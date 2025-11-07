Apa yang dimaksud dengan Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) adalah cryptocurrency dan blockchain publik. ETC berspesialisasi dalam interoperabilitas dengan Defi dan blockchain lainnya, aplikasi aman, kontrak pintar, dan transaksi peer-to-peer; ETC diluncurkan pada tahun 2016 melalui upaya yang dipimpin komunitas akar rumput untuk menjadi jaringan yang benar-benar tangguh dan terdesentralisasi. Ethereum Classic (ETC) adalah cryptocurrency dan blockchain publik. ETC berspesialisasi dalam interoperabilitas dengan Defi dan blockchain lainnya, aplikasi aman, kontrak pintar, dan transaksi peer-to-peer; ETC diluncurkan pada tahun 2016 melalui upaya yang dipimpin komunitas akar rumput untuk menjadi jaringan yang benar-benar tangguh dan terdesentralisasi.

Ethereum Classic tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ethereum Classic Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ETC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Ethereum Classic di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ethereum Classic dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ethereum Classic (USD)

Berapa nilai Ethereum Classic (ETC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ethereum Classic (ETC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethereum Classic.

Cek prediksi harga Ethereum Classic sekarang!

Tokenomi Ethereum Classic (ETC)

Memahami tokenomi Ethereum Classic (ETC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ETC sekarang!

Cara membeli Ethereum Classic (ETC)

Ingin mengetahui cara membeli Ethereum Classic? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ethereum Classic di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ETC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Ethereum Classic

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ethereum Classic, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ethereum Classic Berapa nilai Ethereum Classic (ETC) hari ini? Harga live ETC dalam USD adalah 14.5 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ETC ke USD saat ini? $ 14.5 . Cobalah Harga ETC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Ethereum Classic? Kapitalisasi pasar ETC adalah $ 2.24B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ETC? Suplai beredar ETC adalah 154.21M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ETC? ETC mencapai harga ATH sebesar 176.15769168 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ETC? ETC mencapai harga ATL 0.45244601368904114 USD . Berapa volume perdagangan ETC? Volume perdagangan 24 jam live ETC adalah $ 3.70M USD . Akankah harga ETC naik lebih tinggi tahun ini? ETC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ETC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Ethereum Classic (ETC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi