Harga live ERA hari ini adalah 0.2452 USD. Lacak informasi harga aktual ERA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ERA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ERA(ERA)

Harga Live 1 ERA ke USD:

$0.2452
$0.2452$0.2452
-2.58%1D
USD
Grafik Harga Live ERA (ERA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:26:07 (UTC+8)

Informasi Harga ERA (ERA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2433
$ 0.2433$ 0.2433
Low 24 Jam
$ 0.3048
$ 0.3048$ 0.3048
High 24 Jam

$ 0.2433
$ 0.2433$ 0.2433

$ 0.3048
$ 0.3048$ 0.3048

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.22166194220154517
$ 0.22166194220154517$ 0.22166194220154517

-0.29%

-2.58%

-9.29%

-9.29%

Harga aktual ERA (ERA) adalah $ 0.2452. Selama 24 jam terakhir, ERA diperdagangkan antara low $ 0.2433 dan high $ 0.3048, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highERA adalah $ 2.002420427794785, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.22166194220154517.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ERA telah berubah sebesar -0.29% selama 1 jam terakhir, -2.58% selama 24 jam, dan -9.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ERA (ERA)

No.549

$ 36.41M
$ 36.41M$ 36.41M

$ 605.24K
$ 605.24K$ 605.24K

$ 245.20M
$ 245.20M$ 245.20M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

Kapitalisasi Pasar ERA saat ini adalah $ 36.41M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 605.24K. Suplai beredar ERA adalah 148.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 245.20M.

Riwayat Harga ERA (ERA) USD

Pantau perubahan harga ERA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.006494-2.58%
30 Days$ -0.2746-52.83%
60 Hari$ -0.4732-65.87%
90 Hari$ -0.7577-75.56%
Perubahan Harga ERA Hari Ini

Hari ini, ERA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.006494 (-2.58%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ERA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2746 (-52.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ERA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ERA terlihat mengalami perubahan $ -0.4732 (-65.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ERA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.7577 (-75.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ERA (ERA)?

Lihat halaman Riwayat Harga ERA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ERA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ERA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ERA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ERA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ERA (USD)

Berapa nilai ERA (ERA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ERA (ERA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ERA.

Cek prediksi harga ERA sekarang!

Tokenomi ERA (ERA)

Memahami tokenomi ERA (ERA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ERA sekarang!

Cara membeli ERA (ERA)

Ingin mengetahui cara membeli ERA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ERA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ERA ke Mata Uang Lokal

