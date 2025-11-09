Tokenomi Graphite (GP)

Tokenomi Graphite (GP)

Telusuri wawasan utama tentang Graphite (GP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:33:24 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Graphite (GP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Graphite (GP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 11.98M
$ 11.98M$ 11.98M
Total Suplai:
$ 59.34M
$ 59.34M$ 59.34M
Suplai yang Beredar:
$ 33.68M
$ 33.68M$ 33.68M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 21.11M
$ 21.11M$ 21.11M
All-Time High:
$ 7.018
$ 7.018$ 7.018
All-Time Low:
$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645$ 0.027421874976476645
Harga Saat Ini:
$ 0.3557
$ 0.3557$ 0.3557

Informasi Graphite (GP)

$GP, juga dikenal sebagai Graphite Protocol, adalah koin meme yang terkait erat dengan ekosistem Solana, dikelola oleh tim SolportTom. Proyek ini telah berkontribusi pada platform seperti @bonk_fun dan @LiveBonk. $GP memainkan peran penting dalam penghargaan ekosistem, dengan Twitter resminya secara berkala membagikan informasi terbaru dan kemitraan.

Situs Web Resmi:
https://taiyorobotics.com/
Whitepaper:
https://solport.gitbook.io/graphite-whitepaper/
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/31k88G5Mq7ptbRDf3AM13HAq6wRQHXHikR8hik7wPygk

Tokenomi Graphite (GP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Graphite (GP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GP, jelajahi harga live token GP!

Cara Membeli GP

Tertarik untuk menambahkan Graphite (GP) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli GP, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Graphite (GP)

Menganalisis riwayat harga GP membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga GP

Ingin mengetahui arah GP? Halaman prediksi harga GP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi