Apa yang dimaksud dengan Step App (FITFI)

Step App adalah aplikasi pertama di Protokol Step, yang dikembangkan oleh tim inti mereka, yang menciptakan metaverse gamified untuk ekonomi kebugaran. Memungkinkan pengguna untuk sekadar berjalan, jogging, atau berlari untuk bersosialisasi, bermain, dan menghasilkan uang di platformnya. Di luar teknologi eksklusif ekosistem mereka, aplikasi Step dibangun di atas komunitas besar pengguna dan duta kebugaran. $FITFI adalah token tata kelola dan token gas dari Step Protocol, dan token utilitas dari pengalaman inti FitFi.

Tokenomi Step App (FITFI)

Memahami tokenomi Step App (FITFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FITFI sekarang!

Sumber Daya Step App

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Step App, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Step App Berapa nilai Step App (FITFI) hari ini? Harga live FITFI dalam USD adalah 0.0006562 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FITFI ke USD saat ini? $ 0.0006562 . Cobalah Harga FITFI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Step App? Kapitalisasi pasar FITFI adalah $ 2.79M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FITFI? Suplai beredar FITFI adalah 4.26B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FITFI? FITFI mencapai harga ATH sebesar 0.7346252898164236 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FITFI? FITFI mencapai harga ATL 0.000644381272462958 USD . Berapa volume perdagangan FITFI? Volume perdagangan 24 jam live FITFI adalah $ 55.29K USD . Akankah harga FITFI naik lebih tinggi tahun ini? FITFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FITFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

