BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Ethereum Classic hari ini adalah 14.5 USD. Lacak informasi harga aktual ETC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ETC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ethereum Classic hari ini adalah 14.5 USD. Lacak informasi harga aktual ETC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ETC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ETC

Info Harga ETC

Penjelasan ETC

Whitepaper ETC

Situs Web Resmi ETC

Tokenomi ETC

Prakiraan Harga ETC

Riwayat ETC

Panduan Membeli ETC

Konverter ETC ke Mata Uang Fiat

Spot ETC

Futures Coin-M ETC

Futures USDT-M ETC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ethereum Classic

Harga Ethereum Classic(ETC)

Harga Live 1 ETC ke USD:

$14.48
$14.48$14.48
+2.33%1D
USD
Grafik Harga Live Ethereum Classic (ETC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:26:22 (UTC+8)

Informasi Harga Ethereum Classic (ETC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 13.96
$ 13.96$ 13.96
Low 24 Jam
$ 14.72
$ 14.72$ 14.72
High 24 Jam

$ 13.96
$ 13.96$ 13.96

$ 14.72
$ 14.72$ 14.72

$ 176.15769168
$ 176.15769168$ 176.15769168

$ 0.45244601368904114
$ 0.45244601368904114$ 0.45244601368904114

-0.55%

+2.33%

-5.48%

-5.48%

Harga aktual Ethereum Classic (ETC) adalah $ 14.5. Selama 24 jam terakhir, ETC diperdagangkan antara low $ 13.96 dan high $ 14.72, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highETC adalah $ 176.15769168, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.45244601368904114.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ETC telah berubah sebesar -0.55% selama 1 jam terakhir, +2.33% selama 24 jam, dan -5.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ethereum Classic (ETC)

No.42

$ 2.24B
$ 2.24B$ 2.24B

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

$ 3.06B
$ 3.06B$ 3.06B

154.21M
154.21M 154.21M

210,700,000
210,700,000 210,700,000

210,700,000
210,700,000 210,700,000

73.18%

0.06%

2015-11-01 00:00:00

$ 0.7523
$ 0.7523$ 0.7523

ETC

Kapitalisasi Pasar Ethereum Classic saat ini adalah $ 2.24B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.70M. Suplai beredar ETC adalah 154.21M, dan total suplainya sebesar 210700000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.06B.

Riwayat Harga Ethereum Classic (ETC) USD

Pantau perubahan harga Ethereum Classic untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.3297+2.33%
30 Days$ -4.53-23.81%
60 Hari$ -5.98-29.20%
90 Hari$ -7.88-35.22%
Perubahan Harga Ethereum Classic Hari Ini

Hari ini, ETC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.3297 (+2.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ethereum Classic 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -4.53 (-23.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ethereum Classic 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ETC terlihat mengalami perubahan $ -5.98 (-29.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ethereum Classic 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -7.88 (-35.22%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ethereum Classic (ETC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ethereum Classic sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) adalah cryptocurrency dan blockchain publik. ETC berspesialisasi dalam interoperabilitas dengan Defi dan blockchain lainnya, aplikasi aman, kontrak pintar, dan transaksi peer-to-peer; ETC diluncurkan pada tahun 2016 melalui upaya yang dipimpin komunitas akar rumput untuk menjadi jaringan yang benar-benar tangguh dan terdesentralisasi.

Ethereum Classic tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ethereum Classic Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ETC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ethereum Classic di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ethereum Classic dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ethereum Classic (USD)

Berapa nilai Ethereum Classic (ETC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ethereum Classic (ETC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethereum Classic.

Cek prediksi harga Ethereum Classic sekarang!

Tokenomi Ethereum Classic (ETC)

Memahami tokenomi Ethereum Classic (ETC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ETC sekarang!

