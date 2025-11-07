BursaDEX+
Harga live Fellaz hari ini adalah 0.26606 USD. Lacak informasi harga aktual FLZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FLZ

Info Harga FLZ

Penjelasan FLZ

Whitepaper FLZ

Situs Web Resmi FLZ

Tokenomi FLZ

Prakiraan Harga FLZ

Riwayat FLZ

Panduan Membeli FLZ

Konverter FLZ ke Mata Uang Fiat

Spot FLZ

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Fellaz

Harga Fellaz(FLZ)

Harga Live 1 FLZ ke USD:

$0.26606
$0.26606
+0.87%1D
USD
Grafik Harga Live Fellaz (FLZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:37:15 (UTC+8)

Informasi Harga Fellaz (FLZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.25712
$ 0.25712
Low 24 Jam
$ 0.27096
$ 0.27096
High 24 Jam

$ 0.25712
$ 0.25712

$ 0.27096
$ 0.27096

$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005

$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055

-0.02%

+0.87%

+0.13%

+0.13%

Harga aktual Fellaz (FLZ) adalah $ 0.26606. Selama 24 jam terakhir, FLZ diperdagangkan antara low $ 0.25712 dan high $ 0.27096, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLZ adalah $ 7.031902618598005, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.08700985391066055.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLZ telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, +0.87% selama 24 jam, dan +0.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fellaz (FLZ)

No.269

$ 125.55M
$ 125.55M

$ 48.43K
$ 48.43K

$ 532.12M
$ 532.12M

471.87M
471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

23.59%

ETH

Kapitalisasi Pasar Fellaz saat ini adalah $ 125.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 48.43K. Suplai beredar FLZ adalah 471.87M, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 532.12M.

Riwayat Harga Fellaz (FLZ) USD

Pantau perubahan harga Fellaz untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0022948+0.87%
30 Days$ -0.04701-15.02%
60 Hari$ +0.08256+44.99%
90 Hari$ -0.76894-74.30%
Perubahan Harga Fellaz Hari Ini

Hari ini, FLZ tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0022948 (+0.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fellaz 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04701 (-15.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fellaz 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLZ terlihat mengalami perubahan $ +0.08256 (+44.99%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fellaz 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.76894 (-74.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fellaz (FLZ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fellaz sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Fellaz (FLZ)

Sebagai pusat hiburan Web2-Web3 terhebat, Fellaz memadukan media tradisional, blockchain, dan AI untuk memberdayakan pengalaman penggemar yang mendalam dan membuka potensi kreator di seluruh dunia.

Fellaz tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fellaz Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FLZ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Fellaz di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fellaz dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fellaz (USD)

Berapa nilai Fellaz (FLZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fellaz (FLZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fellaz.

Cek prediksi harga Fellaz sekarang!

Tokenomi Fellaz (FLZ)

Memahami tokenomi Fellaz (FLZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLZ sekarang!

Cara membeli Fellaz (FLZ)

Ingin mengetahui cara membeli Fellaz? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fellaz di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FLZ ke Mata Uang Lokal

