Harga live ETHW hari ini adalah 0.8128 USD. Lacak informasi harga aktual ETHW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ETHW dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ETHW ke USD:

$0.8117
$0.8117
+15.18%1D
USD
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:33:57 (UTC+8)

Informasi Harga ETHW (ETHW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.6912
$ 0.6912
Low 24 Jam
$ 0.8233
$ 0.8233
High 24 Jam

$ 0.6912
$ 0.6912

$ 0.8233
$ 0.8233

$ 141.36226499471468
$ 141.36226499471468

$ 0.6092183454186726
$ 0.6092183454186726

+4.86%

+15.18%

-4.90%

-4.90%

Harga aktual ETHW (ETHW) adalah $ 0.8128. Selama 24 jam terakhir, ETHW diperdagangkan antara low $ 0.6912 dan high $ 0.8233, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highETHW adalah $ 141.36226499471468, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6092183454186726.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ETHW telah berubah sebesar +4.86% selama 1 jam terakhir, +15.18% selama 24 jam, dan -4.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ETHW (ETHW)

No.340

$ 87.64M
$ 87.64M

$ 832.80K
$ 832.80K

$ 87.64M
$ 87.64M

107.82M
107.82M

107,818,999.04993
107,818,999.04993

ETHW

Kapitalisasi Pasar ETHW saat ini adalah $ 87.64M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 832.80K. Suplai beredar ETHW adalah 107.82M, dan total suplainya sebesar 107818999.04993. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 87.64M.

Riwayat Harga ETHW (ETHW) USD

Pantau perubahan harga ETHW untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.106977+15.18%
30 Days$ -0.5692-41.19%
60 Hari$ -0.7412-47.70%
90 Hari$ -0.8772-51.91%
Perubahan Harga ETHW Hari Ini

Hari ini, ETHW tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.106977 (+15.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ETHW 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.5692 (-41.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ETHW 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ETHW terlihat mengalami perubahan $ -0.7412 (-47.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ETHW 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.8772 (-51.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ETHW (ETHW)?

Lihat halaman Riwayat Harga ETHW sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ETHW tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ETHW Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ETHW ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ETHW di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ETHW dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ETHW (USD)

Berapa nilai ETHW (ETHW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ETHW (ETHW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ETHW.

Cek prediksi harga ETHW sekarang!

Tokenomi ETHW (ETHW)

Memahami tokenomi ETHW (ETHW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ETHW sekarang!

Cara membeli ETHW (ETHW)

Ingin mengetahui cara membeli ETHW? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ETHW di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ETHW ke Mata Uang Lokal