Cara membeli Ethereum Classic (ETC)

Ingin mengetahui cara membeli Ethereum Classic? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ethereum Classic di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ETC ke Mata Uang Lokal

1 Ethereum Classic(ETC) ke VND
381,567.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke AUD
A$22.33
1 Ethereum Classic(ETC) ke GBP
11.02
1 Ethereum Classic(ETC) ke EUR
12.47
1 Ethereum Classic(ETC) ke USD
$14.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke MYR
RM60.61
1 Ethereum Classic(ETC) ke TRY
611.755
1 Ethereum Classic(ETC) ke JPY
¥2,204
1 Ethereum Classic(ETC) ke ARS
ARS$21,044.865
1 Ethereum Classic(ETC) ke RUB
1,177.98
1 Ethereum Classic(ETC) ke INR
1,285.715
1 Ethereum Classic(ETC) ke IDR
Rp241,666.57
1 Ethereum Classic(ETC) ke PHP
855.79
1 Ethereum Classic(ETC) ke EGP
￡E.685.85
1 Ethereum Classic(ETC) ke BRL
R$77.575
1 Ethereum Classic(ETC) ke CAD
C$20.445
1 Ethereum Classic(ETC) ke BDT
1,769.145
1 Ethereum Classic(ETC) ke NGN
20,863.18
1 Ethereum Classic(ETC) ke COP
$55,555.445
1 Ethereum Classic(ETC) ke ZAR
R.252.01
1 Ethereum Classic(ETC) ke UAH
609.87
1 Ethereum Classic(ETC) ke TZS
T.Sh.35,626.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke VES
Bs3,291.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke CLP
$13,673.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke PKR
Rs4,098.28
1 Ethereum Classic(ETC) ke KZT
7,627.435
1 Ethereum Classic(ETC) ke THB
฿469.655
1 Ethereum Classic(ETC) ke TWD
NT$449.355
1 Ethereum Classic(ETC) ke AED
د.إ53.215
1 Ethereum Classic(ETC) ke CHF
Fr11.6
1 Ethereum Classic(ETC) ke HKD
HK$112.665
1 Ethereum Classic(ETC) ke AMD
֏5,544.8
1 Ethereum Classic(ETC) ke MAD
.د.م134.85
1 Ethereum Classic(ETC) ke MXN
$269.41
1 Ethereum Classic(ETC) ke SAR
ريال54.375
1 Ethereum Classic(ETC) ke ETB
Br2,231.405
1 Ethereum Classic(ETC) ke KES
KSh1,872.82
1 Ethereum Classic(ETC) ke JOD
د.أ10.2805
1 Ethereum Classic(ETC) ke PLN
53.36
1 Ethereum Classic(ETC) ke RON
лв63.8
1 Ethereum Classic(ETC) ke SEK
kr138.62
1 Ethereum Classic(ETC) ke BGN
лв24.505
1 Ethereum Classic(ETC) ke HUF
Ft4,847.785
1 Ethereum Classic(ETC) ke CZK
305.515
1 Ethereum Classic(ETC) ke KWD
د.ك4.437
1 Ethereum Classic(ETC) ke ILS
47.415
1 Ethereum Classic(ETC) ke BOB
Bs100.05
1 Ethereum Classic(ETC) ke AZN
24.65
1 Ethereum Classic(ETC) ke TJS
SM133.69
1 Ethereum Classic(ETC) ke GEL
39.295
1 Ethereum Classic(ETC) ke AOA
Kz13,290.555
1 Ethereum Classic(ETC) ke BHD
.د.ب5.4665
1 Ethereum Classic(ETC) ke BMD
$14.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke DKK
kr93.67
1 Ethereum Classic(ETC) ke HNL
L381.93
1 Ethereum Classic(ETC) ke MUR
667
1 Ethereum Classic(ETC) ke NAD
$251.865
1 Ethereum Classic(ETC) ke NOK
kr147.755
1 Ethereum Classic(ETC) ke NZD
$25.665
1 Ethereum Classic(ETC) ke PAB
B/.14.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke PGK
K60.9
1 Ethereum Classic(ETC) ke QAR
ر.ق52.78
1 Ethereum Classic(ETC) ke RSD
дин.1,471.75
1 Ethereum Classic(ETC) ke UZS
soʻm174,698.755
1 Ethereum Classic(ETC) ke ALL
L1,215.825
1 Ethereum Classic(ETC) ke ANG
ƒ25.955
1 Ethereum Classic(ETC) ke AWG
ƒ26.1
1 Ethereum Classic(ETC) ke BBD
$29
1 Ethereum Classic(ETC) ke BAM
KM24.505
1 Ethereum Classic(ETC) ke BIF
Fr42,760.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke BND
$18.85
1 Ethereum Classic(ETC) ke BSD
$14.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke JMD
$2,325.075
1 Ethereum Classic(ETC) ke KHR
58,232.87
1 Ethereum Classic(ETC) ke KMF
Fr6,090
1 Ethereum Classic(ETC) ke LAK
315,217.385
1 Ethereum Classic(ETC) ke LKR
රු4,420.615
1 Ethereum Classic(ETC) ke MDL
L246.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke MGA
Ar65,315.25
1 Ethereum Classic(ETC) ke MOP
P116
1 Ethereum Classic(ETC) ke MVR
223.3
1 Ethereum Classic(ETC) ke MWK
MK25,173.595
1 Ethereum Classic(ETC) ke MZN
MT927.275
1 Ethereum Classic(ETC) ke NPR
रु2,054.65
1 Ethereum Classic(ETC) ke PYG
102,834
1 Ethereum Classic(ETC) ke RWF
Fr21,039.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke SBD
$119.335
1 Ethereum Classic(ETC) ke SCR
218.225
1 Ethereum Classic(ETC) ke SRD
$558.25
1 Ethereum Classic(ETC) ke SVC
$126.73
1 Ethereum Classic(ETC) ke SZL
L251.72
1 Ethereum Classic(ETC) ke TMT
m50.75
1 Ethereum Classic(ETC) ke TND
د.ت42.9055
1 Ethereum Classic(ETC) ke TTD
$98.165
1 Ethereum Classic(ETC) ke UGX
Sh50,692
1 Ethereum Classic(ETC) ke XAF
Fr8,221.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke XCD
$39.15
1 Ethereum Classic(ETC) ke XOF
Fr8,221.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke XPF
Fr1,493.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke BWP
P195.025
1 Ethereum Classic(ETC) ke BZD
$29.145
1 Ethereum Classic(ETC) ke CVE
$1,389.68
1 Ethereum Classic(ETC) ke DJF
Fr2,566.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke DOP
$932.495
1 Ethereum Classic(ETC) ke DZD
د.ج1,891.96
1 Ethereum Classic(ETC) ke FJD
$33.06
1 Ethereum Classic(ETC) ke GNF
Fr126,077.5
1 Ethereum Classic(ETC) ke GTQ
Q111.07
1 Ethereum Classic(ETC) ke GYD
$3,032.82
1 Ethereum Classic(ETC) ke ISK
kr1,827

