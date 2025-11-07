BursaDEX+
Harga live enfineo hari ini adalah 0.0177 USD. Lacak informasi harga aktual ENF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ENF dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo enfineo

Harga enfineo(ENF)

Harga Live 1 ENF ke USD:

$0.0177
$0.0177$0.0177
-0.61%1D
USD
Grafik Harga Live enfineo (ENF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:32:57 (UTC+8)

Informasi Harga enfineo (ENF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01692
$ 0.01692$ 0.01692
Low 24 Jam
$ 0.01954
$ 0.01954$ 0.01954
High 24 Jam

$ 0.01692
$ 0.01692$ 0.01692

$ 0.01954
$ 0.01954$ 0.01954

$ 0.04707658444467169
$ 0.04707658444467169$ 0.04707658444467169

$ 0.007643826912459699
$ 0.007643826912459699$ 0.007643826912459699

-0.62%

-0.61%

-20.74%

-20.74%

Harga aktual enfineo (ENF) adalah $ 0.0177. Selama 24 jam terakhir, ENF diperdagangkan antara low $ 0.01692 dan high $ 0.01954, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highENF adalah $ 0.04707658444467169, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007643826912459699.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ENF telah berubah sebesar -0.62% selama 1 jam terakhir, -0.61% selama 24 jam, dan -20.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar enfineo (ENF)

No.2302

$ 719.18K
$ 719.18K$ 719.18K

$ 16.49K
$ 16.49K$ 16.49K

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

40.63M
40.63M 40.63M

110,000,000
110,000,000 110,000,000

109,999,775
109,999,775 109,999,775

36.93%

2024-09-17 00:00:00

$ 0.125
$ 0.125$ 0.125

BSC

Kapitalisasi Pasar enfineo saat ini adalah $ 719.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 16.49K. Suplai beredar ENF adalah 40.63M, dan total suplainya sebesar 109999775. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.95M.

Riwayat Harga enfineo (ENF) USD

Pantau perubahan harga enfineo untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001086-0.61%
30 Days$ -0.01583-47.22%
60 Hari$ -0.02377-57.32%
90 Hari$ +0.0062+53.91%
Perubahan Harga enfineo Hari Ini

Hari ini, ENF tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001086 (-0.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga enfineo 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01583 (-47.22%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga enfineo 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ENF terlihat mengalami perubahan $ -0.02377 (-57.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga enfineo 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0062 (+53.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari enfineo (ENF)?

Lihat halaman Riwayat Harga enfineo sekarang.

Apa yang dimaksud dengan enfineo (ENF)

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

enfineo tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi enfineo Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ENF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang enfineo di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli enfineo dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga enfineo (USD)

Berapa nilai enfineo (ENF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda enfineo (ENF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk enfineo.

Cek prediksi harga enfineo sekarang!

Tokenomi enfineo (ENF)

Memahami tokenomi enfineo (ENF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ENF sekarang!

Cara membeli enfineo (ENF)

Ingin mengetahui cara membeli enfineo? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli enfineo di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ENF ke Mata Uang Lokal

