Harga live MULTIVERSX hari ini adalah 8.477 USD. Lacak informasi harga aktual EGLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EGLD dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MULTIVERSX(EGLD)

$8.469
+4.62%1D
Grafik Harga Live MULTIVERSX (EGLD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:39:20 (UTC+8)

Informasi Harga MULTIVERSX (EGLD) (USD)

Harga aktual MULTIVERSX (EGLD) adalah $ 8.477. Selama 24 jam terakhir, EGLD diperdagangkan antara low $ 7.993 dan high $ 8.632, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEGLD adalah $ 542.5796223449056, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 4.540379460545609.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EGLD telah berubah sebesar +0.20% selama 1 jam terakhir, +4.62% selama 24 jam, dan -7.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MULTIVERSX (EGLD)

Kapitalisasi Pasar MULTIVERSX saat ini adalah $ 243.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 974.23K. Suplai beredar EGLD adalah 28.76M, dan total suplainya sebesar 28763084. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 266.31M.

Riwayat Harga MULTIVERSX (EGLD) USD

Pantau perubahan harga MULTIVERSX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.37399+4.62%
30 Days$ -4.943-36.84%
60 Hari$ -5.333-38.62%
90 Hari$ -7.103-45.60%
Perubahan Harga MULTIVERSX Hari Ini

Hari ini, EGLD tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.37399 (+4.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MULTIVERSX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -4.943 (-36.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MULTIVERSX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EGLD terlihat mengalami perubahan $ -5.333 (-38.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MULTIVERSX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -7.103 (-45.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MULTIVERSX (EGLD)?

Lihat halaman Riwayat Harga MULTIVERSX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MULTIVERSX (EGLD)

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

MULTIVERSX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MULTIVERSX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EGLD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MULTIVERSX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MULTIVERSX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MULTIVERSX (USD)

Berapa nilai MULTIVERSX (EGLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MULTIVERSX (EGLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MULTIVERSX.

Cek prediksi harga MULTIVERSX sekarang!

Tokenomi MULTIVERSX (EGLD)

Memahami tokenomi MULTIVERSX (EGLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EGLD sekarang!

Cara membeli MULTIVERSX (EGLD)

Ingin mengetahui cara membeli MULTIVERSX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MULTIVERSX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EGLD ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MULTIVERSX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MULTIVERSX

Berapa nilai MULTIVERSX (EGLD) hari ini?
Harga live EGLD dalam USD adalah 8.477 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EGLD ke USD saat ini?
Harga EGLD ke USD saat ini adalah $ 8.477. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MULTIVERSX?
Kapitalisasi pasar EGLD adalah $ 243.77M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EGLD?
Suplai beredar EGLD adalah 28.76M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EGLD?
EGLD mencapai harga ATH sebesar 542.5796223449056 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EGLD?
EGLD mencapai harga ATL 4.540379460545609 USD.
Berapa volume perdagangan EGLD?
Volume perdagangan 24 jam live EGLD adalah $ 974.23K USD.
Akankah harga EGLD naik lebih tinggi tahun ini?
EGLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EGLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MULTIVERSX (EGLD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 EGLD = 8.477 USD

