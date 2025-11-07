BursaDEX+
Harga live Graphite hari ini adalah 0.3496 USD. Lacak informasi harga aktual GP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GP dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Graphite

Harga Graphite(GP)

Harga Live 1 GP ke USD:

$0.3497
$0.3497$0.3497
+6.48%1D
USD
Grafik Harga Live Graphite (GP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:43:23 (UTC+8)

Informasi Harga Graphite (GP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3201
$ 0.3201$ 0.3201
Low 24 Jam
$ 0.467
$ 0.467$ 0.467
High 24 Jam

$ 0.3201
$ 0.3201$ 0.3201

$ 0.467
$ 0.467$ 0.467

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645$ 0.027421874976476645

+1.42%

+6.48%

-19.47%

-19.47%

Harga aktual Graphite (GP) adalah $ 0.3496. Selama 24 jam terakhir, GP diperdagangkan antara low $ 0.3201 dan high $ 0.467, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGP adalah $ 6.974056528051682, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.027421874976476645.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GP telah berubah sebesar +1.42% selama 1 jam terakhir, +6.48% selama 24 jam, dan -19.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Graphite (GP)

No.992

$ 11.76M
$ 11.76M$ 11.76M

$ 74.16K
$ 74.16K$ 74.16K

$ 20.74M
$ 20.74M$ 20.74M

33.64M
33.64M 33.64M

59,335,020.77588828
59,335,020.77588828 59,335,020.77588828

SOL

Kapitalisasi Pasar Graphite saat ini adalah $ 11.76M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 74.16K. Suplai beredar GP adalah 33.64M, dan total suplainya sebesar 59335020.77588828. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.74M.

Riwayat Harga Graphite (GP) USD

Pantau perubahan harga Graphite untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.021282+6.48%
30 Days$ -0.3019-46.34%
60 Hari$ -1.047-74.97%
90 Hari$ -1.4844-80.94%
Perubahan Harga Graphite Hari Ini

Hari ini, GP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.021282 (+6.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Graphite 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.3019 (-46.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Graphite 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GP terlihat mengalami perubahan $ -1.047 (-74.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Graphite 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.4844 (-80.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Graphite (GP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Graphite sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Graphite (GP)

$GP, juga dikenal sebagai Graphite Protocol, adalah koin meme yang terkait erat dengan ekosistem Solana, dikelola oleh tim SolportTom. Proyek ini telah berkontribusi pada platform seperti @bonk_fun dan @LiveBonk. $GP memainkan peran penting dalam penghargaan ekosistem, dengan Twitter resminya secara berkala membagikan informasi terbaru dan kemitraan.

Graphite tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Graphite Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Graphite di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Graphite dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Graphite (USD)

Berapa nilai Graphite (GP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Graphite (GP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Graphite.

Cek prediksi harga Graphite sekarang!

Tokenomi Graphite (GP)

Memahami tokenomi Graphite (GP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GP sekarang!

Cara membeli Graphite (GP)

Ingin mengetahui cara membeli Graphite? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Graphite di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Graphite

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Graphite, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Graphite
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Graphite

Berapa nilai Graphite (GP) hari ini?
Harga live GP dalam USD adalah 0.3496 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GP ke USD saat ini?
Harga GP ke USD saat ini adalah $ 0.3496. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Graphite?
Kapitalisasi pasar GP adalah $ 11.76M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GP?
Suplai beredar GP adalah 33.64M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GP?
GP mencapai harga ATH sebesar 6.974056528051682 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GP?
GP mencapai harga ATL 0.027421874976476645 USD.
Berapa volume perdagangan GP?
Volume perdagangan 24 jam live GP adalah $ 74.16K USD.
Akankah harga GP naik lebih tinggi tahun ini?
GP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:43:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GP ke USD

Jumlah

GP
GP
USD
USD

1 GP = 0.3496 USD

Perdagangkan GP

GP/USDT
$0.3497
$0.3497$0.3497
+6.74%

