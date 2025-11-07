BursaDEX+
Harga live Ethena hari ini adalah 0.3101 USD. Lacak informasi harga aktual ENA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ENA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ethena hari ini adalah 0.3101 USD. Lacak informasi harga aktual ENA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ENA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ENA

Info Harga ENA

Penjelasan ENA

Whitepaper ENA

Situs Web Resmi ENA

Tokenomi ENA

Prakiraan Harga ENA

Riwayat ENA

Panduan Membeli ENA

Konverter ENA ke Mata Uang Fiat

Spot ENA

Futures USDT-M ENA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ethena

Harga Ethena(ENA)

Harga Live 1 ENA ke USD:

$0.3102
-1.02%1D
USD
Grafik Harga Live Ethena (ENA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:32:49 (UTC+8)

Informasi Harga Ethena (ENA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3081
Low 24 Jam
$ 0.335
High 24 Jam

$ 0.3081
$ 0.335
$ 1.5169718881109548
$ 0.1858486337587346
-0.13%

-1.02%

-20.90%

-20.90%

Harga aktual Ethena (ENA) adalah $ 0.3101. Selama 24 jam terakhir, ENA diperdagangkan antara low $ 0.3081 dan high $ 0.335, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highENA adalah $ 1.5169718881109548, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1858486337587346.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ENA telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, -1.02% selama 24 jam, dan -20.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ethena (ENA)

No.40

$ 2.30B
$ 11.07M
$ 4.65B
7.42B
15,000,000,000
15,000,000,000
49.48%

0.07%

ETH

Kapitalisasi Pasar Ethena saat ini adalah $ 2.30B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 11.07M. Suplai beredar ENA adalah 7.42B, dan total suplainya sebesar 15000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.65B.

Riwayat Harga Ethena (ENA) USD

Pantau perubahan harga Ethena untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003197-1.02%
30 Days$ -0.2432-43.96%
60 Hari$ -0.427-57.93%
90 Hari$ -0.3345-51.90%
Perubahan Harga Ethena Hari Ini

Hari ini, ENA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003197 (-1.02%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ethena 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2432 (-43.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ethena 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ENA terlihat mengalami perubahan $ -0.427 (-57.93%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ethena 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3345 (-51.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ethena (ENA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ethena sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ethena (ENA)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Ethena tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ethena Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ENA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ethena di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ethena dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ethena (USD)

Berapa nilai Ethena (ENA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ethena (ENA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethena.

Cek prediksi harga Ethena sekarang!

Tokenomi Ethena (ENA)

Memahami tokenomi Ethena (ENA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ENA sekarang!

Cara membeli Ethena (ENA)

Ingin mengetahui cara membeli Ethena? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ethena di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ENA ke Mata Uang Lokal

