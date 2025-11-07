BursaDEX+
Harga live Falcon Finance hari ini adalah 0.11108 USD. Lacak informasi harga aktual FF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FF dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Falcon Finance(FF)

Harga Live 1 FF ke USD:

$0.11133
$0.11133$0.11133
-0.27%1D
USD
Grafik Harga Live Falcon Finance (FF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:34:50 (UTC+8)

Informasi Harga Falcon Finance (FF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.10866
$ 0.10866$ 0.10866
Low 24 Jam
$ 0.11912
$ 0.11912$ 0.11912
High 24 Jam

$ 0.10866
$ 0.10866$ 0.10866

$ 0.11912
$ 0.11912$ 0.11912

$ 0.6713059203108285
$ 0.6713059203108285$ 0.6713059203108285

$ 0.05270317072364702
$ 0.05270317072364702$ 0.05270317072364702

+1.24%

-0.27%

-8.63%

-8.63%

Harga aktual Falcon Finance (FF) adalah $ 0.11108. Selama 24 jam terakhir, FF diperdagangkan antara low $ 0.10866 dan high $ 0.11912, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFF adalah $ 0.6713059203108285, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05270317072364702.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FF telah berubah sebesar +1.24% selama 1 jam terakhir, -0.27% selama 24 jam, dan -8.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Falcon Finance (FF)

No.148

$ 259.93M
$ 259.93M$ 259.93M

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

$ 1.11B
$ 1.11B$ 1.11B

2.34B
2.34B 2.34B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

23.40%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Falcon Finance saat ini adalah $ 259.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.57M. Suplai beredar FF adalah 2.34B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.11B.

Riwayat Harga Falcon Finance (FF) USD

Pantau perubahan harga Falcon Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003014-0.27%
30 Days$ -0.04652-29.52%
60 Hari$ -0.08892-44.46%
90 Hari$ -0.08892-44.46%
Perubahan Harga Falcon Finance Hari Ini

Hari ini, FF tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0003014 (-0.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Falcon Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04652 (-29.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Falcon Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FF terlihat mengalami perubahan $ -0.08892 (-44.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Falcon Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08892 (-44.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Falcon Finance (FF)?

Lihat halaman Riwayat Harga Falcon Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Falcon Finance (FF)

Falcon Finance adalah protokol pertama yang menerima hampir semua aset likuid sebagai agunan untuk menciptakan likuiditas onchain. Dengan memungkinkan pengguna untuk menjaga portofolio mereka yang beragam tetap utuh sekaligus mendapatkan imbal hasil yang kompetitif di industri dalam segala kondisi pasar, protokol ini menetapkan standar baru tentang bagaimana likuiditas, imbal hasil, dan kepemilikan aset saling beririsan di seluruh ranah keuangan.

Falcon Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Falcon Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Falcon Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Falcon Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Falcon Finance (USD)

Berapa nilai Falcon Finance (FF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Falcon Finance (FF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Falcon Finance.

Cek prediksi harga Falcon Finance sekarang!

Tokenomi Falcon Finance (FF)

Memahami tokenomi Falcon Finance (FF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FF sekarang!

Cara membeli Falcon Finance (FF)

Ingin mengetahui cara membeli Falcon Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Falcon Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FF ke Mata Uang Lokal

