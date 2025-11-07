BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ENS hari ini adalah 12.47 USD. Lacak informasi harga aktual ENS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ENS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ENS hari ini adalah 12.47 USD. Lacak informasi harga aktual ENS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ENS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ENS

Info Harga ENS

Penjelasan ENS

Whitepaper ENS

Situs Web Resmi ENS

Tokenomi ENS

Prakiraan Harga ENS

Riwayat ENS

Panduan Membeli ENS

Konverter ENS ke Mata Uang Fiat

Spot ENS

Futures USDT-M ENS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ENS

Harga ENS(ENS)

Harga Live 1 ENS ke USD:

$12.46
$12.46$12.46
+0.80%1D
USD
Grafik Harga Live ENS (ENS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:25:39 (UTC+8)

Informasi Harga ENS (ENS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 12.16
$ 12.16$ 12.16
Low 24 Jam
$ 13.01
$ 13.01$ 13.01
High 24 Jam

$ 12.16
$ 12.16$ 12.16

$ 13.01
$ 13.01$ 13.01

$ 85.68745026316928
$ 85.68745026316928$ 85.68745026316928

$ 6.695156653769259
$ 6.695156653769259$ 6.695156653769259

-1.12%

+0.80%

-13.83%

-13.83%

Harga aktual ENS (ENS) adalah $ 12.47. Selama 24 jam terakhir, ENS diperdagangkan antara low $ 12.16 dan high $ 13.01, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highENS adalah $ 85.68745026316928, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 6.695156653769259.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ENS telah berubah sebesar -1.12% selama 1 jam terakhir, +0.80% selama 24 jam, dan -13.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ENS (ENS)

No.103

$ 469.20M
$ 469.20M$ 469.20M

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B

37.63M
37.63M 37.63M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2021-11-09 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar ENS saat ini adalah $ 469.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.07M. Suplai beredar ENS adalah 37.63M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.25B.

Riwayat Harga ENS (ENS) USD

Pantau perubahan harga ENS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0989+0.80%
30 Days$ -8.16-39.56%
60 Hari$ -9.92-44.31%
90 Hari$ -15.69-55.72%
Perubahan Harga ENS Hari Ini

Hari ini, ENS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0989 (+0.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ENS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -8.16 (-39.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ENS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ENS terlihat mengalami perubahan $ -9.92 (-44.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ENS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -15.69 (-55.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ENS (ENS)?

Lihat halaman Riwayat Harga ENS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

ENS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ENS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ENS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ENS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ENS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ENS (USD)

Berapa nilai ENS (ENS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ENS (ENS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ENS.

Cek prediksi harga ENS sekarang!

Tokenomi ENS (ENS)

Memahami tokenomi ENS (ENS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ENS sekarang!

Cara membeli ENS (ENS)

Ingin mengetahui cara membeli ENS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ENS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ENS ke Mata Uang Lokal