1 Ethena(ENA) ke VND
8,160.2815
1 Ethena(ENA) ke AUD
A$0.477554
1 Ethena(ENA) ke GBP
0.235676
1 Ethena(ENA) ke EUR
0.266686
1 Ethena(ENA) ke USD
$0.3101
1 Ethena(ENA) ke MYR
RM1.296218
1 Ethena(ENA) ke TRY
13.05521
1 Ethena(ENA) ke JPY
¥47.4453
1 Ethena(ENA) ke ARS
ARS$450.069837
1 Ethena(ENA) ke RUB
25.192524
1 Ethena(ENA) ke INR
27.496567
1 Ethena(ENA) ke IDR
Rp5,168.331266
1 Ethena(ENA) ke PHP
18.305203
1 Ethena(ENA) ke EGP
￡E.14.664629
1 Ethena(ENA) ke BRL
R$1.655934
1 Ethena(ENA) ke CAD
C$0.437241
1 Ethena(ENA) ke BDT
37.835301
1 Ethena(ENA) ke NGN
446.184284
1 Ethena(ENA) ke COP
$1,188.120241
1 Ethena(ENA) ke ZAR
R.5.383336
1 Ethena(ENA) ke UAH
13.042806
1 Ethena(ENA) ke TZS
T.Sh.761.9157
1 Ethena(ENA) ke VES
Bs69.1523
1 Ethena(ENA) ke CLP
$292.1142
1 Ethena(ENA) ke PKR
Rs87.646664
1 Ethena(ENA) ke KZT
163.121903
1 Ethena(ENA) ke THB
฿10.04724
1 Ethena(ENA) ke TWD
NT$9.609999
1 Ethena(ENA) ke AED
د.إ1.138067
1 Ethena(ENA) ke CHF
Fr0.24808
1 Ethena(ENA) ke HKD
HK$2.409477
1 Ethena(ENA) ke AMD
֏118.58224
1 Ethena(ENA) ke MAD
.د.م2.887031
1 Ethena(ENA) ke MXN
$5.758557
1 Ethena(ENA) ke SAR
ريال1.162875
1 Ethena(ENA) ke ETB
Br47.597249
1 Ethena(ENA) ke KES
KSh40.046314
1 Ethena(ENA) ke JOD
د.أ0.2198609
1 Ethena(ENA) ke PLN
1.138067
1 Ethena(ENA) ke RON
лв1.36444
1 Ethena(ENA) ke SEK
kr2.964556
1 Ethena(ENA) ke BGN
лв0.524069
1 Ethena(ENA) ke HUF
Ft103.675733
1 Ethena(ENA) ke CZK
6.533807
1 Ethena(ENA) ke KWD
د.ك0.0948906
1 Ethena(ENA) ke ILS
1.014027
1 Ethena(ENA) ke BOB
Bs2.13969
1 Ethena(ENA) ke AZN
0.52717
1 Ethena(ENA) ke TJS
SM2.859122
1 Ethena(ENA) ke GEL
0.840371
1 Ethena(ENA) ke AOA
Kz282.93524
1 Ethena(ENA) ke BHD
.د.ب0.1165976
1 Ethena(ENA) ke BMD
$0.3101
1 Ethena(ENA) ke DKK
kr2.003246
1 Ethena(ENA) ke HNL
L8.149428
1 Ethena(ENA) ke MUR
14.2646
1 Ethena(ENA) ke NAD
$5.386437
1 Ethena(ENA) ke NOK
kr3.16302
1 Ethena(ENA) ke NZD
$0.548877
1 Ethena(ENA) ke PAB
B/.0.3101
1 Ethena(ENA) ke PGK
K1.324127
1 Ethena(ENA) ke QAR
ر.ق1.128764
1 Ethena(ENA) ke RSD
дин.31.47515
1 Ethena(ENA) ke UZS
soʻm3,691.666076
1 Ethena(ENA) ke ALL
L26.008087
1 Ethena(ENA) ke ANG
ƒ0.555079
1 Ethena(ENA) ke AWG
ƒ0.55818
1 Ethena(ENA) ke BBD
$0.6202
1 Ethena(ENA) ke BAM
KM0.524069
1 Ethena(ENA) ke BIF
Fr914.4849
1 Ethena(ENA) ke BND
$0.40313
1 Ethena(ENA) ke BSD
$0.3101
1 Ethena(ENA) ke JMD
$49.724535
1 Ethena(ENA) ke KHR
1,245.380206
1 Ethena(ENA) ke KMF
Fr132.4127
1 Ethena(ENA) ke LAK
6,741.304213
1 Ethena(ENA) ke LKR
රු94.540187
1 Ethena(ENA) ke MDL
L5.305811
1 Ethena(ENA) ke MGA
Ar1,396.84545
1 Ethena(ENA) ke MOP
P2.4808
1 Ethena(ENA) ke MVR
4.77554
1 Ethena(ENA) ke MWK
MK537.43431
1 Ethena(ENA) ke MZN
MT19.830895
1 Ethena(ENA) ke NPR
रु43.94117
1 Ethena(ENA) ke PYG
2,199.2292
1 Ethena(ENA) ke RWF
Fr450.5753
1 Ethena(ENA) ke SBD
$2.549022
1 Ethena(ENA) ke SCR
4.670106
1 Ethena(ENA) ke SRD
$11.93885
1 Ethena(ENA) ke SVC
$2.710274
1 Ethena(ENA) ke SZL
L5.380235
1 Ethena(ENA) ke TMT
m1.08535
1 Ethena(ENA) ke TND
د.ت0.9175859
1 Ethena(ENA) ke TTD
$2.099377
1 Ethena(ENA) ke UGX
Sh1,084.1096
1 Ethena(ENA) ke XAF
Fr176.1368
1 Ethena(ENA) ke XCD
$0.83727
1 Ethena(ENA) ke XOF
Fr176.1368
1 Ethena(ENA) ke XPF
Fr31.9403
1 Ethena(ENA) ke BWP
P4.170845
1 Ethena(ENA) ke BZD
$0.623301
1 Ethena(ENA) ke CVE
$29.719984
1 Ethena(ENA) ke DJF
Fr55.1978
1 Ethena(ENA) ke DOP
$19.93943
1 Ethena(ENA) ke DZD
د.ج40.486656
1 Ethena(ENA) ke FJD
$0.707028
1 Ethena(ENA) ke GNF
Fr2,696.3195
1 Ethena(ENA) ke GTQ
Q2.375366
1 Ethena(ENA) ke GYD
$64.860516
1 Ethena(ENA) ke ISK
kr39.0726

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ethena

Berapa nilai Ethena (ENA) hari ini?
Harga live ENA dalam USD adalah 0.3101 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ENA ke USD saat ini?
Harga ENA ke USD saat ini adalah $ 0.3101. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ethena?
Kapitalisasi pasar ENA adalah $ 2.30B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ENA?
Suplai beredar ENA adalah 7.42B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ENA?
ENA mencapai harga ATH sebesar 1.5169718881109548 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ENA?
ENA mencapai harga ATL 0.1858486337587346 USD.
Berapa volume perdagangan ENA?
Volume perdagangan 24 jam live ENA adalah $ 11.07M USD.
Akankah harga ENA naik lebih tinggi tahun ini?
ENA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ENA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:32:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

