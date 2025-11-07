BursaDEX+
Harga live Hydranet hari ini adalah 0.02567 USD. Lacak informasi harga aktual HDN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HDN dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.02568
$0.02568
-0.69%1D
Grafik Harga Live Hydranet (HDN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:47:26 (UTC+8)

Informasi Harga Hydranet (HDN) (USD)

$ 0.02565
$ 0.02565
$ 0.02638
$ 0.02638
$ 0.02565
$ 0.02565

$ 0.02638
$ 0.02638

$ 0.17620876406289046
$ 0.17620876406289046

$ 0.001732296451158479
$ 0.001732296451158479

-19.91%

Harga aktual Hydranet (HDN) adalah $ 0.02567. Selama 24 jam terakhir, HDN diperdagangkan antara low $ 0.02565 dan high $ 0.02638, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHDN adalah $ 0.17620876406289046, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001732296451158479.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HDN telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, -0.69% selama 24 jam, dan -19.91% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hydranet (HDN)

No.1402

$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M

$ 68.05K
$ 68.05K$ 68.05K

$ 7.70M
$ 7.70M$ 7.70M

183.41M
183.41M 183.41M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

61.13%

ARB

Kapitalisasi Pasar Hydranet saat ini adalah $ 4.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 68.05K. Suplai beredar HDN adalah 183.41M, dan total suplainya sebesar 300000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.70M.

Riwayat Harga Hydranet (HDN) USD

Pantau perubahan harga Hydranet untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001784-0.69%
30 Days$ -0.01262-32.96%
60 Hari$ -0.01458-36.23%
90 Hari$ -0.01552-37.68%
Perubahan Harga Hydranet Hari Ini

Hari ini, HDN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001784 (-0.69%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hydranet 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01262 (-32.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hydranet 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HDN terlihat mengalami perubahan $ -0.01458 (-36.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hydranet 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01552 (-37.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hydranet (HDN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hydranet sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hydranet (HDN)

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

Hydranet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hydranet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HDN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hydranet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hydranet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hydranet (USD)

Berapa nilai Hydranet (HDN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hydranet (HDN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hydranet.

Cek prediksi harga Hydranet sekarang!

Tokenomi Hydranet (HDN)

Memahami tokenomi Hydranet (HDN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HDN sekarang!

Cara membeli Hydranet (HDN)

Ingin mengetahui cara membeli Hydranet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hydranet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Hydranet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hydranet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hydranet
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hydranet

Berapa nilai Hydranet (HDN) hari ini?
Harga live HDN dalam USD adalah 0.02567 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HDN ke USD saat ini?
Harga HDN ke USD saat ini adalah $ 0.02567. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hydranet?
Kapitalisasi pasar HDN adalah $ 4.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HDN?
Suplai beredar HDN adalah 183.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HDN?
HDN mencapai harga ATH sebesar 0.17620876406289046 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HDN?
HDN mencapai harga ATL 0.001732296451158479 USD.
Berapa volume perdagangan HDN?
Volume perdagangan 24 jam live HDN adalah $ 68.05K USD.
Akankah harga HDN naik lebih tinggi tahun ini?
HDN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HDN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:47:26 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