1 ETHW(ETHW) ke VND
21,388.832
1 ETHW(ETHW) ke AUD
A$1.251712
1 ETHW(ETHW) ke GBP
0.617728
1 ETHW(ETHW) ke EUR
0.699008
1 ETHW(ETHW) ke USD
$0.8128
1 ETHW(ETHW) ke MYR
RM3.397504
1 ETHW(ETHW) ke TRY
34.21888
1 ETHW(ETHW) ke JPY
¥124.3584
1 ETHW(ETHW) ke ARS
ARS$1,179.673536
1 ETHW(ETHW) ke RUB
66.031872
1 ETHW(ETHW) ke INR
72.070976
1 ETHW(ETHW) ke IDR
Rp13,546.661248
1 ETHW(ETHW) ke PHP
47.979584
1 ETHW(ETHW) ke EGP
￡E.38.437312
1 ETHW(ETHW) ke BRL
R$4.340352
1 ETHW(ETHW) ke CAD
C$1.146048
1 ETHW(ETHW) ke BDT
99.169728
1 ETHW(ETHW) ke NGN
1,169.489152
1 ETHW(ETHW) ke COP
$3,114.170048
1 ETHW(ETHW) ke ZAR
R.14.110208
1 ETHW(ETHW) ke UAH
34.186368
1 ETHW(ETHW) ke TZS
T.Sh.1,997.0496
1 ETHW(ETHW) ke VES
Bs181.2544
1 ETHW(ETHW) ke CLP
$765.6576
1 ETHW(ETHW) ke PKR
Rs229.729792
1 ETHW(ETHW) ke KZT
427.557184
1 ETHW(ETHW) ke THB
฿26.33472
1 ETHW(ETHW) ke TWD
NT$25.188672
1 ETHW(ETHW) ke AED
د.إ2.982976
1 ETHW(ETHW) ke CHF
Fr0.65024
1 ETHW(ETHW) ke HKD
HK$6.315456
1 ETHW(ETHW) ke AMD
֏310.81472
1 ETHW(ETHW) ke MAD
.د.م7.567168
1 ETHW(ETHW) ke MXN
$15.093696
1 ETHW(ETHW) ke SAR
ريال3.048
1 ETHW(ETHW) ke ETB
Br124.756672
1 ETHW(ETHW) ke KES
KSh104.964992
1 ETHW(ETHW) ke JOD
د.أ0.5762752
1 ETHW(ETHW) ke PLN
2.982976
1 ETHW(ETHW) ke RON
лв3.57632
1 ETHW(ETHW) ke SEK
kr7.770368
1 ETHW(ETHW) ke BGN
лв1.373632
1 ETHW(ETHW) ke HUF
Ft271.743424
1 ETHW(ETHW) ke CZK
17.125696
1 ETHW(ETHW) ke KWD
د.ك0.2487168
1 ETHW(ETHW) ke ILS
2.657856
1 ETHW(ETHW) ke BOB
Bs5.60832
1 ETHW(ETHW) ke AZN
1.38176
1 ETHW(ETHW) ke TJS
SM7.494016
1 ETHW(ETHW) ke GEL
2.202688
1 ETHW(ETHW) ke AOA
Kz741.59872
1 ETHW(ETHW) ke BHD
.د.ب0.3056128
1 ETHW(ETHW) ke BMD
$0.8128
1 ETHW(ETHW) ke DKK
kr5.250688
1 ETHW(ETHW) ke HNL
L21.360384
1 ETHW(ETHW) ke MUR
37.3888
1 ETHW(ETHW) ke NAD
$14.118336
1 ETHW(ETHW) ke NOK
kr8.29056
1 ETHW(ETHW) ke NZD
$1.438656
1 ETHW(ETHW) ke PAB
B/.0.8128
1 ETHW(ETHW) ke PGK
K3.470656
1 ETHW(ETHW) ke QAR
ر.ق2.958592
1 ETHW(ETHW) ke RSD
дин.82.4992
1 ETHW(ETHW) ke UZS
soʻm9,676.188928
1 ETHW(ETHW) ke ALL
L68.169536
1 ETHW(ETHW) ke ANG
ƒ1.454912
1 ETHW(ETHW) ke AWG
ƒ1.46304
1 ETHW(ETHW) ke BBD
$1.6256
1 ETHW(ETHW) ke BAM
KM1.373632
1 ETHW(ETHW) ke BIF
Fr2,396.9472
1 ETHW(ETHW) ke BND
$1.05664
1 ETHW(ETHW) ke BSD
$0.8128
1 ETHW(ETHW) ke JMD
$130.33248
1 ETHW(ETHW) ke KHR
3,264.253568
1 ETHW(ETHW) ke KMF
Fr347.0656
1 ETHW(ETHW) ke LAK
17,669.564864
1 ETHW(ETHW) ke LKR
රු247.798336
1 ETHW(ETHW) ke MDL
L13.907008
1 ETHW(ETHW) ke MGA
Ar3,661.2576
1 ETHW(ETHW) ke MOP
P6.5024
1 ETHW(ETHW) ke MVR
12.51712
1 ETHW(ETHW) ke MWK
MK1,408.66368
1 ETHW(ETHW) ke MZN
MT51.97856
1 ETHW(ETHW) ke NPR
रु115.17376
1 ETHW(ETHW) ke PYG
5,764.3776
1 ETHW(ETHW) ke RWF
Fr1,180.9984
1 ETHW(ETHW) ke SBD
$6.681216
1 ETHW(ETHW) ke SCR
12.240768
1 ETHW(ETHW) ke SRD
$31.2928
1 ETHW(ETHW) ke SVC
$7.103872
1 ETHW(ETHW) ke SZL
L14.10208
1 ETHW(ETHW) ke TMT
m2.8448
1 ETHW(ETHW) ke TND
د.ت2.4050752
1 ETHW(ETHW) ke TTD
$5.502656
1 ETHW(ETHW) ke UGX
Sh2,841.5488
1 ETHW(ETHW) ke XAF
Fr461.6704
1 ETHW(ETHW) ke XCD
$2.19456
1 ETHW(ETHW) ke XOF
Fr461.6704
1 ETHW(ETHW) ke XPF
Fr83.7184
1 ETHW(ETHW) ke BWP
P10.93216
1 ETHW(ETHW) ke BZD
$1.633728
1 ETHW(ETHW) ke CVE
$77.898752
1 ETHW(ETHW) ke DJF
Fr144.6784
1 ETHW(ETHW) ke DOP
$52.26304
1 ETHW(ETHW) ke DZD
د.ج106.119168
1 ETHW(ETHW) ke FJD
$1.853184
1 ETHW(ETHW) ke GNF
Fr7,067.296
1 ETHW(ETHW) ke GTQ
Q6.226048
1 ETHW(ETHW) ke GYD
$170.005248
1 ETHW(ETHW) ke ISK
kr102.4128

Sumber Daya ETHW

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ETHW, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi ETHW
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ETHW

Berapa nilai ETHW (ETHW) hari ini?
Harga live ETHW dalam USD adalah 0.8128 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ETHW ke USD saat ini?
Harga ETHW ke USD saat ini adalah $ 0.8128. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ETHW?
Kapitalisasi pasar ETHW adalah $ 87.64M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ETHW?
Suplai beredar ETHW adalah 107.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ETHW?
ETHW mencapai harga ATH sebesar 141.36226499471468 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ETHW?
ETHW mencapai harga ATL 0.6092183454186726 USD.
Berapa volume perdagangan ETHW?
Volume perdagangan 24 jam live ETHW adalah $ 832.80K USD.
Akankah harga ETHW naik lebih tinggi tahun ini?
ETHW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ETHW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:33:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ETHW (ETHW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.8117
