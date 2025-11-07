Apa yang dimaksud dengan Ethena (ENA)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure. Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Prediksi Harga Ethena (USD)

Berapa nilai Ethena (ENA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ethena (ENA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethena.

Tokenomi Ethena (ENA)

Memahami tokenomi Ethena (ENA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ENA sekarang!

Cara membeli Ethena (ENA)

Sumber Daya Ethena

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ethena, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ethena Berapa nilai Ethena (ENA) hari ini? Harga live ENA dalam USD adalah 0.3101 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ENA ke USD saat ini? $ 0.3101 . Cobalah Harga ENA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Ethena? Kapitalisasi pasar ENA adalah $ 2.30B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ENA? Suplai beredar ENA adalah 7.42B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ENA? ENA mencapai harga ATH sebesar 1.5169718881109548 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ENA? ENA mencapai harga ATL 0.1858486337587346 USD . Berapa volume perdagangan ENA? Volume perdagangan 24 jam live ENA adalah $ 11.07M USD . Akankah harga ENA naik lebih tinggi tahun ini? ENA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ENA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

