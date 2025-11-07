BursaDEX+
Harga live NodeAI hari ini adalah 0.06054 USD. Lacak informasi harga aktual GPU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GPU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GPU

Info Harga GPU

Penjelasan GPU

Whitepaper GPU

Situs Web Resmi GPU

Tokenomi GPU

Prakiraan Harga GPU

Riwayat GPU

Panduan Membeli GPU

Konverter GPU ke Mata Uang Fiat

Spot GPU

Futures USDT-M GPU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NodeAI

Harga NodeAI(GPU)

Harga Live 1 GPU ke USD:

$0.06054
$0.06054$0.06054
-1.36%1D
USD
Grafik Harga Live NodeAI (GPU)
Informasi Harga NodeAI (GPU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0587
$ 0.0587$ 0.0587
Low 24 Jam
$ 0.06664
$ 0.06664$ 0.06664
High 24 Jam

$ 0.0587
$ 0.0587$ 0.0587

$ 0.06664
$ 0.06664$ 0.06664

$ 2.892095702845763
$ 2.892095702845763$ 2.892095702845763

$ 0.022616526503786424
$ 0.022616526503786424$ 0.022616526503786424

+0.06%

-1.35%

-31.70%

-31.70%

Harga aktual NodeAI (GPU) adalah $ 0.06054. Selama 24 jam terakhir, GPU diperdagangkan antara low $ 0.0587 dan high $ 0.06664, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGPU adalah $ 2.892095702845763, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.022616526503786424.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GPU telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, -1.35% selama 24 jam, dan -31.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NodeAI (GPU)

No.1295

$ 5.94M
$ 5.94M$ 5.94M

$ 62.79K
$ 62.79K$ 62.79K

$ 6.05M
$ 6.05M$ 6.05M

98.07M
98.07M 98.07M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98.06%

ETH

Kapitalisasi Pasar NodeAI saat ini adalah $ 5.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.79K. Suplai beredar GPU adalah 98.07M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.05M.

Riwayat Harga NodeAI (GPU) USD

Pantau perubahan harga NodeAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008347-1.35%
30 Days$ -0.08016-56.98%
60 Hari$ -0.17876-74.71%
90 Hari$ -0.34386-85.03%
Perubahan Harga NodeAI Hari Ini

Hari ini, GPU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0008347 (-1.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NodeAI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.08016 (-56.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NodeAI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GPU terlihat mengalami perubahan $ -0.17876 (-74.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NodeAI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.34386 (-85.03%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NodeAI (GPU)?

Lihat halaman Riwayat Harga NodeAI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NodeAI (GPU)

Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

NodeAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NodeAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GPU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NodeAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NodeAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NodeAI (USD)

Berapa nilai NodeAI (GPU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NodeAI (GPU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NodeAI.

Cek prediksi harga NodeAI sekarang!

Tokenomi NodeAI (GPU)

Memahami tokenomi NodeAI (GPU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GPU sekarang!

Cara membeli NodeAI (GPU)

Ingin mengetahui cara membeli NodeAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NodeAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GPU ke Mata Uang Lokal