1 Fellaz(FLZ) ke VND
7,001.3689
1 Fellaz(FLZ) ke AUD
A$0.4097324
1 Fellaz(FLZ) ke GBP
0.2022056
1 Fellaz(FLZ) ke EUR
0.2288116
1 Fellaz(FLZ) ke USD
$0.26606
1 Fellaz(FLZ) ke MYR
RM1.1121308
1 Fellaz(FLZ) ke TRY
11.201126
1 Fellaz(FLZ) ke JPY
¥40.70718
1 Fellaz(FLZ) ke ARS
ARS$386.1515022
1 Fellaz(FLZ) ke RUB
21.6147144
1 Fellaz(FLZ) ke INR
23.5915402
1 Fellaz(FLZ) ke IDR
Rp4,434.3315596
1 Fellaz(FLZ) ke PHP
15.7055218
1 Fellaz(FLZ) ke EGP
￡E.12.5819774
1 Fellaz(FLZ) ke BRL
R$1.4207604
1 Fellaz(FLZ) ke CAD
C$0.3751446
1 Fellaz(FLZ) ke BDT
32.4619806
1 Fellaz(FLZ) ke NGN
382.8177704
1 Fellaz(FLZ) ke COP
$1,019.3849446
1 Fellaz(FLZ) ke ZAR
R.4.6188016
1 Fellaz(FLZ) ke UAH
11.1904836
1 Fellaz(FLZ) ke TZS
T.Sh.653.70942
1 Fellaz(FLZ) ke VES
Bs59.33138
1 Fellaz(FLZ) ke CLP
$250.62852
1 Fellaz(FLZ) ke PKR
Rs75.1991984
1 Fellaz(FLZ) ke KZT
139.9555418
1 Fellaz(FLZ) ke THB
฿8.620344
1 Fellaz(FLZ) ke TWD
NT$8.2451994
1 Fellaz(FLZ) ke AED
د.إ0.9764402
1 Fellaz(FLZ) ke CHF
Fr0.212848
1 Fellaz(FLZ) ke HKD
HK$2.0672862
1 Fellaz(FLZ) ke AMD
֏101.741344
1 Fellaz(FLZ) ke MAD
.د.م2.4770186
1 Fellaz(FLZ) ke MXN
$4.9407342
1 Fellaz(FLZ) ke SAR
ريال0.997725
1 Fellaz(FLZ) ke ETB
Br40.8375494
1 Fellaz(FLZ) ke KES
KSh34.3589884
1 Fellaz(FLZ) ke JOD
د.أ0.18863654
1 Fellaz(FLZ) ke PLN
0.9764402
1 Fellaz(FLZ) ke RON
лв1.170664
1 Fellaz(FLZ) ke SEK
kr2.5435336
1 Fellaz(FLZ) ke BGN
лв0.4496414
1 Fellaz(FLZ) ke HUF
Ft88.9518398
1 Fellaz(FLZ) ke CZK
5.6058842
1 Fellaz(FLZ) ke KWD
د.ك0.08141436
1 Fellaz(FLZ) ke ILS
0.8700162
1 Fellaz(FLZ) ke BOB
Bs1.835814
1 Fellaz(FLZ) ke AZN
0.452302
1 Fellaz(FLZ) ke TJS
SM2.4530732
1 Fellaz(FLZ) ke GEL
0.7210226
1 Fellaz(FLZ) ke AOA
Kz242.753144
1 Fellaz(FLZ) ke BHD
.د.ب0.10003856
1 Fellaz(FLZ) ke BMD
$0.26606
1 Fellaz(FLZ) ke DKK
kr1.7187476
1 Fellaz(FLZ) ke HNL
L6.9920568
1 Fellaz(FLZ) ke MUR
12.23876
1 Fellaz(FLZ) ke NAD
$4.6214622
1 Fellaz(FLZ) ke NOK
kr2.713812
1 Fellaz(FLZ) ke NZD
$0.4709262
1 Fellaz(FLZ) ke PAB
B/.0.26606
1 Fellaz(FLZ) ke PGK
K1.1360762
1 Fellaz(FLZ) ke QAR
ر.ق0.9684584
1 Fellaz(FLZ) ke RSD
дин.27.00509
1 Fellaz(FLZ) ke UZS
soʻm3,167.3804456
1 Fellaz(FLZ) ke ALL
L22.3144522
1 Fellaz(FLZ) ke ANG
ƒ0.4762474
1 Fellaz(FLZ) ke AWG
ƒ0.478908
1 Fellaz(FLZ) ke BBD
$0.53212
1 Fellaz(FLZ) ke BAM
KM0.4496414
1 Fellaz(FLZ) ke BIF
Fr784.61094
1 Fellaz(FLZ) ke BND
$0.345878
1 Fellaz(FLZ) ke BSD
$0.26606
1 Fellaz(FLZ) ke JMD
$42.662721
1 Fellaz(FLZ) ke KHR
1,068.5129236
1 Fellaz(FLZ) ke KMF
Fr113.60762
1 Fellaz(FLZ) ke LAK
5,783.9129278
1 Fellaz(FLZ) ke LKR
රු81.1137122
1 Fellaz(FLZ) ke MDL
L4.5522866
1 Fellaz(FLZ) ke MGA
Ar1,198.46727
1 Fellaz(FLZ) ke MOP
P2.12848
1 Fellaz(FLZ) ke MVR
4.097324
1 Fellaz(FLZ) ke MWK
MK461.108586
1 Fellaz(FLZ) ke MZN
MT17.014537
1 Fellaz(FLZ) ke NPR
रु37.700702
1 Fellaz(FLZ) ke PYG
1,886.89752
1 Fellaz(FLZ) ke RWF
Fr386.58518
1 Fellaz(FLZ) ke SBD
$2.1870132
1 Fellaz(FLZ) ke SCR
4.0068636
1 Fellaz(FLZ) ke SRD
$10.24331
1 Fellaz(FLZ) ke SVC
$2.3253644
1 Fellaz(FLZ) ke SZL
L4.616141
1 Fellaz(FLZ) ke TMT
m0.93121
1 Fellaz(FLZ) ke TND
د.ت0.78727154
1 Fellaz(FLZ) ke TTD
$1.8012262
1 Fellaz(FLZ) ke UGX
Sh930.14576
1 Fellaz(FLZ) ke XAF
Fr151.12208
1 Fellaz(FLZ) ke XCD
$0.718362
1 Fellaz(FLZ) ke XOF
Fr151.12208
1 Fellaz(FLZ) ke XPF
Fr27.40418
1 Fellaz(FLZ) ke BWP
P3.578507
1 Fellaz(FLZ) ke BZD
$0.5347806
1 Fellaz(FLZ) ke CVE
$25.4991904
1 Fellaz(FLZ) ke DJF
Fr47.35868
1 Fellaz(FLZ) ke DOP
$17.107658
1 Fellaz(FLZ) ke DZD
د.ج34.7367936
1 Fellaz(FLZ) ke FJD
$0.6066168
1 Fellaz(FLZ) ke GNF
Fr2,313.3917
1 Fellaz(FLZ) ke GTQ
Q2.0380196
1 Fellaz(FLZ) ke GYD
$55.6491096
1 Fellaz(FLZ) ke ISK
kr33.52356

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fellaz

Berapa nilai Fellaz (FLZ) hari ini?
Harga live FLZ dalam USD adalah 0.26606 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLZ ke USD saat ini?
Harga FLZ ke USD saat ini adalah $ 0.26606. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fellaz?
Kapitalisasi pasar FLZ adalah $ 125.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLZ?
Suplai beredar FLZ adalah 471.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLZ?
FLZ mencapai harga ATH sebesar 7.031902618598005 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLZ?
FLZ mencapai harga ATL 0.08700985391066055 USD.
Berapa volume perdagangan FLZ?
Volume perdagangan 24 jam live FLZ adalah $ 48.43K USD.
Akankah harga FLZ naik lebih tinggi tahun ini?
FLZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:37:15 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FLZ ke USD

Jumlah

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0.26606 USD

Perdagangkan FLZ

FLZ/USDT
$0.26606
$0.26606
+1.45%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$100,948.58
$100,948.58

$3,321.69
$3,321.69

$156.19
$156.19

$1.0003
$1.0003

$1.1411
$1.1411

