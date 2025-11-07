BursaDEX+
Harga live Effect AI hari ini adalah 0.005841 USD. Lacak informasi harga aktual EFFECT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EFFECT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EFFECT

Info Harga EFFECT

Penjelasan EFFECT

Whitepaper EFFECT

Situs Web Resmi EFFECT

Tokenomi EFFECT

Prakiraan Harga EFFECT

Riwayat EFFECT

Panduan Membeli EFFECT

Konverter EFFECT ke Mata Uang Fiat

Spot EFFECT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Effect AI

Harga Effect AI(EFFECT)

Harga Live 1 EFFECT ke USD:

$0.005841
$0.005841$0.005841
-0.27%1D
USD
Grafik Harga Live Effect AI (EFFECT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:24:56 (UTC+8)

Informasi Harga Effect AI (EFFECT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.005841
$ 0.005841$ 0.005841
Low 24 Jam
$ 0.00587
$ 0.00587$ 0.00587
High 24 Jam

$ 0.005841
$ 0.005841$ 0.005841

$ 0.00587
$ 0.00587$ 0.00587

$ 0.1142674141320987
$ 0.1142674141320987$ 0.1142674141320987

$ 0.005641672870291553
$ 0.005641672870291553$ 0.005641672870291553

-0.28%

-0.27%

-6.05%

-6.05%

Harga aktual Effect AI (EFFECT) adalah $ 0.005841. Selama 24 jam terakhir, EFFECT diperdagangkan antara low $ 0.005841 dan high $ 0.00587, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEFFECT adalah $ 0.1142674141320987, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005641672870291553.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EFFECT telah berubah sebesar -0.28% selama 1 jam terakhir, -0.27% selama 24 jam, dan -6.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Effect AI (EFFECT)

No.5068

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.53K
$ 9.53K$ 9.53K

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

0.00
0.00 0.00

520,000,000
520,000,000 520,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar Effect AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.53K. Suplai beredar EFFECT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 520000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.04M.

Riwayat Harga Effect AI (EFFECT) USD

Pantau perubahan harga Effect AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001581-0.27%
30 Days$ -0.00093-13.74%
60 Hari$ +0.000089+1.54%
90 Hari$ -0.000143-2.39%
Perubahan Harga Effect AI Hari Ini

Hari ini, EFFECT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00001581 (-0.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Effect AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00093 (-13.74%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Effect AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EFFECT terlihat mengalami perubahan $ +0.000089 (+1.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Effect AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000143 (-2.39%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Effect AI (EFFECT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Effect AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Effect AI (EFFECT)

Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence.

Effect AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Effect AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EFFECT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Effect AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Effect AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Effect AI (USD)

Berapa nilai Effect AI (EFFECT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Effect AI (EFFECT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Effect AI.

Cek prediksi harga Effect AI sekarang!

Tokenomi Effect AI (EFFECT)

Memahami tokenomi Effect AI (EFFECT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EFFECT sekarang!

Cara membeli Effect AI (EFFECT)

Ingin mengetahui cara membeli Effect AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Effect AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Effect AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Effect AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Effect AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Effect AI

Berapa nilai Effect AI (EFFECT) hari ini?
Harga live EFFECT dalam USD adalah 0.005841 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EFFECT ke USD saat ini?
Harga EFFECT ke USD saat ini adalah $ 0.005841. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Effect AI?
Kapitalisasi pasar EFFECT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EFFECT?
Suplai beredar EFFECT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EFFECT?
EFFECT mencapai harga ATH sebesar 0.1142674141320987 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EFFECT?
EFFECT mencapai harga ATL 0.005641672870291553 USD.
Berapa volume perdagangan EFFECT?
Volume perdagangan 24 jam live EFFECT adalah $ 9.53K USD.
Akankah harga EFFECT naik lebih tinggi tahun ini?
EFFECT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EFFECT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Effect AI (EFFECT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

