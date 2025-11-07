BursaDEX+
Harga live Gluteus Maximus AI hari ini adalah 0.0003419 USD. Lacak informasi harga aktual GLUTEU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GLUTEU dengan mudah di MEXC sekarang.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:45:03 (UTC+8)

Informasi Harga Gluteus Maximus AI (GLUTEU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003368
$ 0.0003368$ 0.0003368
Low 24 Jam
$ 0.0003741
$ 0.0003741$ 0.0003741
High 24 Jam

$ 0.0003368
$ 0.0003368$ 0.0003368

$ 0.0003741
$ 0.0003741$ 0.0003741

$ 0.01241370597615483
$ 0.01241370597615483$ 0.01241370597615483

$ 0.000001411777400229
$ 0.000001411777400229$ 0.000001411777400229

+1.51%

-4.22%

-19.16%

-19.16%

Harga aktual Gluteus Maximus AI (GLUTEU) adalah $ 0.0003419. Selama 24 jam terakhir, GLUTEU diperdagangkan antara low $ 0.0003368 dan high $ 0.0003741, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGLUTEU adalah $ 0.01241370597615483, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000001411777400229.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GLUTEU telah berubah sebesar +1.51% selama 1 jam terakhir, -4.22% selama 24 jam, dan -19.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

No.4482

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.34K
$ 12.34K$ 12.34K

$ 341.90K
$ 341.90K$ 341.90K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar Gluteus Maximus AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.34K. Suplai beredar GLUTEU adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 341.90K.

Riwayat Harga Gluteus Maximus AI (GLUTEU) USD

Pantau perubahan harga Gluteus Maximus AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000015064-4.22%
30 Days$ -0.0000989-22.44%
60 Hari$ -0.0002016-37.10%
90 Hari$ -0.0003431-50.09%
Perubahan Harga Gluteus Maximus AI Hari Ini

Hari ini, GLUTEU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000015064 (-4.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gluteus Maximus AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000989 (-22.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gluteus Maximus AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GLUTEU terlihat mengalami perubahan $ -0.0002016 (-37.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gluteus Maximus AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0003431 (-50.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gluteus Maximus AI (GLUTEU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gluteus Maximus AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.

Gluteus Maximus AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gluteus Maximus AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GLUTEU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gluteus Maximus AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gluteus Maximus AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gluteus Maximus AI (USD)

Berapa nilai Gluteus Maximus AI (GLUTEU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gluteus Maximus AI (GLUTEU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gluteus Maximus AI.

Cek prediksi harga Gluteus Maximus AI sekarang!

Tokenomi Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Memahami tokenomi Gluteus Maximus AI (GLUTEU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GLUTEU sekarang!

Cara membeli Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Ingin mengetahui cara membeli Gluteus Maximus AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gluteus Maximus AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Gluteus Maximus AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gluteus Maximus AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Gluteus Maximus AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gluteus Maximus AI

Berapa nilai Gluteus Maximus AI (GLUTEU) hari ini?
Harga live GLUTEU dalam USD adalah 0.0003419 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GLUTEU ke USD saat ini?
Harga GLUTEU ke USD saat ini adalah $ 0.0003419. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gluteus Maximus AI?
Kapitalisasi pasar GLUTEU adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GLUTEU?
Suplai beredar GLUTEU adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GLUTEU?
GLUTEU mencapai harga ATH sebesar 0.01241370597615483 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GLUTEU?
GLUTEU mencapai harga ATL 0.000001411777400229 USD.
Berapa volume perdagangan GLUTEU?
Volume perdagangan 24 jam live GLUTEU adalah $ 12.34K USD.
Akankah harga GLUTEU naik lebih tinggi tahun ini?
GLUTEU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GLUTEU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:45:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