Sumber Daya Ethereum Classic

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ethereum Classic, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ethereum Classic
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ethereum Classic

Berapa nilai Ethereum Classic (ETC) hari ini?
Harga live ETC dalam USD adalah 14.5 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ETC ke USD saat ini?
Harga ETC ke USD saat ini adalah $ 14.5. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ethereum Classic?
Kapitalisasi pasar ETC adalah $ 2.24B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ETC?
Suplai beredar ETC adalah 154.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ETC?
ETC mencapai harga ATH sebesar 176.15769168 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ETC?
ETC mencapai harga ATL 0.45244601368904114 USD.
Berapa volume perdagangan ETC?
Volume perdagangan 24 jam live ETC adalah $ 3.70M USD.
Akankah harga ETC naik lebih tinggi tahun ini?
ETC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ETC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:26:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ethereum Classic (ETC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ETC ke USD

Jumlah

ETC
ETC
USD
USD

1 ETC = 14.5 USD

Perdagangkan ETC

ETC/USDT
$14.48
$14.48$14.48
+2.40%
ETC/BTC
$0.0001428
$0.0001428$0.0001428
+2.95%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,420.11
$101,420.11$101,420.11

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.99
$3,303.99$3,303.99

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.43
$154.43$154.43

-0.95%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0815
$1.0815$1.0815

+26.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,420.11
$101,420.11$101,420.11

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.99
$3,303.99$3,303.99

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.43
$154.43$154.43

-0.95%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2056
$2.2056$2.2056

-1.29%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0050
$1.0050$1.0050

-1.09%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0444
$0.0444$0.0444

-11.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004039
$0.0004039$0.0004039

+169.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012686
$0.012686$0.012686

+1,168.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.211
$4.211$4.211

+321.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007323
$0.007323$0.007323

+243.15%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001838
$0.001838$0.001838

+68.93%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002418
$0.0000002418$0.0000002418

+61.20%