1 ENS(ENS) ke VND
328,148.05
1 ENS(ENS) ke AUD
A$19.2038
1 ENS(ENS) ke GBP
9.4772
1 ENS(ENS) ke EUR
10.7242
1 ENS(ENS) ke USD
$12.47
1 ENS(ENS) ke MYR
RM52.1246
1 ENS(ENS) ke TRY
526.1093
1 ENS(ENS) ke JPY
¥1,895.44
1 ENS(ENS) ke ARS
ARS$18,098.5839
1 ENS(ENS) ke RUB
1,013.0628
1 ENS(ENS) ke INR
1,105.7149
1 ENS(ENS) ke IDR
Rp207,833.2502
1 ENS(ENS) ke PHP
735.9794
1 ENS(ENS) ke EGP
￡E.589.831
1 ENS(ENS) ke BRL
R$66.7145
1 ENS(ENS) ke CAD
C$17.5827
1 ENS(ENS) ke BDT
1,521.4647
1 ENS(ENS) ke NGN
17,942.3348
1 ENS(ENS) ke COP
$47,777.6827
1 ENS(ENS) ke ZAR
R.216.7286
1 ENS(ENS) ke UAH
524.4882
1 ENS(ENS) ke TZS
T.Sh.30,638.79
1 ENS(ENS) ke VES
Bs2,830.69
1 ENS(ENS) ke CLP
$11,759.21
1 ENS(ENS) ke PKR
Rs3,524.5208
1 ENS(ENS) ke KZT
6,559.5941
1 ENS(ENS) ke THB
฿403.9033
1 ENS(ENS) ke TWD
NT$386.4453
1 ENS(ENS) ke AED
د.إ45.7649
1 ENS(ENS) ke CHF
Fr9.976
1 ENS(ENS) ke HKD
HK$96.8919
1 ENS(ENS) ke AMD
֏4,768.528
1 ENS(ENS) ke MAD
.د.م115.971
1 ENS(ENS) ke MXN
$231.6926
1 ENS(ENS) ke SAR
ريال46.7625
1 ENS(ENS) ke ETB
Br1,919.0083
1 ENS(ENS) ke KES
KSh1,610.6252
1 ENS(ENS) ke JOD
د.أ8.84123
1 ENS(ENS) ke PLN
45.8896
1 ENS(ENS) ke RON
лв54.868
1 ENS(ENS) ke SEK
kr119.2132
1 ENS(ENS) ke BGN
лв21.0743
1 ENS(ENS) ke HUF
Ft4,169.0951
1 ENS(ENS) ke CZK
262.7429
1 ENS(ENS) ke KWD
د.ك3.81582
1 ENS(ENS) ke ILS
40.7769
1 ENS(ENS) ke BOB
Bs86.043
1 ENS(ENS) ke AZN
21.199
1 ENS(ENS) ke TJS
SM114.9734
1 ENS(ENS) ke GEL
33.7937
1 ENS(ENS) ke AOA
Kz11,429.8773
1 ENS(ENS) ke BHD
.د.ب4.70119
1 ENS(ENS) ke BMD
$12.47
1 ENS(ENS) ke DKK
kr80.5562
1 ENS(ENS) ke HNL
L328.4598
1 ENS(ENS) ke MUR
573.62
1 ENS(ENS) ke NAD
$216.6039
1 ENS(ENS) ke NOK
kr127.0693
1 ENS(ENS) ke NZD
$22.0719
1 ENS(ENS) ke PAB
B/.12.47
1 ENS(ENS) ke PGK
K52.374
1 ENS(ENS) ke QAR
ر.ق45.3908
1 ENS(ENS) ke RSD
дин.1,265.705
1 ENS(ENS) ke UZS
soʻm150,240.9293
1 ENS(ENS) ke ALL
L1,045.6095
1 ENS(ENS) ke ANG
ƒ22.3213
1 ENS(ENS) ke AWG
ƒ22.446
1 ENS(ENS) ke BBD
$24.94
1 ENS(ENS) ke BAM
KM21.0743
1 ENS(ENS) ke BIF
Fr36,774.03
1 ENS(ENS) ke BND
$16.211
1 ENS(ENS) ke BSD
$12.47
1 ENS(ENS) ke JMD
$1,999.5645
1 ENS(ENS) ke KHR
50,080.2682
1 ENS(ENS) ke KMF
Fr5,237.4
1 ENS(ENS) ke LAK
271,086.9511
1 ENS(ENS) ke LKR
රු3,801.7289
1 ENS(ENS) ke MDL
L211.99
1 ENS(ENS) ke MGA
Ar56,171.115
1 ENS(ENS) ke MOP
P99.76
1 ENS(ENS) ke MVR
192.038
1 ENS(ENS) ke MWK
MK21,649.2917
1 ENS(ENS) ke MZN
MT797.4565
1 ENS(ENS) ke NPR
रु1,766.999
1 ENS(ENS) ke PYG
88,437.24
1 ENS(ENS) ke RWF
Fr18,093.97
1 ENS(ENS) ke SBD
$102.6281
1 ENS(ENS) ke SCR
187.6735
1 ENS(ENS) ke SRD
$480.095
1 ENS(ENS) ke SVC
$108.9878
1 ENS(ENS) ke SZL
L216.4792
1 ENS(ENS) ke TMT
m43.645
1 ENS(ENS) ke TND
د.ت36.89873
1 ENS(ENS) ke TTD
$84.4219
1 ENS(ENS) ke UGX
Sh43,595.12
1 ENS(ENS) ke XAF
Fr7,070.49
1 ENS(ENS) ke XCD
$33.669
1 ENS(ENS) ke XOF
Fr7,070.49
1 ENS(ENS) ke XPF
Fr1,284.41
1 ENS(ENS) ke BWP
P167.7215
1 ENS(ENS) ke BZD
$25.0647
1 ENS(ENS) ke CVE
$1,195.1248
1 ENS(ENS) ke DJF
Fr2,207.19
1 ENS(ENS) ke DOP
$801.9457
1 ENS(ENS) ke DZD
د.ج1,627.0856
1 ENS(ENS) ke FJD
$28.4316
1 ENS(ENS) ke GNF
Fr108,426.65
1 ENS(ENS) ke GTQ
Q95.5202
1 ENS(ENS) ke GYD
$2,608.2252
1 ENS(ENS) ke ISK
kr1,571.22

Sumber Daya ENS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ENS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ENS
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ENS

Berapa nilai ENS (ENS) hari ini?
Harga live ENS dalam USD adalah 12.47 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ENS ke USD saat ini?
Harga ENS ke USD saat ini adalah $ 12.47. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ENS?
Kapitalisasi pasar ENS adalah $ 469.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ENS?
Suplai beredar ENS adalah 37.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ENS?
ENS mencapai harga ATH sebesar 85.68745026316928 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ENS?
ENS mencapai harga ATL 6.695156653769259 USD.
Berapa volume perdagangan ENS?
Volume perdagangan 24 jam live ENS adalah $ 1.07M USD.
Akankah harga ENS naik lebih tinggi tahun ini?
ENS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ENS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:25:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ENS (ENS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ENS ke USD

Jumlah

ENS
ENS
USD
USD

1 ENS = 12.47 USD

Perdagangkan ENS

ENS/USDT
$12.46
$12.46$12.46
+0.72%
ENS/USDC
$12.454
$12.454$12.454
+0.76%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,472.01
$101,472.01$101,472.01

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.04
$3,304.04$3,304.04

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.37
$154.37$154.37

-0.99%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0666
$1.0666$1.0666

+24.31%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,472.01
$101,472.01$101,472.01

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.04
$3,304.04$3,304.04

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.37
$154.37$154.37

-0.99%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2080
$2.2080$2.2080

-1.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0050
$1.0050$1.0050

-1.09%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0489
$0.0489$0.0489

-2.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004042
$0.0004042$0.0004042

+169.46%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012686
$0.012686$0.012686

+1,168.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.239
$4.239$4.239

+323.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007425
$0.007425$0.007425

+247.93%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001855
$0.001855$0.001855

+70.49%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002416
$0.0000002416$0.0000002416

+61.06%