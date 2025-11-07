BursaDEX+
Harga live GameStop hari ini adalah 21.77 USD. Lacak informasi harga aktual GMEON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GMEON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GMEON

Info Harga GMEON

Penjelasan GMEON

Situs Web Resmi GMEON

Tokenomi GMEON

Prakiraan Harga GMEON

Riwayat GMEON

Panduan Membeli GMEON

Konverter GMEON ke Mata Uang Fiat

Spot GMEON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GameStop

Harga GameStop(GMEON)

Harga Live 1 GMEON ke USD:

$21.77
$21.77$21.77
-1.80%1D
USD
Grafik Harga Live GameStop (GMEON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:37:43 (UTC+8)

Informasi Harga GameStop (GMEON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 21.67
$ 21.67$ 21.67
Low 24 Jam
$ 22.51
$ 22.51$ 22.51
High 24 Jam

$ 21.67
$ 21.67$ 21.67

$ 22.51
$ 22.51$ 22.51

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687$ 28.314705255572687

$ 22.055130590420568
$ 22.055130590420568$ 22.055130590420568

+0.13%

-1.79%

-6.25%

-6.25%

Harga aktual GameStop (GMEON) adalah $ 21.77. Selama 24 jam terakhir, GMEON diperdagangkan antara low $ 21.67 dan high $ 22.51, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGMEON adalah $ 28.314705255572687, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 22.055130590420568.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GMEON telah berubah sebesar +0.13% selama 1 jam terakhir, -1.79% selama 24 jam, dan -6.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GameStop (GMEON)

No.2776

$ 231.50K
$ 231.50K$ 231.50K

$ 56.73K
$ 56.73K$ 56.73K

$ 231.50K
$ 231.50K$ 231.50K

10.63K
10.63K 10.63K

10,633.84809641
10,633.84809641 10,633.84809641

ETH

Kapitalisasi Pasar GameStop saat ini adalah $ 231.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.73K. Suplai beredar GMEON adalah 10.63K, dan total suplainya sebesar 10633.84809641. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 231.50K.

Riwayat Harga GameStop (GMEON) USD

Pantau perubahan harga GameStop untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.399-1.79%
30 Days$ -2.98-12.05%
60 Hari$ +11.77+117.70%
90 Hari$ +11.77+117.70%
Perubahan Harga GameStop Hari Ini

Hari ini, GMEON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.399 (-1.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GameStop 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.98 (-12.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GameStop 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GMEON terlihat mengalami perubahan $ +11.77 (+117.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GameStop 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +11.77 (+117.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GameStop (GMEON)?

Lihat halaman Riwayat Harga GameStop sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GameStop (GMEON)

GameStop tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GameStop Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GMEON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GameStop di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GameStop dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GameStop (USD)

Berapa nilai GameStop (GMEON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GameStop (GMEON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GameStop.

Cek prediksi harga GameStop sekarang!

Tokenomi GameStop (GMEON)

Memahami tokenomi GameStop (GMEON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GMEON sekarang!

Cara membeli GameStop (GMEON)

Ingin mengetahui cara membeli GameStop? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GameStop di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GMEON ke Mata Uang Lokal

