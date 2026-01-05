BursaDEX+
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa, menurut analisis on-chain oleh Andrey_10gwei, seorang orang dalam diduga memasang taruhan sekitar $32,000 di Polymarket beberapa jam

Dugaan perdagangan orang dalam dalam kasus Maduro di Venezuela pada Polymarket, kemungkinan melibatkan alamat yang terkait dengan WLFI.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/05 10:02
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa, menurut analisis on-chain oleh Andrey_10gwei, seorang orang dalam diduga memasang taruhan sekitar $32.000 pada Polymarket beberapa jam sebelum insiden Maduro, kemudian memenangkan $400.000. Data on-chain menunjukkan bahwa akun tersebut didanai oleh dua dompet yang hanya berinteraksi dengan Coinbase. Aliran dana dari satu alamat dilacak kembali ke alamat dengan nama ENS "STVLU.sol" dan "StCharles.sol," yang menyetorkan 252,91 SOL ke Coinbase, dengan waktu yang sangat konsisten dengan penerimaan dana akun orang dalam. Selanjutnya, dompet terkait lainnya memiliki transaksi senilai $11 juta dengan alamat bernama "StevenCharles.sol," yang diduga adalah Steven Charles Witkoff, co-founder World Liberty Finance.

Perlu dicatat bahwa akun Polymarket menarik bonus sekitar $440.000 ke Coinbase 18 jam sebelumnya. Dalam 14 jam berikutnya, Fartcoin senilai $170.000 ditransfer dari Coinbase ke dompet STVLU.sol yang disebutkan di atas, memicu spekulasi apakah keuntungan orang dalam digunakan untuk membeli Fartcoin. Meskipun bukti on-chain tidak secara langsung membuktikan kejahatan, berbagai nama ENS, aliran dana yang sangat tumpang tindih, dan waktu yang tepat menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan insider trading.

