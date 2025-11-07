BursaDEX+
Harga live Gelato Network hari ini adalah 0.0346 USD. Lacak informasi harga aktual GEL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GEL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Gelato Network hari ini adalah 0.0346 USD. Lacak informasi harga aktual GEL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GEL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GEL

Info Harga GEL

Penjelasan GEL

Whitepaper GEL

Situs Web Resmi GEL

Tokenomi GEL

Prakiraan Harga GEL

Riwayat GEL

Panduan Membeli GEL

Konverter GEL ke Mata Uang Fiat

Spot GEL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gelato Network

Harga Gelato Network(GEL)

Harga Live 1 GEL ke USD:

+0.64%1D
USD
Grafik Harga Live Gelato Network (GEL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:40:57 (UTC+8)

Informasi Harga Gelato Network (GEL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.09%

+0.64%

-9.99%

-9.99%

Harga aktual Gelato Network (GEL) adalah $ 0.0346. Selama 24 jam terakhir, GEL diperdagangkan antara low $ 0.03281 dan high $ 0.0374, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGEL adalah $ 4.248103084399532, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03129610362373573.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GEL telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, +0.64% selama 24 jam, dan -9.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gelato Network (GEL)

No.1136

ETH

Kapitalisasi Pasar Gelato Network saat ini adalah $ 9.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 102.44K. Suplai beredar GEL adalah 265.68M, dan total suplainya sebesar 420690000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.56M.

Riwayat Harga Gelato Network (GEL) USD

Pantau perubahan harga Gelato Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002198+0.64%
30 Days$ -0.02437-41.33%
60 Hari$ -0.03531-50.51%
90 Hari$ -0.04046-53.91%
Perubahan Harga Gelato Network Hari Ini

Hari ini, GEL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002198 (+0.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gelato Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02437 (-41.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gelato Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GEL terlihat mengalami perubahan $ -0.03531 (-50.51%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gelato Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04046 (-53.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gelato Network (GEL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gelato Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Gelato Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gelato Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GEL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gelato Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gelato Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gelato Network (USD)

Berapa nilai Gelato Network (GEL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gelato Network (GEL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gelato Network.

Cek prediksi harga Gelato Network sekarang!

Tokenomi Gelato Network (GEL)

Memahami tokenomi Gelato Network (GEL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GEL sekarang!

Cara membeli Gelato Network (GEL)

Ingin mengetahui cara membeli Gelato Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gelato Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GEL ke Mata Uang Lokal

