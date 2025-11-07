BursaDEX+
Harga live FLock.io hari ini adalah 0.19364 USD. Lacak informasi harga aktual FLOCK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLOCK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga FLock.io(FLOCK)

Harga Live 1 FLOCK ke USD:

-3.41%1D
Grafik Harga Live FLock.io (FLOCK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:36:47 (UTC+8)

Informasi Harga FLock.io (FLOCK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.78%

-3.40%

-7.50%

-7.50%

Harga aktual FLock.io (FLOCK) adalah $ 0.19364. Selama 24 jam terakhir, FLOCK diperdagangkan antara low $ 0.1876 dan high $ 0.207, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLOCK adalah $ 0.8929593240695551, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03529084954366033.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLOCK telah berubah sebesar -0.78% selama 1 jam terakhir, -3.40% selama 24 jam, dan -7.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FLock.io (FLOCK)

No.494

$ 46.20M
$ 46.20M$ 46.20M

$ 15.03K
$ 15.03K$ 15.03K

$ 193.64M
$ 193.64M$ 193.64M

238.57M
238.57M 238.57M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

243,226,591.68957344
243,226,591.68957344 243,226,591.68957344

23.85%

BASE

Kapitalisasi Pasar FLock.io saat ini adalah $ 46.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 15.03K. Suplai beredar FLOCK adalah 238.57M, dan total suplainya sebesar 243226591.68957344. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 193.64M.

Riwayat Harga FLock.io (FLOCK) USD

Pantau perubahan harga FLock.io untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0068362-3.40%
30 Days$ -0.08349-30.13%
60 Hari$ -0.07903-28.99%
90 Hari$ +0.02119+12.28%
Perubahan Harga FLock.io Hari Ini

Hari ini, FLOCK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0068362 (-3.40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FLock.io 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.08349 (-30.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FLock.io 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLOCK terlihat mengalami perubahan $ -0.07903 (-28.99%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FLock.io 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02119 (+12.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FLock.io (FLOCK)?

Lihat halaman Riwayat Harga FLock.io sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FLock.io (FLOCK)

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

FLock.io tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FLock.io Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FLOCK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FLock.io di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FLock.io dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FLock.io (USD)

Berapa nilai FLock.io (FLOCK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FLock.io (FLOCK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FLock.io.

Cek prediksi harga FLock.io sekarang!

Tokenomi FLock.io (FLOCK)

Memahami tokenomi FLock.io (FLOCK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLOCK sekarang!

Cara membeli FLock.io (FLOCK)

Ingin mengetahui cara membeli FLock.io? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FLock.io di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FLOCK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya FLock.io

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FLock.io, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FLock.io
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FLock.io

Berapa nilai FLock.io (FLOCK) hari ini?
Harga live FLOCK dalam USD adalah 0.19364 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLOCK ke USD saat ini?
Harga FLOCK ke USD saat ini adalah $ 0.19364. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FLock.io?
Kapitalisasi pasar FLOCK adalah $ 46.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLOCK?
Suplai beredar FLOCK adalah 238.57M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLOCK?
FLOCK mencapai harga ATH sebesar 0.8929593240695551 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLOCK?
FLOCK mencapai harga ATL 0.03529084954366033 USD.
Berapa volume perdagangan FLOCK?
Volume perdagangan 24 jam live FLOCK adalah $ 15.03K USD.
Akankah harga FLOCK naik lebih tinggi tahun ini?
FLOCK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLOCK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting FLock.io (FLOCK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 FLOCK = 0.19364 USD

