Harga live Ether.Fi Foundation hari ini adalah 0.8674 USD. Lacak informasi harga aktual ETHFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ETHFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Ether.Fi Foundation(ETHFI)

$0.8684
+4.90%1D
USD
Grafik Harga Live Ether.Fi Foundation (ETHFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:33:39 (UTC+8)

Informasi Harga Ether.Fi Foundation (ETHFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+1.45%

+4.90%

-4.41%

-4.41%

Harga aktual Ether.Fi Foundation (ETHFI) adalah $ 0.8674. Selama 24 jam terakhir, ETHFI diperdagangkan antara low $ 0.8126 dan high $ 0.8863, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highETHFI adalah $ 8.571552781361902, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3621428650157706.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ETHFI telah berubah sebesar +1.45% selama 1 jam terakhir, +4.90% selama 24 jam, dan -4.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ether.Fi Foundation (ETHFI)

No.101

56.40%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Ether.Fi Foundation saat ini adalah $ 489.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.79M. Suplai beredar ETHFI adalah 564.10M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 867.40M.

Riwayat Harga Ether.Fi Foundation (ETHFI) USD

Pantau perubahan harga Ether.Fi Foundation untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.040564+4.90%
30 Days$ -0.9093-51.18%
60 Hari$ -0.3207-27.00%
90 Hari$ -0.2724-23.90%
Perubahan Harga Ether.Fi Foundation Hari Ini

Hari ini, ETHFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.040564 (+4.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ether.Fi Foundation 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.9093 (-51.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ether.Fi Foundation 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ETHFI terlihat mengalami perubahan $ -0.3207 (-27.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ether.Fi Foundation 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2724 (-23.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ether.Fi Foundation (ETHFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ether.Fi Foundation sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Ether.Fi Foundation tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ether.Fi Foundation Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ETHFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ether.Fi Foundation di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ether.Fi Foundation dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ether.Fi Foundation (USD)

Berapa nilai Ether.Fi Foundation (ETHFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ether.Fi Foundation (ETHFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ether.Fi Foundation.

Cek prediksi harga Ether.Fi Foundation sekarang!

Tokenomi Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Memahami tokenomi Ether.Fi Foundation (ETHFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ETHFI sekarang!

Cara membeli Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ingin mengetahui cara membeli Ether.Fi Foundation? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ether.Fi Foundation di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ETHFI ke Mata Uang Lokal

1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke VND
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke AUD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke GBP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke EUR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke USD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke MYR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke TRY
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke JPY
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke ARS
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke RUB
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke INR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke IDR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke PHP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke EGP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BRL
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke CAD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BDT
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke NGN
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke COP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke ZAR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke UAH
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke TZS
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke VES
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke CLP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke PKR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke KZT
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke THB
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke TWD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke AED
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke CHF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke HKD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke AMD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke MAD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke MXN
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke SAR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke ETB
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke KES
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke JOD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke PLN
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke RON
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke SEK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BGN
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke HUF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke CZK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke KWD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke ILS
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BOB
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke AZN
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke TJS
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke GEL
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke AOA
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BHD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BMD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke DKK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke HNL
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke MUR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke NAD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke NOK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke NZD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke PAB
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke PGK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke QAR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke RSD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke UZS
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke ALL
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke ANG
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke AWG
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BBD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BAM
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BIF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BND
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BSD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke JMD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke KHR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke KMF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke LAK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke LKR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke MDL
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke MGA
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke MOP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke MVR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke MWK
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke MZN
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke NPR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke PYG
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke RWF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke SBD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke SCR
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke SRD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke SVC
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke SZL
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke TMT
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke TND
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke TTD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke UGX
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke XAF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke XCD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke XOF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke XPF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BWP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke BZD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke CVE
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke DJF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke DOP
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke DZD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke FJD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke GNF
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke GTQ
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke GYD
1 Ether.Fi Foundation(ETHFI) ke ISK
Sumber Daya Ether.Fi Foundation

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ether.Fi Foundation, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ether.Fi Foundation
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ether.Fi Foundation

Berapa nilai Ether.Fi Foundation (ETHFI) hari ini?
Harga live ETHFI dalam USD adalah 0.8674 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ETHFI ke USD saat ini?
Harga ETHFI ke USD saat ini adalah $ 0.8674. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ether.Fi Foundation?
Kapitalisasi pasar ETHFI adalah $ 489.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ETHFI?
Suplai beredar ETHFI adalah 564.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ETHFI?
ETHFI mencapai harga ATH sebesar 8.571552781361902 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ETHFI?
ETHFI mencapai harga ATL 0.3621428650157706 USD.
Berapa volume perdagangan ETHFI?
Volume perdagangan 24 jam live ETHFI adalah $ 2.79M USD.
Akankah harga ETHFI naik lebih tinggi tahun ini?
ETHFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ETHFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

