Harga live Futu Holdings hari ini adalah 184.5 USD. Lacak informasi harga aktual FUTUON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FUTUON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FUTUON

Info Harga FUTUON

Penjelasan FUTUON

Situs Web Resmi FUTUON

Tokenomi FUTUON

Prakiraan Harga FUTUON

Riwayat FUTUON

Panduan Membeli FUTUON

Konverter FUTUON ke Mata Uang Fiat

Spot FUTUON

Logo Futu Holdings

Harga Futu Holdings(FUTUON)

Harga Live 1 FUTUON ke USD:

$184.5
$184.5
+0.03%1D
USD
Grafik Harga Live Futu Holdings (FUTUON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:36:31 (UTC+8)

Informasi Harga Futu Holdings (FUTUON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 182.6
$ 182.6
Low 24 Jam
$ 192.08
$ 192.08
High 24 Jam

$ 182.6
$ 182.6

$ 192.08
$ 192.08

$ 201.65506655431702
$ 201.65506655431702

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248

+0.09%

+0.03%

-4.13%

-4.13%

Harga aktual Futu Holdings (FUTUON) adalah $ 184.5. Selama 24 jam terakhir, FUTUON diperdagangkan antara low $ 182.6 dan high $ 192.08, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFUTUON adalah $ 201.65506655431702, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 150.44906962587248.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FUTUON telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, +0.03% selama 24 jam, dan -4.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Futu Holdings (FUTUON)

No.2003

$ 1.24M
$ 1.24M

$ 64.08K
$ 64.08K

$ 1.24M
$ 1.24M

6.75K
6.75K

6,745.00410978
6,745.00410978

ETH

Kapitalisasi Pasar Futu Holdings saat ini adalah $ 1.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.08K. Suplai beredar FUTUON adalah 6.75K, dan total suplainya sebesar 6745.00410978. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.24M.

Riwayat Harga Futu Holdings (FUTUON) USD

Pantau perubahan harga Futu Holdings untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0553+0.03%
30 Days$ +12.16+7.05%
60 Hari$ +34.5+23.00%
90 Hari$ +34.5+23.00%
Perubahan Harga Futu Holdings Hari Ini

Hari ini, FUTUON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0553 (+0.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Futu Holdings 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +12.16 (+7.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Futu Holdings 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FUTUON terlihat mengalami perubahan $ +34.5 (+23.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Futu Holdings 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +34.5 (+23.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Futu Holdings (FUTUON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Futu Holdings sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Futu Holdings (FUTUON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Futu Holdings tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Futu Holdings Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FUTUON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Futu Holdings di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Futu Holdings dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Futu Holdings (USD)

Berapa nilai Futu Holdings (FUTUON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Futu Holdings (FUTUON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Futu Holdings.

Cek prediksi harga Futu Holdings sekarang!

Tokenomi Futu Holdings (FUTUON)

Memahami tokenomi Futu Holdings (FUTUON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FUTUON sekarang!

Cara membeli Futu Holdings (FUTUON)

Ingin mengetahui cara membeli Futu Holdings? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Futu Holdings di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Futu Holdings

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Futu Holdings, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Futu Holdings
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Futu Holdings

Berapa nilai Futu Holdings (FUTUON) hari ini?
Harga live FUTUON dalam USD adalah 184.5 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FUTUON ke USD saat ini?
Harga FUTUON ke USD saat ini adalah $ 184.5. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Futu Holdings?
Kapitalisasi pasar FUTUON adalah $ 1.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FUTUON?
Suplai beredar FUTUON adalah 6.75K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FUTUON?
FUTUON mencapai harga ATH sebesar 201.65506655431702 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FUTUON?
FUTUON mencapai harga ATL 150.44906962587248 USD.
Berapa volume perdagangan FUTUON?
Volume perdagangan 24 jam live FUTUON adalah $ 64.08K USD.
Akankah harga FUTUON naik lebih tinggi tahun ini?
FUTUON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FUTUON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:36:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Futu Holdings (FUTUON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$184.5
