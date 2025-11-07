BursaDEX+
Harga live Eclipse hari ini adalah 0.10284 USD. Lacak informasi harga aktual ES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ES dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ES

Info Harga ES

Penjelasan ES

Whitepaper ES

Situs Web Resmi ES

Tokenomi ES

Prakiraan Harga ES

Riwayat ES

Panduan Membeli ES

Konverter ES ke Mata Uang Fiat

Spot ES

Futures USDT-M ES

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Eclipse

Harga Eclipse(ES)

Harga Live 1 ES ke USD:

$0.10283
$0.10283$0.10283
-2.20%1D
USD
Grafik Harga Live Eclipse (ES)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:26:15 (UTC+8)

Informasi Harga Eclipse (ES) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.10071
$ 0.10071$ 0.10071
Low 24 Jam
$ 0.10949
$ 0.10949$ 0.10949
High 24 Jam

$ 0.10071
$ 0.10071$ 0.10071

$ 0.10949
$ 0.10949$ 0.10949

$ 0.7106542736874376
$ 0.7106542736874376$ 0.7106542736874376

$ 0.07407824397399612
$ 0.07407824397399612$ 0.07407824397399612

-0.56%

-2.19%

-8.25%

-8.25%

Harga aktual Eclipse (ES) adalah $ 0.10284. Selama 24 jam terakhir, ES diperdagangkan antara low $ 0.10071 dan high $ 0.10949, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highES adalah $ 0.7106542736874376, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07407824397399612.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ES telah berubah sebesar -0.56% selama 1 jam terakhir, -2.19% selama 24 jam, dan -8.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Eclipse (ES)

No.971

$ 13.64M
$ 13.64M$ 13.64M

$ 236.00K
$ 236.00K$ 236.00K

$ 102.84M
$ 102.84M$ 102.84M

132.65M
132.65M 132.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.26%

ECLIPSE

Kapitalisasi Pasar Eclipse saat ini adalah $ 13.64M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 236.00K. Suplai beredar ES adalah 132.65M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 102.84M.

Riwayat Harga Eclipse (ES) USD

Pantau perubahan harga Eclipse untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0023131-2.19%
30 Days$ -0.02426-19.09%
60 Hari$ -0.03616-26.02%
90 Hari$ -0.08696-45.82%
Perubahan Harga Eclipse Hari Ini

Hari ini, ES tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0023131 (-2.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Eclipse 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02426 (-19.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Eclipse 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ES terlihat mengalami perubahan $ -0.03616 (-26.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Eclipse 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08696 (-45.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Eclipse (ES)?

Lihat halaman Riwayat Harga Eclipse sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Eclipse (ES)

Eclipse adalah L2 pada Ethereum yang dibangun menggunakan Mesin Virtual Solana.

Eclipse tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Eclipse Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ES ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Eclipse di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Eclipse dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Eclipse (USD)

Berapa nilai Eclipse (ES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Eclipse (ES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Eclipse.

Cek prediksi harga Eclipse sekarang!

Tokenomi Eclipse (ES)

Memahami tokenomi Eclipse (ES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ES sekarang!

Cara membeli Eclipse (ES)

Ingin mengetahui cara membeli Eclipse? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Eclipse di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ES ke Mata Uang Lokal

