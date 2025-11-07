BursaDEX+
Harga live Fly Trade hari ini adalah 0.02295 USD. Lacak informasi harga aktual FLY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Fly Trade(FLY)

Harga Live 1 FLY ke USD:

$0.02295
-6.85%1D
USD
Grafik Harga Live Fly Trade (FLY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:35:27 (UTC+8)

Informasi Harga Fly Trade (FLY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0224
Low 24 Jam
$ 0.0255
High 24 Jam

$ 0.0224
$ 0.0255
$ 0.7383235519984418
$ 0.023424767178590444
+1.86%

-6.85%

-23.58%

-23.58%

Harga aktual Fly Trade (FLY) adalah $ 0.02295. Selama 24 jam terakhir, FLY diperdagangkan antara low $ 0.0224 dan high $ 0.0255, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLY adalah $ 0.7383235519984418, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.023424767178590444.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLY telah berubah sebesar +1.86% selama 1 jam terakhir, -6.85% selama 24 jam, dan -23.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fly Trade (FLY)

No.2672

$ 293.59K
$ 52.45K
$ 3.16M
12.79M
137,500,000
99,041,226.50630277
9.30%

SONIC

Kapitalisasi Pasar Fly Trade saat ini adalah $ 293.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 52.45K. Suplai beredar FLY adalah 12.79M, dan total suplainya sebesar 99041226.50630277. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.16M.

Riwayat Harga Fly Trade (FLY) USD

Pantau perubahan harga Fly Trade untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0016877-6.85%
30 Days$ -0.03819-62.47%
60 Hari$ -0.04994-68.52%
90 Hari$ -0.06119-72.73%
Perubahan Harga Fly Trade Hari Ini

Hari ini, FLY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0016877 (-6.85%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fly Trade 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03819 (-62.47%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fly Trade 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLY terlihat mengalami perubahan $ -0.04994 (-68.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fly Trade 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06119 (-72.73%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fly Trade (FLY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fly Trade sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Fly Trade (FLY)

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Fly Trade tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fly Trade Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FLY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Fly Trade di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fly Trade dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fly Trade (USD)

Berapa nilai Fly Trade (FLY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fly Trade (FLY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fly Trade.

Cek prediksi harga Fly Trade sekarang!

Tokenomi Fly Trade (FLY)

Memahami tokenomi Fly Trade (FLY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLY sekarang!

Cara membeli Fly Trade (FLY)

Ingin mengetahui cara membeli Fly Trade? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fly Trade di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FLY ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Fly Trade

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fly Trade, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Fly Trade
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fly Trade

Berapa nilai Fly Trade (FLY) hari ini?
Harga live FLY dalam USD adalah 0.02295 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLY ke USD saat ini?
Harga FLY ke USD saat ini adalah $ 0.02295. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fly Trade?
Kapitalisasi pasar FLY adalah $ 293.59K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLY?
Suplai beredar FLY adalah 12.79M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLY?
FLY mencapai harga ATH sebesar 0.7383235519984418 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLY?
FLY mencapai harga ATL 0.023424767178590444 USD.
Berapa volume perdagangan FLY?
Volume perdagangan 24 jam live FLY adalah $ 52.45K USD.
Akankah harga FLY naik lebih tinggi tahun ini?
FLY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:35:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

