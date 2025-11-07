Apa yang dimaksud dengan MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

Prediksi Harga MULTIVERSX (USD)

Berapa nilai MULTIVERSX (EGLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MULTIVERSX (EGLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MULTIVERSX.

Tokenomi MULTIVERSX (EGLD)

Memahami tokenomi MULTIVERSX (EGLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EGLD sekarang!

Cara membeli MULTIVERSX (EGLD)

EGLD ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya MULTIVERSX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MULTIVERSX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MULTIVERSX Berapa nilai MULTIVERSX (EGLD) hari ini? Harga live EGLD dalam USD adalah 8.477 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EGLD ke USD saat ini? $ 8.477 . Cobalah Harga EGLD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MULTIVERSX? Kapitalisasi pasar EGLD adalah $ 243.77M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EGLD? Suplai beredar EGLD adalah 28.76M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EGLD? EGLD mencapai harga ATH sebesar 542.5796223449056 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EGLD? EGLD mencapai harga ATL 4.540379460545609 USD . Berapa volume perdagangan EGLD? Volume perdagangan 24 jam live EGLD adalah $ 974.23K USD . Akankah harga EGLD naik lebih tinggi tahun ini? EGLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EGLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting MULTIVERSX (EGLD)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