1 GameStop(GMEON) ke VND
572,877.55
1 GameStop(GMEON) ke AUD
A$33.5258
1 GameStop(GMEON) ke GBP
16.5452
1 GameStop(GMEON) ke EUR
18.7222
1 GameStop(GMEON) ke USD
$21.77
1 GameStop(GMEON) ke MYR
RM90.9986
1 GameStop(GMEON) ke TRY
918.4763
1 GameStop(GMEON) ke JPY
¥3,309.04
1 GameStop(GMEON) ke ARS
ARS$31,596.3249
1 GameStop(GMEON) ke RUB
1,768.5948
1 GameStop(GMEON) ke INR
1,930.3459
1 GameStop(GMEON) ke IDR
Rp362,833.1882
1 GameStop(GMEON) ke PHP
1,283.5592
1 GameStop(GMEON) ke EGP
￡E.1,029.721
1 GameStop(GMEON) ke BRL
R$116.4695
1 GameStop(GMEON) ke CAD
C$30.6957
1 GameStop(GMEON) ke BDT
2,656.1577
1 GameStop(GMEON) ke NGN
31,323.5468
1 GameStop(GMEON) ke COP
$83,409.7957
1 GameStop(GMEON) ke ZAR
R.378.3626
1 GameStop(GMEON) ke UAH
915.6462
1 GameStop(GMEON) ke TZS
T.Sh.53,488.89
1 GameStop(GMEON) ke VES
Bs4,941.79
1 GameStop(GMEON) ke CLP
$20,529.11
1 GameStop(GMEON) ke PKR
Rs6,153.0728
1 GameStop(GMEON) ke KZT
11,451.6731
1 GameStop(GMEON) ke THB
฿704.9126
1 GameStop(GMEON) ke TWD
NT$674.6523
1 GameStop(GMEON) ke AED
د.إ79.8959
1 GameStop(GMEON) ke CHF
Fr17.416
1 GameStop(GMEON) ke HKD
HK$169.1529
1 GameStop(GMEON) ke AMD
֏8,324.848
1 GameStop(GMEON) ke MAD
.د.م202.461
1 GameStop(GMEON) ke MXN
$404.2689
1 GameStop(GMEON) ke SAR
ريال81.6375
1 GameStop(GMEON) ke ETB
Br3,350.1853
1 GameStop(GMEON) ke KES
KSh2,811.3778
1 GameStop(GMEON) ke JOD
د.أ15.43493
1 GameStop(GMEON) ke PLN
80.1136
1 GameStop(GMEON) ke RON
лв95.788
1 GameStop(GMEON) ke SEK
kr208.3389
1 GameStop(GMEON) ke BGN
лв36.7913
1 GameStop(GMEON) ke HUF
Ft7,283.3712
1 GameStop(GMEON) ke CZK
458.9116
1 GameStop(GMEON) ke KWD
د.ك6.66162
1 GameStop(GMEON) ke ILS
71.1879
1 GameStop(GMEON) ke BOB
Bs150.213
1 GameStop(GMEON) ke AZN
37.009
1 GameStop(GMEON) ke TJS
SM200.7194
1 GameStop(GMEON) ke GEL
58.9967
1 GameStop(GMEON) ke AOA
Kz19,954.1643
1 GameStop(GMEON) ke BHD
.د.ب8.18552
1 GameStop(GMEON) ke BMD
$21.77
1 GameStop(GMEON) ke DKK
kr140.8519
1 GameStop(GMEON) ke HNL
L573.4218
1 GameStop(GMEON) ke MUR
1,000.7669
1 GameStop(GMEON) ke NAD
$378.1449
1 GameStop(GMEON) ke NOK
kr222.054
1 GameStop(GMEON) ke NZD
$38.5329
1 GameStop(GMEON) ke PAB
B/.21.77
1 GameStop(GMEON) ke PGK
K91.434
1 GameStop(GMEON) ke QAR
ر.ق79.2428
1 GameStop(GMEON) ke RSD
дин.2,210.9612
1 GameStop(GMEON) ke UZS
soʻm262,289.0963
1 GameStop(GMEON) ke ALL
L1,825.4145
1 GameStop(GMEON) ke ANG
ƒ38.9683
1 GameStop(GMEON) ke AWG
ƒ39.186
1 GameStop(GMEON) ke BBD
$43.54
1 GameStop(GMEON) ke BAM
KM36.7913
1 GameStop(GMEON) ke BIF
Fr64,199.73
1 GameStop(GMEON) ke BND
$28.301
1 GameStop(GMEON) ke BSD
$21.77
1 GameStop(GMEON) ke JMD
$3,490.8195
1 GameStop(GMEON) ke KHR
87,429.6262
1 GameStop(GMEON) ke KMF
Fr9,143.4
1 GameStop(GMEON) ke LAK
473,260.8601
1 GameStop(GMEON) ke LKR
රු6,637.0199
1 GameStop(GMEON) ke MDL
L370.09
1 GameStop(GMEON) ke MGA
Ar98,062.965
1 GameStop(GMEON) ke MOP
P174.16
1 GameStop(GMEON) ke MVR
335.258
1 GameStop(GMEON) ke MWK
MK37,795.1147
1 GameStop(GMEON) ke MZN
MT1,392.1915
1 GameStop(GMEON) ke NPR
रु3,084.809
1 GameStop(GMEON) ke PYG
154,392.84
1 GameStop(GMEON) ke RWF
Fr31,588.27
1 GameStop(GMEON) ke SBD
$179.1671
1 GameStop(GMEON) ke SCR
314.1411
1 GameStop(GMEON) ke SRD
$838.145
1 GameStop(GMEON) ke SVC
$190.2698
1 GameStop(GMEON) ke SZL
L377.9272
1 GameStop(GMEON) ke TMT
m76.195
1 GameStop(GMEON) ke TND
د.ت64.41743
1 GameStop(GMEON) ke TTD
$147.3829
1 GameStop(GMEON) ke UGX
Sh76,107.92
1 GameStop(GMEON) ke XAF
Fr12,365.36
1 GameStop(GMEON) ke XCD
$58.779
1 GameStop(GMEON) ke XOF
Fr12,365.36
1 GameStop(GMEON) ke XPF
Fr2,242.31
1 GameStop(GMEON) ke BWP
P292.8065
1 GameStop(GMEON) ke BZD
$43.7577
1 GameStop(GMEON) ke CVE
$2,086.4368
1 GameStop(GMEON) ke DJF
Fr3,853.29
1 GameStop(GMEON) ke DOP
$1,400.0287
1 GameStop(GMEON) ke DZD
د.ج2,842.7266
1 GameStop(GMEON) ke FJD
$49.6356
1 GameStop(GMEON) ke GNF
Fr189,290.15
1 GameStop(GMEON) ke GTQ
Q166.7582
1 GameStop(GMEON) ke GYD
$4,553.4132
1 GameStop(GMEON) ke ISK
kr2,743.02

Sumber Daya GameStop

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GameStop, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi GameStop
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GameStop

Berapa nilai GameStop (GMEON) hari ini?
Harga live GMEON dalam USD adalah 21.77 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GMEON ke USD saat ini?
Harga GMEON ke USD saat ini adalah $ 21.77. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GameStop?
Kapitalisasi pasar GMEON adalah $ 231.50K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GMEON?
Suplai beredar GMEON adalah 10.63K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GMEON?
GMEON mencapai harga ATH sebesar 28.314705255572687 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GMEON?
GMEON mencapai harga ATL 22.055130590420568 USD.
Berapa volume perdagangan GMEON?
Volume perdagangan 24 jam live GMEON adalah $ 56.73K USD.
Akankah harga GMEON naik lebih tinggi tahun ini?
GMEON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GMEON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

