Apa yang dimaksud dengan EYWA (EYWA)

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA's cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

Prediksi Harga EYWA (USD)

Tokenomi EYWA (EYWA)

Cara membeli EYWA (EYWA)

EYWA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya EYWA

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EYWA Berapa nilai EYWA (EYWA) hari ini? Harga live EYWA dalam USD adalah 0.002292 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EYWA ke USD saat ini? $ 0.002292 . Cobalah Harga EYWA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar EYWA? Kapitalisasi pasar EYWA adalah $ 229.00K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EYWA? Suplai beredar EYWA adalah 99.91M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EYWA? EYWA mencapai harga ATH sebesar 0.22807147007540374 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EYWA? EYWA mencapai harga ATL 0.002250835985434415 USD . Berapa volume perdagangan EYWA? Volume perdagangan 24 jam live EYWA adalah $ 55.83K USD . Akankah harga EYWA naik lebih tinggi tahun ini? EYWA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EYWA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting EYWA (EYWA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