1 Eclipse(ES) ke VND
2,706.2346
1 Eclipse(ES) ke AUD
A$0.1583736
1 Eclipse(ES) ke GBP
0.0781584
0.0781584
1 Eclipse(ES) ke EUR
0.0884424
0.0884424
1 Eclipse(ES) ke USD
$0.10284
$0.10284
1 Eclipse(ES) ke MYR
RM0.4298712
1 Eclipse(ES) ke TRY
4.3388196
4.3388196
1 Eclipse(ES) ke JPY
¥15.63168
¥15.63168
1 Eclipse(ES) ke ARS
ARS$149.2588908
1 Eclipse(ES) ke RUB
8.3547216
8.3547216
1 Eclipse(ES) ke INR
9.1188228
9.1188228
1 Eclipse(ES) ke IDR
Rp1,713.9993144
1 Eclipse(ES) ke PHP
6.0696168
6.0696168
1 Eclipse(ES) ke EGP
￡E.4.864332
1 Eclipse(ES) ke BRL
R$0.550194
1 Eclipse(ES) ke CAD
C$0.1450044
1 Eclipse(ES) ke BDT
12.5475084
1 Eclipse(ES) ke NGN
147.9703056
1 Eclipse(ES) ke COP
$394.0222044
1 Eclipse(ES) ke ZAR
R.1.7873592
1 Eclipse(ES) ke UAH
4.3254504
4.3254504
1 Eclipse(ES) ke TZS
T.Sh.252.67788
1 Eclipse(ES) ke VES
Bs23.34468
1 Eclipse(ES) ke CLP
$96.97812
$96.97812
1 Eclipse(ES) ke PKR
Rs29.0666976
1 Eclipse(ES) ke KZT
54.0969252
1 Eclipse(ES) ke THB
฿3.3309876
1 Eclipse(ES) ke TWD
NT$3.1870116
1 Eclipse(ES) ke AED
د.إ0.3774228
1 Eclipse(ES) ke CHF
Fr0.082272
1 Eclipse(ES) ke HKD
HK$0.7990668
1 Eclipse(ES) ke AMD
֏39.326016
1 Eclipse(ES) ke MAD
.د.م0.956412
1 Eclipse(ES) ke MXN
$1.9107672
1 Eclipse(ES) ke SAR
ريال0.38565
1 Eclipse(ES) ke ETB
Br15.8260476
1 Eclipse(ES) ke KES
KSh13.2828144
1 Eclipse(ES) ke JOD
د.أ0.07291356
1 Eclipse(ES) ke PLN
0.3784512
0.3784512
1 Eclipse(ES) ke RON
лв0.452496
1 Eclipse(ES) ke SEK
kr0.9831504
1 Eclipse(ES) ke BGN
лв0.1737996
1 Eclipse(ES) ke HUF
Ft34.3824972
1 Eclipse(ES) ke CZK
2.1668388
2.1668388
1 Eclipse(ES) ke KWD
د.ك0.03146904
1 Eclipse(ES) ke ILS
0.3362868
0.3362868
1 Eclipse(ES) ke BOB
Bs0.709596
1 Eclipse(ES) ke AZN
0.174828
0.174828
1 Eclipse(ES) ke TJS
SM0.9481848
1 Eclipse(ES) ke GEL
0.2786964
0.2786964
1 Eclipse(ES) ke AOA
Kz94.2621156
1 Eclipse(ES) ke BHD
.د.ب0.03877068
1 Eclipse(ES) ke BMD
$0.10284
$0.10284
1 Eclipse(ES) ke DKK
kr0.6643464
1 Eclipse(ES) ke HNL
L2.7088056
1 Eclipse(ES) ke MUR
4.73064
4.73064
1 Eclipse(ES) ke NAD
$1.7863308
1 Eclipse(ES) ke NOK
kr1.0479396
1 Eclipse(ES) ke NZD
$0.1820268
1 Eclipse(ES) ke PAB
B/.0.10284
1 Eclipse(ES) ke PGK
K0.431928
K0.431928
1 Eclipse(ES) ke QAR
ر.ق0.3743376
1 Eclipse(ES) ke RSD
дин.10.43826
1 Eclipse(ES) ke UZS
soʻm1,239.0358596
1 Eclipse(ES) ke ALL
L8.623134
L8.623134
1 Eclipse(ES) ke ANG
ƒ0.1840836
1 Eclipse(ES) ke AWG
ƒ0.185112
ƒ0.185112
1 Eclipse(ES) ke BBD
$0.20568
$0.20568
1 Eclipse(ES) ke BAM
KM0.1737996
1 Eclipse(ES) ke BIF
Fr303.27516
1 Eclipse(ES) ke BND
$0.133692
$0.133692
1 Eclipse(ES) ke BSD
$0.10284
$0.10284
1 Eclipse(ES) ke JMD
$16.490394
1 Eclipse(ES) ke KHR
413.0116104
1 Eclipse(ES) ke KMF
Fr43.1928
Fr43.1928
1 Eclipse(ES) ke LAK
2,235.6521292
1 Eclipse(ES) ke LKR
රු31.3528308
1 Eclipse(ES) ke MDL
L1.74828
L1.74828
1 Eclipse(ES) ke MGA
Ar463.24278
1 Eclipse(ES) ke MOP
P0.82272
P0.82272
1 Eclipse(ES) ke MVR
1.583736
1.583736
1 Eclipse(ES) ke MWK
MK178.5415524
1 Eclipse(ES) ke MZN
MT6.576618
1 Eclipse(ES) ke NPR
रु14.572428
1 Eclipse(ES) ke PYG
729.34128
729.34128
1 Eclipse(ES) ke RWF
Fr149.22084
1 Eclipse(ES) ke SBD
$0.8463732
1 Eclipse(ES) ke SCR
1.547742
1.547742
1 Eclipse(ES) ke SRD
$3.95934
$3.95934
1 Eclipse(ES) ke SVC
$0.8988216
1 Eclipse(ES) ke SZL
L1.7853024
1 Eclipse(ES) ke TMT
m0.35994
m0.35994
1 Eclipse(ES) ke TND
د.ت0.30430356
1 Eclipse(ES) ke TTD
$0.6962268
1 Eclipse(ES) ke UGX
Sh359.52864
1 Eclipse(ES) ke XAF
Fr58.31028
1 Eclipse(ES) ke XCD
$0.277668
$0.277668
1 Eclipse(ES) ke XOF
Fr58.31028
1 Eclipse(ES) ke XPF
Fr10.59252
1 Eclipse(ES) ke BWP
P1.383198
P1.383198
1 Eclipse(ES) ke BZD
$0.2067084
1 Eclipse(ES) ke CVE
$9.8561856
1 Eclipse(ES) ke DJF
Fr18.20268
1 Eclipse(ES) ke DOP
$6.6136404
1 Eclipse(ES) ke DZD
د.ج13.4185632
1 Eclipse(ES) ke FJD
$0.2344752
1 Eclipse(ES) ke GNF
Fr894.1938
1 Eclipse(ES) ke GTQ
Q0.7877544
1 Eclipse(ES) ke GYD
$21.5100144
1 Eclipse(ES) ke ISK
kr12.95784

Sumber Daya Eclipse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Eclipse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Eclipse
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Eclipse

Berapa nilai Eclipse (ES) hari ini?
Harga live ES dalam USD adalah 0.10284 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ES ke USD saat ini?
Harga ES ke USD saat ini adalah $ 0.10284. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Eclipse?
Kapitalisasi pasar ES adalah $ 13.64M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ES?
Suplai beredar ES adalah 132.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ES?
ES mencapai harga ATH sebesar 0.7106542736874376 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ES?
ES mencapai harga ATL 0.07407824397399612 USD.
Berapa volume perdagangan ES?
Volume perdagangan 24 jam live ES adalah $ 236.00K USD.
Akankah harga ES naik lebih tinggi tahun ini?
ES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:26:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Eclipse (ES)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ES ke USD

Jumlah

ES
ES
USD
USD

1 ES = 0.10284 USD

Perdagangkan ES

ES/USDC
$0.1029
$0.1029$0.1029
-1.69%
ES/USDT
$0.10283
$0.10283$0.10283
-2.16%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