1 ERA(ERA) ke VND
6,452.438
1 ERA(ERA) ke AUD
A$0.377608
1 ERA(ERA) ke GBP
0.186352
1 ERA(ERA) ke EUR
0.210872
1 ERA(ERA) ke USD
$0.2452
1 ERA(ERA) ke MYR
RM1.024936
1 ERA(ERA) ke TRY
10.344988
1 ERA(ERA) ke JPY
¥37.2704
1 ERA(ERA) ke ARS
ARS$355.875924
1 ERA(ERA) ke RUB
19.920048
1 ERA(ERA) ke INR
21.741884
1 ERA(ERA) ke IDR
Rp4,086.665032
1 ERA(ERA) ke PHP
14.471704
1 ERA(ERA) ke EGP
￡E.11.59796
1 ERA(ERA) ke BRL
R$1.31182
1 ERA(ERA) ke CAD
C$0.345732
1 ERA(ERA) ke BDT
29.916852
1 ERA(ERA) ke NGN
352.803568
1 ERA(ERA) ke COP
$939.461732
1 ERA(ERA) ke ZAR
R.4.261576
1 ERA(ERA) ke UAH
10.313112
1 ERA(ERA) ke TZS
T.Sh.602.4564
1 ERA(ERA) ke VES
Bs55.6604
1 ERA(ERA) ke CLP
$231.2236
1 ERA(ERA) ke PKR
Rs69.303328
1 ERA(ERA) ke KZT
128.982556
1 ERA(ERA) ke THB
฿7.942028
1 ERA(ERA) ke TWD
NT$7.598748
1 ERA(ERA) ke AED
د.إ0.899884
1 ERA(ERA) ke CHF
Fr0.19616
1 ERA(ERA) ke HKD
HK$1.905204
1 ERA(ERA) ke AMD
֏93.76448
1 ERA(ERA) ke MAD
.د.م2.28036
1 ERA(ERA) ke MXN
$4.555816
1 ERA(ERA) ke SAR
ريال0.9195
1 ERA(ERA) ke ETB
Br37.733828
1 ERA(ERA) ke KES
KSh31.670032
1 ERA(ERA) ke JOD
د.أ0.1738468
1 ERA(ERA) ke PLN
0.902336
1 ERA(ERA) ke RON
лв1.07888
1 ERA(ERA) ke SEK
kr2.344112
1 ERA(ERA) ke BGN
лв0.414388
1 ERA(ERA) ke HUF
Ft81.977716
1 ERA(ERA) ke CZK
5.166364
1 ERA(ERA) ke KWD
د.ك0.0750312
1 ERA(ERA) ke ILS
0.801804
1 ERA(ERA) ke BOB
Bs1.69188
1 ERA(ERA) ke AZN
0.41684
1 ERA(ERA) ke TJS
SM2.260744
1 ERA(ERA) ke GEL
0.664492
1 ERA(ERA) ke AOA
Kz224.747868
1 ERA(ERA) ke BHD
.د.ب0.0924404
1 ERA(ERA) ke BMD
$0.2452
1 ERA(ERA) ke DKK
kr1.583992
1 ERA(ERA) ke HNL
L6.458568
1 ERA(ERA) ke MUR
11.2792
1 ERA(ERA) ke NAD
$4.259124
1 ERA(ERA) ke NOK
kr2.498588
1 ERA(ERA) ke NZD
$0.434004
1 ERA(ERA) ke PAB
B/.0.2452
1 ERA(ERA) ke PGK
K1.02984
1 ERA(ERA) ke QAR
ر.ق0.892528
1 ERA(ERA) ke RSD
дин.24.8878
1 ERA(ERA) ke UZS
soʻm2,954.216188
1 ERA(ERA) ke ALL
L20.56002
1 ERA(ERA) ke ANG
ƒ0.438908
1 ERA(ERA) ke AWG
ƒ0.44136
1 ERA(ERA) ke BBD
$0.4904
1 ERA(ERA) ke BAM
KM0.414388
1 ERA(ERA) ke BIF
Fr723.0948
1 ERA(ERA) ke BND
$0.31876
1 ERA(ERA) ke BSD
$0.2452
1 ERA(ERA) ke JMD
$39.31782
1 ERA(ERA) ke KHR
984.737912
1 ERA(ERA) ke KMF
Fr102.984
1 ERA(ERA) ke LAK
5,330.434676
1 ERA(ERA) ke LKR
රු74.754124
1 ERA(ERA) ke MDL
L4.1684
1 ERA(ERA) ke MGA
Ar1,104.5034
1 ERA(ERA) ke MOP
P1.9616
1 ERA(ERA) ke MVR
3.77608
1 ERA(ERA) ke MWK
MK425.694172
1 ERA(ERA) ke MZN
MT15.68054
1 ERA(ERA) ke NPR
रु34.74484
1 ERA(ERA) ke PYG
1,738.9584
1 ERA(ERA) ke RWF
Fr355.7852
1 ERA(ERA) ke SBD
$2.017996
1 ERA(ERA) ke SCR
3.69026
1 ERA(ERA) ke SRD
$9.4402
1 ERA(ERA) ke SVC
$2.143048
1 ERA(ERA) ke SZL
L4.256672
1 ERA(ERA) ke TMT
m0.8582
1 ERA(ERA) ke TND
د.ت0.7255468
1 ERA(ERA) ke TTD
$1.660004
1 ERA(ERA) ke UGX
Sh857.2192
1 ERA(ERA) ke XAF
Fr139.0284
1 ERA(ERA) ke XCD
$0.66204
1 ERA(ERA) ke XOF
Fr139.0284
1 ERA(ERA) ke XPF
Fr25.2556
1 ERA(ERA) ke BWP
P3.29794
1 ERA(ERA) ke BZD
$0.492852
1 ERA(ERA) ke CVE
$23.499968
1 ERA(ERA) ke DJF
Fr43.4004
1 ERA(ERA) ke DOP
$15.768812
1 ERA(ERA) ke DZD
د.ج31.993696
1 ERA(ERA) ke FJD
$0.559056
1 ERA(ERA) ke GNF
Fr2,132.014
1 ERA(ERA) ke GTQ
Q1.878232
1 ERA(ERA) ke GYD
$51.286032
1 ERA(ERA) ke ISK
kr30.8952

Berapa nilai ERA (ERA) hari ini?
Harga live ERA dalam USD adalah 0.2452 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ERA ke USD saat ini?
Harga ERA ke USD saat ini adalah $ 0.2452. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ERA?
Kapitalisasi pasar ERA adalah $ 36.41M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ERA?
Suplai beredar ERA adalah 148.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ERA?
ERA mencapai harga ATH sebesar 2.002420427794785 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ERA?
ERA mencapai harga ATL 0.22166194220154517 USD.
Berapa volume perdagangan ERA?
Volume perdagangan 24 jam live ERA adalah $ 605.24K USD.
Akankah harga ERA naik lebih tinggi tahun ini?
ERA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ERA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:26:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ERA (ERA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
