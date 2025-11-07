BursaDEX+
Harga live Hashflow hari ini adalah 0.04083 USD. Lacak informasi harga aktual HFT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HFT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Hashflow(HFT)

$0.04077
-2.55%1D
Grafik Harga Live Hashflow (HFT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:47:31 (UTC+8)

Informasi Harga Hashflow (HFT) (USD)

$ 0.04043
Low 24 Jam
$ 0.04353
High 24 Jam

+0.54%

-2.55%

-4.50%

-4.50%

Harga aktual Hashflow (HFT) adalah $ 0.04083. Selama 24 jam terakhir, HFT diperdagangkan antara low $ 0.04043 dan high $ 0.04353, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHFT adalah $ 2.580920148894519, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.024357787273328116.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HFT telah berubah sebesar +0.54% selama 1 jam terakhir, -2.55% selama 24 jam, dan -4.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hashflow (HFT)

No.692

$ 25.40M
$ 25.40M$ 25.40M

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 40.72M
$ 40.72M$ 40.72M

622.20M
622.20M 622.20M

997,353,568.2839
997,353,568.2839 997,353,568.2839

ETH

Kapitalisasi Pasar Hashflow saat ini adalah $ 25.40M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.45M. Suplai beredar HFT adalah 622.20M, dan total suplainya sebesar 997353568.2839. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.72M.

Riwayat Harga Hashflow (HFT) USD

Pantau perubahan harga Hashflow untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0010668-2.55%
30 Days$ -0.0313-43.40%
60 Hari$ -0.05285-56.42%
90 Hari$ -0.03714-47.64%
Perubahan Harga Hashflow Hari Ini

Hari ini, HFT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0010668 (-2.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hashflow 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0313 (-43.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hashflow 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HFT terlihat mengalami perubahan $ -0.05285 (-56.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hashflow 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03714 (-47.64%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hashflow (HFT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hashflow sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hashflow (HFT)

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

Hashflow tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hashflow Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HFT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hashflow di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hashflow dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hashflow (USD)

Berapa nilai Hashflow (HFT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hashflow (HFT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hashflow.

Cek prediksi harga Hashflow sekarang!

Tokenomi Hashflow (HFT)

Memahami tokenomi Hashflow (HFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HFT sekarang!

Cara membeli Hashflow (HFT)

Ingin mengetahui cara membeli Hashflow? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hashflow di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HFT ke Mata Uang Lokal