1 enfineo(ENF) ke VND
465.7755
1 enfineo(ENF) ke AUD
A$0.027258
1 enfineo(ENF) ke GBP
0.013452
1 enfineo(ENF) ke EUR
0.015222
1 enfineo(ENF) ke USD
$0.0177
1 enfineo(ENF) ke MYR
RM0.073986
1 enfineo(ENF) ke TRY
0.74517
1 enfineo(ENF) ke JPY
¥2.7081
1 enfineo(ENF) ke ARS
ARS$25.689249
1 enfineo(ENF) ke RUB
1.437948
1 enfineo(ENF) ke INR
1.569459
1 enfineo(ENF) ke IDR
Rp294.999882
1 enfineo(ENF) ke PHP
1.044831
1 enfineo(ENF) ke EGP
￡E.0.837033
1 enfineo(ENF) ke BRL
R$0.094518
1 enfineo(ENF) ke CAD
C$0.024957
1 enfineo(ENF) ke BDT
2.159577
1 enfineo(ENF) ke NGN
25.467468
1 enfineo(ENF) ke COP
$67.815957
1 enfineo(ENF) ke ZAR
R.0.307272
1 enfineo(ENF) ke UAH
0.744462
1 enfineo(ENF) ke TZS
T.Sh.43.4889
1 enfineo(ENF) ke VES
Bs3.9471
1 enfineo(ENF) ke CLP
$16.6734
1 enfineo(ENF) ke PKR
Rs5.002728
1 enfineo(ENF) ke KZT
9.310731
1 enfineo(ENF) ke THB
฿0.57348
1 enfineo(ENF) ke TWD
NT$0.548523
1 enfineo(ENF) ke AED
د.إ0.064959
1 enfineo(ENF) ke CHF
Fr0.01416
1 enfineo(ENF) ke HKD
HK$0.137529
1 enfineo(ENF) ke AMD
֏6.76848
1 enfineo(ENF) ke MAD
.د.م0.164787
1 enfineo(ENF) ke MXN
$0.328689
1 enfineo(ENF) ke SAR
ريال0.066375
1 enfineo(ENF) ke ETB
Br2.716773
1 enfineo(ENF) ke KES
KSh2.285778
1 enfineo(ENF) ke JOD
د.أ0.0125493
1 enfineo(ENF) ke PLN
0.064959
1 enfineo(ENF) ke RON
лв0.07788
1 enfineo(ENF) ke SEK
kr0.169212
1 enfineo(ENF) ke BGN
лв0.029913
1 enfineo(ENF) ke HUF
Ft5.917641
1 enfineo(ENF) ke CZK
0.372939
1 enfineo(ENF) ke KWD
د.ك0.0054162
1 enfineo(ENF) ke ILS
0.057879
1 enfineo(ENF) ke BOB
Bs0.12213
1 enfineo(ENF) ke AZN
0.03009
1 enfineo(ENF) ke TJS
SM0.163194
1 enfineo(ENF) ke GEL
0.047967
1 enfineo(ENF) ke AOA
Kz16.14948
1 enfineo(ENF) ke BHD
.د.ب0.0066552
1 enfineo(ENF) ke BMD
$0.0177
1 enfineo(ENF) ke DKK
kr0.114342
1 enfineo(ENF) ke HNL
L0.465156
1 enfineo(ENF) ke MUR
0.8142
1 enfineo(ENF) ke NAD
$0.307449
1 enfineo(ENF) ke NOK
kr0.18054
1 enfineo(ENF) ke NZD
$0.031329
1 enfineo(ENF) ke PAB
B/.0.0177
1 enfineo(ENF) ke PGK
K0.075579
1 enfineo(ENF) ke QAR
ر.ق0.064428
1 enfineo(ENF) ke RSD
дин.1.79655
1 enfineo(ENF) ke UZS
soʻm210.714252
1 enfineo(ENF) ke ALL
L1.484499
1 enfineo(ENF) ke ANG
ƒ0.031683
1 enfineo(ENF) ke AWG
ƒ0.03186
1 enfineo(ENF) ke BBD
$0.0354
1 enfineo(ENF) ke BAM
KM0.029913
1 enfineo(ENF) ke BIF
Fr52.1973
1 enfineo(ENF) ke BND
$0.02301
1 enfineo(ENF) ke BSD
$0.0177
1 enfineo(ENF) ke JMD
$2.838195
1 enfineo(ENF) ke KHR
71.084262
1 enfineo(ENF) ke KMF
Fr7.5579
1 enfineo(ENF) ke LAK
384.782601
1 enfineo(ENF) ke LKR
රු5.396199
1 enfineo(ENF) ke MDL
L0.302847
1 enfineo(ENF) ke MGA
Ar79.72965
1 enfineo(ENF) ke MOP
P0.1416
1 enfineo(ENF) ke MVR
0.27258
1 enfineo(ENF) ke MWK
MK30.67587
1 enfineo(ENF) ke MZN
MT1.131915
1 enfineo(ENF) ke NPR
रु2.50809
1 enfineo(ENF) ke PYG
125.5284
1 enfineo(ENF) ke RWF
Fr25.7181
1 enfineo(ENF) ke SBD
$0.145494
1 enfineo(ENF) ke SCR
0.266562
1 enfineo(ENF) ke SRD
$0.68145
1 enfineo(ENF) ke SVC
$0.154698
1 enfineo(ENF) ke SZL
L0.307095
1 enfineo(ENF) ke TMT
m0.06195
1 enfineo(ENF) ke TND
د.ت0.0523743
1 enfineo(ENF) ke TTD
$0.119829
1 enfineo(ENF) ke UGX
Sh61.8792
1 enfineo(ENF) ke XAF
Fr10.0536
1 enfineo(ENF) ke XCD
$0.04779
1 enfineo(ENF) ke XOF
Fr10.0536
1 enfineo(ENF) ke XPF
Fr1.8231
1 enfineo(ENF) ke BWP
P0.238065
1 enfineo(ENF) ke BZD
$0.035577
1 enfineo(ENF) ke CVE
$1.696368
1 enfineo(ENF) ke DJF
Fr3.1506
1 enfineo(ENF) ke DOP
$1.13811
1 enfineo(ENF) ke DZD
د.ج2.310912
1 enfineo(ENF) ke FJD
$0.040356
1 enfineo(ENF) ke GNF
Fr153.9015
1 enfineo(ENF) ke GTQ
Q0.135582
1 enfineo(ENF) ke GYD
$3.702132
1 enfineo(ENF) ke ISK
kr2.2302

Sumber Daya enfineo

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai enfineo, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi enfineo
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang enfineo

Berapa nilai enfineo (ENF) hari ini?
Harga live ENF dalam USD adalah 0.0177 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ENF ke USD saat ini?
Harga ENF ke USD saat ini adalah $ 0.0177. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar enfineo?
Kapitalisasi pasar ENF adalah $ 719.18K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ENF?
Suplai beredar ENF adalah 40.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ENF?
ENF mencapai harga ATH sebesar 0.04707658444467169 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ENF?
ENF mencapai harga ATL 0.007643826912459699 USD.
Berapa volume perdagangan ENF?
Volume perdagangan 24 jam live ENF adalah $ 16.49K USD.
Akankah harga ENF naik lebih tinggi tahun ini?
ENF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ENF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:32:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