1 Falcon Finance(FF) ke VND
2,923.0702
2,923.0702
1 Falcon Finance(FF) ke AUD
A$0.1710632
A$0.1710632
1 Falcon Finance(FF) ke GBP
0.0844208
0.0844208
1 Falcon Finance(FF) ke EUR
0.0955288
0.0955288
1 Falcon Finance(FF) ke USD
$0.11108
$0.11108
1 Falcon Finance(FF) ke MYR
RM0.4643144
RM0.4643144
1 Falcon Finance(FF) ke TRY
4.6864652
4.6864652
1 Falcon Finance(FF) ke JPY
¥16.88416
¥16.88416
1 Falcon Finance(FF) ke ARS
ARS$161.2181796
1 Falcon Finance(FF) ke RUB
9.0241392
9.0241392
1 Falcon Finance(FF) ke INR
9.8494636
9.8494636
1 Falcon Finance(FF) ke IDR
Rp1,851.3325928
1 Falcon Finance(FF) ke PHP
6.5492768
6.5492768
1 Falcon Finance(FF) ke EGP
￡E.5.254084
￡E.5.254084
1 Falcon Finance(FF) ke BRL
R$0.594278
R$0.594278
1 Falcon Finance(FF) ke CAD
C$0.1566228
C$0.1566228
1 Falcon Finance(FF) ke BDT
13.5528708
1 Falcon Finance(FF) ke NGN
159.8263472
1 Falcon Finance(FF) ke COP
$425.5930228
1 Falcon Finance(FF) ke ZAR
R.1.9305704
1 Falcon Finance(FF) ke UAH
4.6720248
1 Falcon Finance(FF) ke TZS
T.Sh.272.92356
1 Falcon Finance(FF) ke VES
Bs25.21516
1 Falcon Finance(FF) ke CLP
$104.74844
1 Falcon Finance(FF) ke PKR
Rs31.3956512
1 Falcon Finance(FF) ke KZT
58.4314124
1 Falcon Finance(FF) ke THB
฿3.5967704
1 Falcon Finance(FF) ke TWD
NT$3.4423692
1 Falcon Finance(FF) ke AED
د.إ0.4076636
1 Falcon Finance(FF) ke CHF
Fr0.088864
1 Falcon Finance(FF) ke HKD
HK$0.8630916
1 Falcon Finance(FF) ke AMD
֏42.476992
1 Falcon Finance(FF) ke MAD
.د.م1.033044
1 Falcon Finance(FF) ke MXN
$2.0627556
1 Falcon Finance(FF) ke SAR
ريال0.41655
1 Falcon Finance(FF) ke ETB
Br17.0941012
1 Falcon Finance(FF) ke KES
KSh14.3448712
1 Falcon Finance(FF) ke JOD
د.أ0.07875572
1 Falcon Finance(FF) ke PLN
0.4087744
1 Falcon Finance(FF) ke RON
лв0.488752
1 Falcon Finance(FF) ke SEK
kr1.0630356
1 Falcon Finance(FF) ke BGN
лв0.1877252
1 Falcon Finance(FF) ke HUF
Ft37.1629248
1 Falcon Finance(FF) ke CZK
2.3415664
1 Falcon Finance(FF) ke KWD
د.ك0.03399048
1 Falcon Finance(FF) ke ILS
0.3632316
1 Falcon Finance(FF) ke BOB
Bs0.766452
1 Falcon Finance(FF) ke AZN
0.188836
1 Falcon Finance(FF) ke TJS
SM1.0241576
1 Falcon Finance(FF) ke GEL
0.3010268
1 Falcon Finance(FF) ke AOA
Kz101.8148172
1 Falcon Finance(FF) ke BHD
.د.ب0.04176608
1 Falcon Finance(FF) ke BMD
$0.11108
1 Falcon Finance(FF) ke DKK
kr0.7186876
1 Falcon Finance(FF) ke HNL
L2.9258472
1 Falcon Finance(FF) ke MUR
5.1063476
1 Falcon Finance(FF) ke NAD
$1.9294596
1 Falcon Finance(FF) ke NOK
kr1.133016
1 Falcon Finance(FF) ke NZD
$0.1966116
1 Falcon Finance(FF) ke PAB
B/.0.11108
1 Falcon Finance(FF) ke PGK
K0.466536
1 Falcon Finance(FF) ke QAR
ر.ق0.4043312
1 Falcon Finance(FF) ke RSD
дин.11.2812848
1 Falcon Finance(FF) ke UZS
soʻm1,338.3129452
1 Falcon Finance(FF) ke ALL
L9.314058
1 Falcon Finance(FF) ke ANG
ƒ0.1988332
1 Falcon Finance(FF) ke AWG
ƒ0.199944
1 Falcon Finance(FF) ke BBD
$0.22216
1 Falcon Finance(FF) ke BAM
KM0.1877252
1 Falcon Finance(FF) ke BIF