1 Hashflow(HFT) ke VND
1,074.44145
1 Hashflow(HFT) ke AUD
A$0.0628782
1 Hashflow(HFT) ke GBP
0.0310308
1 Hashflow(HFT) ke EUR
0.0351138
1 Hashflow(HFT) ke USD
$0.04083
1 Hashflow(HFT) ke MYR
RM0.1706694
1 Hashflow(HFT) ke TRY
1.718943
1 Hashflow(HFT) ke JPY
¥6.24699
1 Hashflow(HFT) ke ARS
ARS$59.2594371
1 Hashflow(HFT) ke RUB
3.3170292
1 Hashflow(HFT) ke INR
3.6203961
1 Hashflow(HFT) ke IDR
Rp680.4997278
1 Hashflow(HFT) ke PHP
2.4101949
1 Hashflow(HFT) ke EGP
￡E.1.9308507
1 Hashflow(HFT) ke BRL
R$0.2180322
1 Hashflow(HFT) ke CAD
C$0.0575703
1 Hashflow(HFT) ke BDT
4.9816683
1 Hashflow(HFT) ke NGN
58.7478372
1 Hashflow(HFT) ke COP
$156.4364703
1 Hashflow(HFT) ke ZAR
R.0.7088088
1 Hashflow(HFT) ke UAH
1.7173098
1 Hashflow(HFT) ke TZS
T.Sh.100.31931
1 Hashflow(HFT) ke VES
Bs9.10509
1 Hashflow(HFT) ke CLP
$38.46186
1 Hashflow(HFT) ke PKR
Rs11.5401912
1 Hashflow(HFT) ke KZT
21.4778049
1 Hashflow(HFT) ke THB
฿1.322892
1 Hashflow(HFT) ke TWD
NT$1.2653217
1 Hashflow(HFT) ke AED
د.إ0.1498461
1 Hashflow(HFT) ke CHF
Fr0.032664
1 Hashflow(HFT) ke HKD
HK$0.3172491
1 Hashflow(HFT) ke AMD
֏15.613392
1 Hashflow(HFT) ke MAD
.د.م0.3801273
1 Hashflow(HFT) ke MXN
$0.7582131
1 Hashflow(HFT) ke SAR
ريال0.1531125
1 Hashflow(HFT) ke ETB
Br6.2669967
1 Hashflow(HFT) ke KES
KSh5.2727862
1 Hashflow(HFT) ke JOD
د.أ0.02894847
1 Hashflow(HFT) ke PLN
0.1502544
1 Hashflow(HFT) ke RON
лв0.179652
1 Hashflow(HFT) ke SEK
kr0.3903348
1 Hashflow(HFT) ke BGN
лв0.0690027
1 Hashflow(HFT) ke HUF
Ft13.6506939
1 Hashflow(HFT) ke CZK
0.8611047
1 Hashflow(HFT) ke KWD
د.ك0.01249398
1 Hashflow(HFT) ke ILS
0.1335141
1 Hashflow(HFT) ke BOB
Bs0.281727
1 Hashflow(HFT) ke AZN
0.069411
1 Hashflow(HFT) ke TJS
SM0.3764526
1 Hashflow(HFT) ke GEL
0.1106493
1 Hashflow(HFT) ke AOA
Kz37.253292
1 Hashflow(HFT) ke BHD
.د.ب0.01535208
1 Hashflow(HFT) ke BMD
$0.04083
1 Hashflow(HFT) ke DKK
kr0.2637618
1 Hashflow(HFT) ke HNL
L1.0730124
1 Hashflow(HFT) ke MUR
1.87818
1 Hashflow(HFT) ke NAD
$0.7092171
1 Hashflow(HFT) ke NOK
kr0.416466
1 Hashflow(HFT) ke NZD
$0.0722691
1 Hashflow(HFT) ke PAB
B/.0.04083
1 Hashflow(HFT) ke PGK
K0.1743441
1 Hashflow(HFT) ke QAR
ر.ق0.1486212
1 Hashflow(HFT) ke RSD
дин.4.1446533
1 Hashflow(HFT) ke UZS
soʻm486.0713508
1 Hashflow(HFT) ke ALL
L3.4244121
1 Hashflow(HFT) ke ANG
ƒ0.0730857
1 Hashflow(HFT) ke AWG
ƒ0.073494
1 Hashflow(HFT) ke BBD
$0.08166
1 Hashflow(HFT) ke BAM
KM0.0690027
1 Hashflow(HFT) ke BIF
Fr120.40767
1 Hashflow(HFT) ke BND
$0.053079
1 Hashflow(HFT) ke BSD
$0.04083
1 Hashflow(HFT) ke JMD
$6.5470905
1 Hashflow(HFT) ke KHR
163.9757298
1 Hashflow(HFT) ke KMF
Fr17.43441
1 Hashflow(HFT) ke LAK
887.6086779
1 Hashflow(HFT) ke LKR
රු12.4478421
1 Hashflow(HFT) ke MDL
L0.6986013
1 Hashflow(HFT) ke MGA
Ar183.918735
1 Hashflow(HFT) ke MOP
P0.32664
1 Hashflow(HFT) ke MVR
0.628782
1 Hashflow(HFT) ke MWK
MK70.762473
1 Hashflow(HFT) ke MZN
MT2.6110785
1 Hashflow(HFT) ke NPR
रु5.785611
1 Hashflow(HFT) ke PYG
289.56636
1 Hashflow(HFT) ke RWF
Fr59.32599
1 Hashflow(HFT) ke SBD
$0.3356226
1 Hashflow(HFT) ke SCR
0.6148998
1 Hashflow(HFT) ke SRD
$1.571955
1 Hashflow(HFT) ke SVC
$0.3568542
1 Hashflow(HFT) ke SZL
L0.7084005
1 Hashflow(HFT) ke TMT
m0.142905
1 Hashflow(HFT) ke TND
د.ت0.12081597
1 Hashflow(HFT) ke TTD
$0.2764191
1 Hashflow(HFT) ke UGX
Sh142.74168
1 Hashflow(HFT) ke XAF
Fr23.19144
1 Hashflow(HFT) ke XCD
$0.110241
1 Hashflow(HFT) ke XOF
Fr23.19144
1 Hashflow(HFT) ke XPF
Fr4.20549
1 Hashflow(HFT) ke BWP
P0.5491635
1 Hashflow(HFT) ke BZD
$0.0820683
1 Hashflow(HFT) ke CVE
$3.9131472
1 Hashflow(HFT) ke DJF
Fr7.26774
1 Hashflow(HFT) ke DOP
$2.625369
1 Hashflow(HFT) ke DZD
د.ج5.3274984
1 Hashflow(HFT) ke FJD
$0.0930924
1 Hashflow(HFT) ke GNF
Fr355.01685
1 Hashflow(HFT) ke GTQ
Q0.3127578
1 Hashflow(HFT) ke GYD
$8.5400028
1 Hashflow(HFT) ke ISK
kr5.14458

Sumber Daya Hashflow

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hashflow, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hashflow
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hashflow

Berapa nilai Hashflow (HFT) hari ini?
Harga live HFT dalam USD adalah 0.04083 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HFT ke USD saat ini?
Harga HFT ke USD saat ini adalah $ 0.04083. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hashflow?
Kapitalisasi pasar HFT adalah $ 25.40M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HFT?
Suplai beredar HFT adalah 622.20M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HFT?
HFT mencapai harga ATH sebesar 2.580920148894519 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HFT?
HFT mencapai harga ATL 0.024357787273328116 USD.
Berapa volume perdagangan HFT?
Volume perdagangan 24 jam live HFT adalah $ 1.45M USD.
Akankah harga HFT naik lebih tinggi tahun ini?
HFT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HFT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Hashflow (HFT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

