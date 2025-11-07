Apa yang dimaksud dengan Hydranet (HDN)

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

Tokenomi Hydranet (HDN)

Memahami tokenomi Hydranet (HDN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HDN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hydranet Berapa nilai Hydranet (HDN) hari ini? Harga live HDN dalam USD adalah 0.02567 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HDN ke USD saat ini? $ 0.02567 . Cobalah Harga HDN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Hydranet? Kapitalisasi pasar HDN adalah $ 4.71M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HDN? Suplai beredar HDN adalah 183.41M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HDN? HDN mencapai harga ATH sebesar 0.17620876406289046 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HDN? HDN mencapai harga ATL 0.001732296451158479 USD . Berapa volume perdagangan HDN? Volume perdagangan 24 jam live HDN adalah $ 68.05K USD . Akankah harga HDN naik lebih tinggi tahun ini? HDN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HDN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

