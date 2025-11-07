BursaDEX+
Harga live Forta hari ini adalah 0.03102 USD. Lacak informasi harga aktual FORT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FORT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FORT

Info Harga FORT

Penjelasan FORT

Whitepaper FORT

Situs Web Resmi FORT

Tokenomi FORT

Prakiraan Harga FORT

Riwayat FORT

Panduan Membeli FORT

Konverter FORT ke Mata Uang Fiat

Spot FORT

Futures USDT-M FORT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Forta

Harga Forta(FORT)

Harga Live 1 FORT ke USD:

$0.03102
-2.05%1D
USD
Grafik Harga Live Forta (FORT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:38:05 (UTC+8)

Informasi Harga Forta (FORT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02851
Low 24 Jam
$ 0.03564
High 24 Jam

$ 0.02851
$ 0.03564
$ 1.2053315560346853
$ 0.026486634328265472
-0.87%

-2.05%

-7.60%

-7.60%

Harga aktual Forta (FORT) adalah $ 0.03102. Selama 24 jam terakhir, FORT diperdagangkan antara low $ 0.02851 dan high $ 0.03564, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFORT adalah $ 1.2053315560346853, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.026486634328265472.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FORT telah berubah sebesar -0.87% selama 1 jam terakhir, -2.05% selama 24 jam, dan -7.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Forta (FORT)

No.843

$ 19.44M
$ 61.15K
$ 31.02M
626.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
62.68%

ETH

Kapitalisasi Pasar Forta saat ini adalah $ 19.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.15K. Suplai beredar FORT adalah 626.82M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.02M.

Riwayat Harga Forta (FORT) USD

Pantau perubahan harga Forta untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006492-2.05%
30 Days$ -0.01598-34.00%
60 Hari$ -0.03115-50.11%
90 Hari$ -0.03693-54.35%
Perubahan Harga Forta Hari Ini

Hari ini, FORT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0006492 (-2.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Forta 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01598 (-34.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Forta 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FORT terlihat mengalami perubahan $ -0.03115 (-50.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Forta 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03693 (-54.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Forta (FORT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Forta sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Forta (FORT)

Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

Forta tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Forta Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FORT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Forta di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Forta dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Forta (USD)

Berapa nilai Forta (FORT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Forta (FORT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Forta.

Cek prediksi harga Forta sekarang!

Tokenomi Forta (FORT)

Memahami tokenomi Forta (FORT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FORT sekarang!

Cara membeli Forta (FORT)

Ingin mengetahui cara membeli Forta? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Forta di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FORT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Forta

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Forta, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Forta
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Forta

Berapa nilai Forta (FORT) hari ini?
Harga live FORT dalam USD adalah 0.03102 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FORT ke USD saat ini?
Harga FORT ke USD saat ini adalah $ 0.03102. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Forta?
Kapitalisasi pasar FORT adalah $ 19.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FORT?
Suplai beredar FORT adalah 626.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FORT?
FORT mencapai harga ATH sebesar 1.2053315560346853 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FORT?
FORT mencapai harga ATL 0.026486634328265472 USD.
Berapa volume perdagangan FORT?
Volume perdagangan 24 jam live FORT adalah $ 61.15K USD.
Akankah harga FORT naik lebih tinggi tahun ini?
FORT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FORT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Forta (FORT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

