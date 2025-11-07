Apa yang dimaksud dengan ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain. The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

ENS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ENS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ENS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang ENS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ENS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ENS (USD)

Berapa nilai ENS (ENS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ENS (ENS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ENS.

Cek prediksi harga ENS sekarang!

Tokenomi ENS (ENS)

Memahami tokenomi ENS (ENS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ENS sekarang!

Cara membeli ENS (ENS)

Ingin mengetahui cara membeli ENS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ENS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ENS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya ENS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ENS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ENS Berapa nilai ENS (ENS) hari ini? Harga live ENS dalam USD adalah 12.47 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ENS ke USD saat ini? $ 12.47 . Cobalah Harga ENS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ENS? Kapitalisasi pasar ENS adalah $ 469.20M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ENS? Suplai beredar ENS adalah 37.63M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ENS? ENS mencapai harga ATH sebesar 85.68745026316928 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ENS? ENS mencapai harga ATL 6.695156653769259 USD . Berapa volume perdagangan ENS? Volume perdagangan 24 jam live ENS adalah $ 1.07M USD . Akankah harga ENS naik lebih tinggi tahun ini? ENS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ENS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting ENS (ENS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi