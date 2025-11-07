BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Step App hari ini adalah 0.0006562 USD. Lacak informasi harga aktual FITFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FITFI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Step App hari ini adalah 0.0006562 USD. Lacak informasi harga aktual FITFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FITFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FITFI

Info Harga FITFI

Penjelasan FITFI

Situs Web Resmi FITFI

Tokenomi FITFI

Prakiraan Harga FITFI

Riwayat FITFI

Panduan Membeli FITFI

Konverter FITFI ke Mata Uang Fiat

Spot FITFI

Futures USDT-M FITFI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Step App

Harga Step App(FITFI)

Harga Live 1 FITFI ke USD:

$0.0006562
$0.0006562$0.0006562
-2.08%1D
USD
Grafik Harga Live Step App (FITFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:36:26 (UTC+8)

Informasi Harga Step App (FITFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006427
$ 0.0006427$ 0.0006427
Low 24 Jam
$ 0.0006889
$ 0.0006889$ 0.0006889
High 24 Jam

$ 0.0006427
$ 0.0006427$ 0.0006427

$ 0.0006889
$ 0.0006889$ 0.0006889

$ 0.7346252898164236
$ 0.7346252898164236$ 0.7346252898164236

$ 0.000644381272462958
$ 0.000644381272462958$ 0.000644381272462958

+0.58%

-2.08%

-14.89%

-14.89%

Harga aktual Step App (FITFI) adalah $ 0.0006562. Selama 24 jam terakhir, FITFI diperdagangkan antara low $ 0.0006427 dan high $ 0.0006889, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFITFI adalah $ 0.7346252898164236, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000644381272462958.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FITFI telah berubah sebesar +0.58% selama 1 jam terakhir, -2.08% selama 24 jam, dan -14.89% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Step App (FITFI)

No.1621

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

$ 55.29K
$ 55.29K$ 55.29K

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

4.26B
4.26B 4.26B

4,600,000,000
4,600,000,000 4,600,000,000

AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar Step App saat ini adalah $ 2.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.29K. Suplai beredar FITFI adalah 4.26B, dan total suplainya sebesar 4600000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.02M.

Riwayat Harga Step App (FITFI) USD

Pantau perubahan harga Step App untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000013939-2.08%
30 Days$ -0.0004798-42.24%
60 Hari$ -0.0007318-52.73%
90 Hari$ -0.0008978-57.78%
Perubahan Harga Step App Hari Ini

Hari ini, FITFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000013939 (-2.08%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Step App 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0004798 (-42.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Step App 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FITFI terlihat mengalami perubahan $ -0.0007318 (-52.73%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Step App 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0008978 (-57.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Step App (FITFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Step App sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Step App (FITFI)

Step App adalah aplikasi pertama di Protokol Step, yang dikembangkan oleh tim inti mereka, yang menciptakan metaverse gamified untuk ekonomi kebugaran. Memungkinkan pengguna untuk sekadar berjalan, jogging, atau berlari untuk bersosialisasi, bermain, dan menghasilkan uang di platformnya. Di luar teknologi eksklusif ekosistem mereka, aplikasi Step dibangun di atas komunitas besar pengguna dan duta kebugaran. $FITFI adalah token tata kelola dan token gas dari Step Protocol, dan token utilitas dari pengalaman inti FitFi.

Step App tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Step App Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FITFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Step App di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Step App dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Step App (USD)

Berapa nilai Step App (FITFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Step App (FITFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Step App.

Cek prediksi harga Step App sekarang!

Tokenomi Step App (FITFI)

Memahami tokenomi Step App (FITFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FITFI sekarang!

Cara membeli Step App (FITFI)

Ingin mengetahui cara membeli Step App? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Step App di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FITFI ke Mata Uang Lokal

1 Step App(FITFI) ke VND
17.267903
1 Step App(FITFI) ke AUD
A$0.001010548
1 Step App(FITFI) ke GBP
0.000498712
1 Step App(FITFI) ke EUR
0.000564332
1 Step App(FITFI) ke USD
$0.0006562
1 Step App(FITFI) ke MYR
RM0.002742916
1 Step App(FITFI) ke TRY
0.02762602
1 Step App(FITFI) ke JPY
¥0.1003986
1 Step App(FITFI) ke ARS
ARS$0.952388994
1 Step App(FITFI) ke RUB
0.053309688
1 Step App(FITFI) ke INR
0.058185254
1 Step App(FITFI) ke IDR
Rp10.936662292
1 Step App(FITFI) ke PHP
0.038735486
1 Step App(FITFI) ke EGP
￡E.0.031031698
1 Step App(FITFI) ke BRL
R$0.003504108
1 Step App(FITFI) ke CAD
C$0.000925242
1 Step App(FITFI) ke BDT
0.080062962
1 Step App(FITFI) ke NGN
0.944166808
1 Step App(FITFI) ke COP
$2.514171242
1 Step App(FITFI) ke ZAR
R.0.011391632
1 Step App(FITFI) ke UAH
0.027599772
1 Step App(FITFI) ke TZS
T.Sh.1.6122834
1 Step App(FITFI) ke VES
Bs0.1463326
1 Step App(FITFI) ke CLP
$0.6181404
1 Step App(FITFI) ke PKR
Rs0.185468368
1 Step App(FITFI) ke KZT
0.345180886
1 Step App(FITFI) ke THB
฿0.02126088
1 Step App(FITFI) ke TWD
NT$0.020335638
1 Step App(FITFI) ke AED
د.إ0.002408254
1 Step App(FITFI) ke CHF
Fr0.00052496
1 Step App(FITFI) ke HKD
HK$0.005098674
1 Step App(FITFI) ke AMD
֏0.25093088
1 Step App(FITFI) ke MAD
.د.م0.006109222
1 Step App(FITFI) ke MXN
$0.012185634
1 Step App(FITFI) ke SAR
ريال0.00246075
1 Step App(FITFI) ke ETB
Br0.100720138
1 Step App(FITFI) ke KES
KSh0.084741668
1 Step App(FITFI) ke JOD
د.أ0.0004652458
1 Step App(FITFI) ke PLN
0.002408254
1 Step App(FITFI) ke RON
лв0.00288728
1 Step App(FITFI) ke SEK
kr0.006273272
1 Step App(FITFI) ke BGN
лв0.001108978
1 Step App(FITFI) ke HUF
Ft0.219387346
1 Step App(FITFI) ke CZK
0.013826134
1 Step App(FITFI) ke KWD
د.ك0.0002007972
1 Step App(FITFI) ke ILS
0.002145774
1 Step App(FITFI) ke BOB
Bs0.00452778
1 Step App(FITFI) ke AZN
0.00111554
1 Step App(FITFI) ke TJS
SM0.006050164
1 Step App(FITFI) ke GEL
0.001778302
1 Step App(FITFI) ke AOA
Kz0.59871688
1 Step App(FITFI) ke BHD
.د.ب0.0002467312
1 Step App(FITFI) ke BMD
$0.0006562
1 Step App(FITFI) ke DKK
kr0.004239052
1 Step App(FITFI) ke HNL
L0.017244936
1 Step App(FITFI) ke MUR
0.0301852
1 Step App(FITFI) ke NAD
$0.011398194
1 Step App(FITFI) ke NOK
kr0.00669324
1 Step App(FITFI) ke NZD
$0.001161474
1 Step App(FITFI) ke PAB
B/.0.0006562
1 Step App(FITFI) ke PGK
K0.002801974
1 Step App(FITFI) ke QAR
ر.ق0.002388568
1 Step App(FITFI) ke RSD
дин.0.0666043
1 Step App(FITFI) ke UZS
soʻm7.811903512
1 Step App(FITFI) ke ALL
L0.055035494
1 Step App(FITFI) ke ANG
ƒ0.001174598
1 Step App(FITFI) ke AWG
ƒ0.00118116
1 Step App(FITFI) ke BBD
$0.0013124
1 Step App(FITFI) ke BAM
KM0.001108978
1 Step App(FITFI) ke BIF
Fr1.9351338
1 Step App(FITFI) ke BND
$0.00085306
1 Step App(FITFI) ke BSD
$0.0006562
1 Step App(FITFI) ke JMD
$0.10522167
1 Step App(FITFI) ke KHR
2.635338572
1 Step App(FITFI) ke KMF
Fr0.2801974
1 Step App(FITFI) ke LAK
14.265217106
1 Step App(FITFI) ke LKR
රු0.200055694
1 Step App(FITFI) ke MDL
L0.011227582
1 Step App(FITFI) ke MGA
Ar2.9558529
1 Step App(FITFI) ke MOP
P0.0052496
1 Step App(FITFI) ke MVR
0.01010548
1 Step App(FITFI) ke MWK
MK1.13726022
1 Step App(FITFI) ke MZN
MT0.04196399
1 Step App(FITFI) ke NPR
रु0.09298354
1 Step App(FITFI) ke PYG
4.6537704
1 Step App(FITFI) ke RWF
Fr0.9534586
1 Step App(FITFI) ke SBD
$0.005393964
1 Step App(FITFI) ke SCR
0.009882372
1 Step App(FITFI) ke SRD
$0.0252637
1 Step App(FITFI) ke SVC
$0.005735188
1 Step App(FITFI) ke SZL
L0.01138507
1 Step App(FITFI) ke TMT
m0.0022967
1 Step App(FITFI) ke TND
د.ت0.0019416958
1 Step App(FITFI) ke TTD
$0.004442474
1 Step App(FITFI) ke UGX
Sh2.2940752
1 Step App(FITFI) ke XAF
Fr0.3727216
1 Step App(FITFI) ke XCD
$0.00177174
1 Step App(FITFI) ke XOF
Fr0.3727216
1 Step App(FITFI) ke XPF
Fr0.0675886
1 Step App(FITFI) ke BWP
P0.00882589
1 Step App(FITFI) ke BZD
$0.001318962
1 Step App(FITFI) ke CVE
$0.062890208
1 Step App(FITFI) ke DJF
Fr0.1168036
1 Step App(FITFI) ke DOP
$0.04219366
1 Step App(FITFI) ke DZD
د.ج0.085673472
1 Step App(FITFI) ke FJD
$0.001496136
1 Step App(FITFI) ke GNF
Fr5.705659
1 Step App(FITFI) ke GTQ
Q0.005026492
1 Step App(FITFI) ke GYD
$0.137250792
1 Step App(FITFI) ke ISK
kr0.0826812

Sumber Daya Step App

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Step App, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Step App
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Step App

Berapa nilai Step App (FITFI) hari ini?
Harga live FITFI dalam USD adalah 0.0006562 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FITFI ke USD saat ini?
Harga FITFI ke USD saat ini adalah $ 0.0006562. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Step App?
Kapitalisasi pasar FITFI adalah $ 2.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FITFI?
Suplai beredar FITFI adalah 4.26B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FITFI?
FITFI mencapai harga ATH sebesar 0.7346252898164236 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FITFI?
FITFI mencapai harga ATL 0.000644381272462958 USD.
Berapa volume perdagangan FITFI?
Volume perdagangan 24 jam live FITFI adalah $ 55.29K USD.
Akankah harga FITFI naik lebih tinggi tahun ini?
FITFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FITFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:36:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Step App (FITFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FITFI ke USD

Jumlah

FITFI
FITFI
USD
USD

1 FITFI = 0.0006562 USD

Perdagangkan FITFI

FITFI/USDT
$0.0006562
$0.0006562$0.0006562
-2.22%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,835.67
$100,835.67$100,835.67

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.70
$3,315.70$3,315.70

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.78
$155.78$155.78

-0.08%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1350
$1.1350$1.1350

+32.28%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,835.67
$100,835.67$100,835.67

-1.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.70
$3,315.70$3,315.70

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.78
$155.78$155.78

-0.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2080
$2.2080$2.2080

-1.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0070
$1.0070$1.0070

-0.89%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003968
$0.0003968$0.0003968

+164.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014756
$0.014756$0.014756

+1,375.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.525
$4.525$4.525

+352.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005338
$0.005338$0.005338

+150.14%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002297
$0.0000002297$0.0000002297

+53.13%