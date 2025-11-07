Apa yang dimaksud dengan Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi. Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Prediksi Harga Ether.Fi Foundation (USD)

Berapa nilai Ether.Fi Foundation (ETHFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ether.Fi Foundation (ETHFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ether.Fi Foundation.

Tokenomi Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Memahami tokenomi Ether.Fi Foundation (ETHFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ETHFI sekarang!

ETHFI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Ether.Fi Foundation

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ether.Fi Foundation, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ether.Fi Foundation Berapa nilai Ether.Fi Foundation (ETHFI) hari ini? Harga live ETHFI dalam USD adalah 0.8674 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ETHFI ke USD saat ini? $ 0.8674 . Cobalah Harga ETHFI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Ether.Fi Foundation? Kapitalisasi pasar ETHFI adalah $ 489.30M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ETHFI? Suplai beredar ETHFI adalah 564.10M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ETHFI? ETHFI mencapai harga ATH sebesar 8.571552781361902 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ETHFI? ETHFI mencapai harga ATL 0.3621428650157706 USD . Berapa volume perdagangan ETHFI? Volume perdagangan 24 jam live ETHFI adalah $ 2.79M USD . Akankah harga ETHFI naik lebih tinggi tahun ini? ETHFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ETHFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