1 Gelato Network(GEL) ke VND
910.499
1 Gelato Network(GEL) ke AUD
A$0.053284
1 Gelato Network(GEL) ke GBP
0.026296
1 Gelato Network(GEL) ke EUR
0.029756
1 Gelato Network(GEL) ke USD
$0.0346
1 Gelato Network(GEL) ke MYR
RM0.144628
1 Gelato Network(GEL) ke TRY
1.45666
1 Gelato Network(GEL) ke JPY
¥5.2938
1 Gelato Network(GEL) ke ARS
ARS$50.217402
1 Gelato Network(GEL) ke RUB
2.810904
1 Gelato Network(GEL) ke INR
3.067982
1 Gelato Network(GEL) ke IDR
Rp576.666436
1 Gelato Network(GEL) ke PHP
2.042438
1 Gelato Network(GEL) ke EGP
￡E.1.636234
1 Gelato Network(GEL) ke BRL
R$0.184764
1 Gelato Network(GEL) ke CAD
C$0.048786
1 Gelato Network(GEL) ke BDT
4.221546
1 Gelato Network(GEL) ke NGN
49.783864
1 Gelato Network(GEL) ke COP
$132.566786
1 Gelato Network(GEL) ke ZAR
R.0.600656
1 Gelato Network(GEL) ke UAH
1.455276
1 Gelato Network(GEL) ke TZS
T.Sh.85.0122
1 Gelato Network(GEL) ke VES
Bs7.7158
1 Gelato Network(GEL) ke CLP
$32.5932
1 Gelato Network(GEL) ke PKR
Rs9.779344
1 Gelato Network(GEL) ke KZT
18.200638
1 Gelato Network(GEL) ke THB
฿1.12104
1 Gelato Network(GEL) ke TWD
NT$1.072254
1 Gelato Network(GEL) ke AED
د.إ0.126982
1 Gelato Network(GEL) ke CHF
Fr0.02768
1 Gelato Network(GEL) ke HKD
HK$0.268842
1 Gelato Network(GEL) ke AMD
֏13.23104
1 Gelato Network(GEL) ke MAD
.د.م0.322126
1 Gelato Network(GEL) ke MXN
$0.642522
1 Gelato Network(GEL) ke SAR
ريال0.12975
1 Gelato Network(GEL) ke ETB
Br5.310754
1 Gelato Network(GEL) ke KES
KSh4.468244
1 Gelato Network(GEL) ke JOD
د.أ0.0245314
1 Gelato Network(GEL) ke PLN
0.126982
1 Gelato Network(GEL) ke RON
лв0.15224
1 Gelato Network(GEL) ke SEK
kr0.330776
1 Gelato Network(GEL) ke BGN
лв0.058474
1 Gelato Network(GEL) ke HUF
Ft11.567818
1 Gelato Network(GEL) ke CZK
0.729022
1 Gelato Network(GEL) ke KWD
د.ك0.0105876
1 Gelato Network(GEL) ke ILS
0.113142
1 Gelato Network(GEL) ke BOB
Bs0.23874
1 Gelato Network(GEL) ke AZN
0.05882
1 Gelato Network(GEL) ke TJS
SM0.319012
1 Gelato Network(GEL) ke GEL
0.093766
1 Gelato Network(GEL) ke AOA
Kz31.56904
1 Gelato Network(GEL) ke BHD
.د.ب0.0130096
1 Gelato Network(GEL) ke BMD
$0.0346
1 Gelato Network(GEL) ke DKK
kr0.223516
1 Gelato Network(GEL) ke HNL
L0.909288
1 Gelato Network(GEL) ke MUR
1.5916
1 Gelato Network(GEL) ke NAD
$0.601002
1 Gelato Network(GEL) ke NOK
kr0.35292
1 Gelato Network(GEL) ke NZD
$0.061242
1 Gelato Network(GEL) ke PAB
B/.0.0346
1 Gelato Network(GEL) ke PGK
K0.147742
1 Gelato Network(GEL) ke QAR
ر.ق0.125944
1 Gelato Network(GEL) ke RSD
дин.3.5119
1 Gelato Network(GEL) ke UZS
soʻm411.904696
1 Gelato Network(GEL) ke ALL
L2.901902
1 Gelato Network(GEL) ke ANG
ƒ0.061934
1 Gelato Network(GEL) ke AWG
ƒ0.06228
1 Gelato Network(GEL) ke BBD
$0.0692
1 Gelato Network(GEL) ke BAM
KM0.058474
1 Gelato Network(GEL) ke BIF
Fr102.0354
1 Gelato Network(GEL) ke BND
$0.04498
1 Gelato Network(GEL) ke BSD
$0.0346
1 Gelato Network(GEL) ke JMD
$5.54811
1 Gelato Network(GEL) ke KHR
138.955676
1 Gelato Network(GEL) ke KMF
Fr14.7742
1 Gelato Network(GEL) ke LAK
752.173898
1 Gelato Network(GEL) ke LKR
රු10.548502
1 Gelato Network(GEL) ke MDL
L0.592006
1 Gelato Network(GEL) ke MGA
Ar155.8557
1 Gelato Network(GEL) ke MOP
P0.2768
1 Gelato Network(GEL) ke MVR
0.53284
1 Gelato Network(GEL) ke MWK
MK59.96526
1 Gelato Network(GEL) ke MZN
MT2.21267
1 Gelato Network(GEL) ke NPR
रु4.90282
1 Gelato Network(GEL) ke PYG
245.3832
1 Gelato Network(GEL) ke RWF
Fr50.2738
1 Gelato Network(GEL) ke SBD
$0.284412
1 Gelato Network(GEL) ke SCR
0.521076
1 Gelato Network(GEL) ke SRD
$1.3321
1 Gelato Network(GEL) ke SVC
$0.302404
1 Gelato Network(GEL) ke SZL
L0.60031
1 Gelato Network(GEL) ke TMT
m0.1211
1 Gelato Network(GEL) ke TND
د.ت0.1023814
1 Gelato Network(GEL) ke TTD
$0.234242
1 Gelato Network(GEL) ke UGX
Sh120.9616
1 Gelato Network(GEL) ke XAF
Fr19.6528
1 Gelato Network(GEL) ke XCD
$0.09342
1 Gelato Network(GEL) ke XOF
Fr19.6528
1 Gelato Network(GEL) ke XPF
Fr3.5638
1 Gelato Network(GEL) ke BWP
P0.46537
1 Gelato Network(GEL) ke BZD
$0.069546
1 Gelato Network(GEL) ke CVE
$3.316064
1 Gelato Network(GEL) ke DJF
Fr6.1588
1 Gelato Network(GEL) ke DOP
$2.22478
1 Gelato Network(GEL) ke DZD
د.ج4.517376
1 Gelato Network(GEL) ke FJD
$0.078888
1 Gelato Network(GEL) ke GNF
Fr300.847
1 Gelato Network(GEL) ke GTQ
Q0.265036
1 Gelato Network(GEL) ke GYD
$7.236936
1 Gelato Network(GEL) ke ISK
kr4.3596

Sumber Daya Gelato Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gelato Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gelato Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gelato Network

Berapa nilai Gelato Network (GEL) hari ini?
Harga live GEL dalam USD adalah 0.0346 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GEL ke USD saat ini?
Harga GEL ke USD saat ini adalah $ 0.0346. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gelato Network?
Kapitalisasi pasar GEL adalah $ 9.19M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GEL?
Suplai beredar GEL adalah 265.68M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GEL?
GEL mencapai harga ATH sebesar 4.248103084399532 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GEL?
GEL mencapai harga ATL 0.03129610362373573 USD.
Berapa volume perdagangan GEL?
Volume perdagangan 24 jam live GEL adalah $ 102.44K USD.
Akankah harga GEL naik lebih tinggi tahun ini?
GEL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GEL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Gelato Network (GEL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

