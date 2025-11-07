Apa yang dimaksud dengan GST (GST)

STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users' GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

Tokenomi GST (GST)

Memahami tokenomi GST (GST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GST sekarang!

Sumber Daya GST

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GST, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Perkembangan Industri Penting GST (GST)

