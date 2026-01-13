Harga Franklin Hari Ini

Harga live Franklin (FRANKLIN) hari ini adalah $ 0.0005036, dengan perubahan 6.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRANKLIN ke USD saat ini adalah $ 0.0005036 per FRANKLIN.

Franklin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FRANKLIN. Selama 24 jam terakhir, FRANKLIN diperdagangkan antara $ 0.00048 (low) dan $ 0.0006029 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FRANKLIN bergerak -0.44% dalam satu jam terakhir dan -44.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 64.81K.

Informasi Pasar Franklin (FRANKLIN)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 64.81K$ 64.81K $ 64.81K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