Fr327.57492
1 Falcon Finance(FF) ke BND
$0.144404
1 Falcon Finance(FF) ke BSD
$0.11108
1 Falcon Finance(FF) ke JMD
$17.811678
1 Falcon Finance(FF) ke KHR
446.1039448
1 Falcon Finance(FF) ke KMF
Fr46.6536
1 Falcon Finance(FF) ke LAK
2,414.7825604
1 Falcon Finance(FF) ke LKR
රු33.8649596
1 Falcon Finance(FF) ke MDL
L1.88836
1 Falcon Finance(FF) ke MGA
Ar500.35986
1 Falcon Finance(FF) ke MOP
P0.88864
1 Falcon Finance(FF) ke MVR
1.710632
1 Falcon Finance(FF) ke MWK
MK192.8470988
1 Falcon Finance(FF) ke MZN
MT7.103566
1 Falcon Finance(FF) ke NPR
रु15.740036
1 Falcon Finance(FF) ke PYG
787.77936
1 Falcon Finance(FF) ke RWF
Fr161.17708
1 Falcon Finance(FF) ke SBD
$0.9141884
1 Falcon Finance(FF) ke SCR
1.6028844
1 Falcon Finance(FF) ke SRD
$4.27658
1 Falcon Finance(FF) ke SVC
$0.9708392
1 Falcon Finance(FF) ke SZL
L1.9283488
1 Falcon Finance(FF) ke TMT
m0.38878
1 Falcon Finance(FF) ke TND
د.ت0.32868572
1 Falcon Finance(FF) ke TTD
$0.7520116
1 Falcon Finance(FF) ke UGX
Sh388.33568
1 Falcon Finance(FF) ke XAF
Fr63.09344
1 Falcon Finance(FF) ke XCD
$0.299916
1 Falcon Finance(FF) ke XOF
Fr63.09344
1 Falcon Finance(FF) ke XPF
Fr11.44124
1 Falcon Finance(FF) ke BWP
P1.494026
1 Falcon Finance(FF) ke BZD
$0.2232708
1 Falcon Finance(FF) ke CVE
$10.6459072
1 Falcon Finance(FF) ke DJF
Fr19.66116
1 Falcon Finance(FF) ke DOP
$7.1435548
1 Falcon Finance(FF) ke DZD
د.ج14.5048264
1 Falcon Finance(FF) ke FJD
$0.2532624
1 Falcon Finance(FF) ke GNF
Fr965.8406
1 Falcon Finance(FF) ke GTQ
Q0.8508728
1 Falcon Finance(FF) ke GYD
$23.2334928
1 Falcon Finance(FF) ke ISK
kr13.99608

Sumber Daya Falcon Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Falcon Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Falcon Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Falcon Finance

Berapa nilai Falcon Finance (FF) hari ini?
Harga live FF dalam USD adalah 0.11108 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FF ke USD saat ini?
Harga FF ke USD saat ini adalah $ 0.11108. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Falcon Finance?
Kapitalisasi pasar FF adalah $ 259.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FF?
Suplai beredar FF adalah 2.34B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FF?
FF mencapai harga ATH sebesar 0.6713059203108285 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FF?
FF mencapai harga ATL 0.05270317072364702 USD.
Berapa volume perdagangan FF?
Volume perdagangan 24 jam live FF adalah $ 3.57M USD.
Akankah harga FF naik lebih tinggi tahun ini?
FF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:34:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Falcon Finance (FF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FF ke USD

Jumlah

FF
FF
USD
USD

1 FF = 0.11108 USD

Perdagangkan FF

FF/USDF
$0.11093
$0.11093$0.11093
-0.77%
FF/USDT
$0.11133
$0.11133$0.11133
-0.27%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

