

Harga aktual Eternal AI (EAI) adalah $ 0.009953. Selama 24 jam terakhir, EAI diperdagangkan antara low $ 0.008332 dan high $ 0.010301, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEAI adalah $ 0.2903654277261663, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.006397257988923091.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EAI telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, +0.53% selama 24 jam, dan -2.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Eternal AI (EAI)

No.1790

$ 2.28M
$ 13.49K
$ 9.95M
228.88M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.88%

ETH

Kapitalisasi Pasar Eternal AI saat ini adalah $ 2.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 13.49K. Suplai beredar EAI adalah 228.88M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.95M.

Riwayat Harga Eternal AI (EAI) USD

Pantau perubahan harga Eternal AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00005247+0.53%
30 Days$ -0.002662-21.11%
60 Hari$ -0.007767-43.84%
90 Hari$ -0.010593-51.56%
Perubahan Harga Eternal AI Hari Ini

Hari ini, EAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00005247 (+0.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Eternal AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002662 (-21.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Eternal AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EAI terlihat mengalami perubahan $ -0.007767 (-43.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Eternal AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.010593 (-51.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Eternal AI (EAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Eternal AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Eternal AI (EAI)

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

Eternal AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Eternal AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Eternal AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Eternal AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Eternal AI (USD)

Berapa nilai Eternal AI (EAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Eternal AI (EAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Eternal AI.

Cek prediksi harga Eternal AI sekarang!

Tokenomi Eternal AI (EAI)

Memahami tokenomi Eternal AI (EAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EAI sekarang!

Cara membeli Eternal AI (EAI)

Ingin mengetahui cara membeli Eternal AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Eternal AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Eternal AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Eternal AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Eternal AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Eternal AI

Berapa nilai Eternal AI (EAI) hari ini?
Harga live EAI dalam USD adalah 0.009953 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EAI ke USD saat ini?
Harga EAI ke USD saat ini adalah $ 0.009953. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Eternal AI?
Kapitalisasi pasar EAI adalah $ 2.28M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EAI?
Suplai beredar EAI adalah 228.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EAI?
EAI mencapai harga ATH sebesar 0.2903654277261663 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EAI?
EAI mencapai harga ATL 0.006397257988923091 USD.
Berapa volume perdagangan EAI?
Volume perdagangan 24 jam live EAI adalah $ 13.49K USD.
Akankah harga EAI naik lebih tinggi tahun ini?
EAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

