Apa yang dimaksud dengan Gelato Network (GEL)

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Berapa nilai Gelato Network (GEL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gelato Network (GEL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gelato Network Berapa nilai Gelato Network (GEL) hari ini? Harga live GEL dalam USD adalah 0.0346 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GEL ke USD saat ini? $ 0.0346 . Cobalah Harga GEL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Gelato Network? Kapitalisasi pasar GEL adalah $ 9.19M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GEL? Suplai beredar GEL adalah 265.68M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GEL? GEL mencapai harga ATH sebesar 4.248103084399532 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GEL? GEL mencapai harga ATL 0.03129610362373573 USD . Berapa volume perdagangan GEL? Volume perdagangan 24 jam live GEL adalah $ 102.44K USD . Akankah harga GEL naik lebih tinggi tahun ini? GEL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GEL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