1 NodeAI(GPU) ke VND
1,593.1101
1 NodeAI(GPU) ke AUD
A$0.0932316
1 NodeAI(GPU) ke GBP
0.0460104
1 NodeAI(GPU) ke EUR
0.0520644
1 NodeAI(GPU) ke USD
$0.06054
1 NodeAI(GPU) ke MYR
RM0.2524518
1 NodeAI(GPU) ke TRY
2.554788
1 NodeAI(GPU) ke JPY
¥9.26262
1 NodeAI(GPU) ke ARS
ARS$87.8659398
1 NodeAI(GPU) ke RUB
4.918875
1 NodeAI(GPU) ke INR
5.3680818
1 NodeAI(GPU) ke IDR
Rp1,008.9995964
1 NodeAI(GPU) ke PHP
3.5730708
1 NodeAI(GPU) ke EGP
￡E.2.8629366
1 NodeAI(GPU) ke BRL
R$0.323889
1 NodeAI(GPU) ke CAD
C$0.0853614
1 NodeAI(GPU) ke BDT
7.3864854
1 NodeAI(GPU) ke NGN
87.1073736
1 NodeAI(GPU) ke COP
$231.9535614
1 NodeAI(GPU) ke ZAR
R.1.0515798
1 NodeAI(GPU) ke UAH
2.5463124
1 NodeAI(GPU) ke TZS
T.Sh.148.74678
1 NodeAI(GPU) ke VES
Bs13.74258
1 NodeAI(GPU) ke CLP
$57.08922
1 NodeAI(GPU) ke PKR
Rs17.1110256
1 NodeAI(GPU) ke KZT
31.8458562
1 NodeAI(GPU) ke THB
฿1.9602852
1 NodeAI(GPU) ke TWD
NT$1.8755292
1 NodeAI(GPU) ke AED
د.إ0.2221818
1 NodeAI(GPU) ke CHF
Fr0.048432
1 NodeAI(GPU) ke HKD
HK$0.4703958
1 NodeAI(GPU) ke AMD
֏23.150496
1 NodeAI(GPU) ke MAD
.د.م0.563022
1 NodeAI(GPU) ke MXN
$1.1248332
1 NodeAI(GPU) ke SAR
ريال0.227025
1 NodeAI(GPU) ke ETB
Br9.3165006
1 NodeAI(GPU) ke KES
KSh7.8181356
1 NodeAI(GPU) ke JOD
د.أ0.04292286
1 NodeAI(GPU) ke PLN
0.2227872
1 NodeAI(GPU) ke RON
лв0.266376
1 NodeAI(GPU) ke SEK
kr0.5793678
1 NodeAI(GPU) ke BGN
лв0.1023126
1 NodeAI(GPU) ke HUF
Ft20.2675812
1 NodeAI(GPU) ke CZK
1.2767886
1 NodeAI(GPU) ke KWD
د.ك0.01852524
1 NodeAI(GPU) ke ILS
0.1979658
1 NodeAI(GPU) ke BOB
Bs0.417726
1 NodeAI(GPU) ke AZN
0.102918
1 NodeAI(GPU) ke TJS
SM0.5581788
1 NodeAI(GPU) ke GEL
0.1640634
1 NodeAI(GPU) ke AOA
Kz55.4903586
1 NodeAI(GPU) ke BHD
.د.ب0.02282358
1 NodeAI(GPU) ke BMD
$0.06054
1 NodeAI(GPU) ke DKK
kr0.3916938
1 NodeAI(GPU) ke HNL
L1.5946236
1 NodeAI(GPU) ke MUR
2.7812076
1 NodeAI(GPU) ke NAD
$1.0515798
1 NodeAI(GPU) ke NOK
kr0.6169026
1 NodeAI(GPU) ke NZD
$0.1071558
1 NodeAI(GPU) ke PAB
B/.0.06054
1 NodeAI(GPU) ke PGK
K0.254268
1 NodeAI(GPU) ke QAR
ر.ق0.2203656
1 NodeAI(GPU) ke RSD
дин.6.1490478
1 NodeAI(GPU) ke UZS
soʻm729.3974226
1 NodeAI(GPU) ke ALL
L5.076279
1 NodeAI(GPU) ke ANG
ƒ0.1083666
1 NodeAI(GPU) ke AWG
ƒ0.108972
1 NodeAI(GPU) ke BBD
$0.12108
1 NodeAI(GPU) ke BAM
KM0.1023126
1 NodeAI(GPU) ke BIF
Fr178.53246
1 NodeAI(GPU) ke BND
$0.078702
1 NodeAI(GPU) ke BSD
$0.06054
1 NodeAI(GPU) ke JMD
$9.707589
1 NodeAI(GPU) ke KHR
243.1322724
1 NodeAI(GPU) ke KMF
Fr25.4268
1 NodeAI(GPU) ke LAK
1,316.0869302
1 NodeAI(GPU) ke LKR
රු18.4568298
1 NodeAI(GPU) ke MDL
L1.02918
1 NodeAI(GPU) ke MGA
Ar272.70243
1 NodeAI(GPU) ke MOP
P0.48432
1 NodeAI(GPU) ke MVR
0.932316
1 NodeAI(GPU) ke MWK
MK105.1040994
1 NodeAI(GPU) ke MZN
MT3.871533
1 NodeAI(GPU) ke NPR
रु8.578518
1 NodeAI(GPU) ke PYG
429.34968
1 NodeAI(GPU) ke RWF
Fr87.84354
1 NodeAI(GPU) ke SBD
$0.4982442
1 NodeAI(GPU) ke SCR
0.84756
1 NodeAI(GPU) ke SRD
$2.33079
1 NodeAI(GPU) ke SVC
$0.5291196
1 NodeAI(GPU) ke SZL
L1.0509744
1 NodeAI(GPU) ke TMT
m0.21189
1 NodeAI(GPU) ke TND
د.ت0.17913786
1 NodeAI(GPU) ke TTD
$0.4098558
1 NodeAI(GPU) ke UGX
Sh211.64784
1 NodeAI(GPU) ke XAF
Fr34.38672
1 NodeAI(GPU) ke XCD
$0.163458
1 NodeAI(GPU) ke XOF
Fr34.38672
1 NodeAI(GPU) ke XPF
Fr6.23562
1 NodeAI(GPU) ke BWP
P0.814263
1 NodeAI(GPU) ke BZD
$0.1216854
1 NodeAI(GPU) ke CVE
$5.8021536
1 NodeAI(GPU) ke DJF
Fr10.71558
1 NodeAI(GPU) ke DOP
$3.8933274
1 NodeAI(GPU) ke DZD
د.ج7.8992592
1 NodeAI(GPU) ke FJD
$0.1380312
1 NodeAI(GPU) ke GNF
Fr526.3953
1 NodeAI(GPU) ke GTQ
Q0.4637364
1 NodeAI(GPU) ke GYD
$12.6625464
1 NodeAI(GPU) ke ISK
kr7.62804

Sumber Daya NodeAI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NodeAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NodeAI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NodeAI

Berapa nilai NodeAI (GPU) hari ini?
Harga live GPU dalam USD adalah 0.06054 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GPU ke USD saat ini?
Harga GPU ke USD saat ini adalah $ 0.06054. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NodeAI?
Kapitalisasi pasar GPU adalah $ 5.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GPU?
Suplai beredar GPU adalah 98.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GPU?
GPU mencapai harga ATH sebesar 2.892095702845763 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GPU?
GPU mencapai harga ATL 0.022616526503786424 USD.
Berapa volume perdagangan GPU?
Volume perdagangan 24 jam live GPU adalah $ 62.79K USD.
Akankah harga GPU naik lebih tinggi tahun ini?
GPU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GPU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GPU ke USD

Jumlah

GPU
GPU
USD
USD

1 GPU = 0.06054 USD

Perdagangkan GPU

GPU/USDT
$0.06054
$0.06054$0.06054
-1.22%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

