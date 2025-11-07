BursaDEX+
Harga live Holoworld AI hari ini adalah 0.1034 USD. Lacak informasi harga aktual HOLO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOLO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Holoworld AI(HOLO)

$0.1034
+1.57%1D
Grafik Harga Live Holoworld AI (HOLO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:48:01 (UTC+8)

Informasi Harga Holoworld AI (HOLO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
$ 0.1078
$ 0.1078$ 0.1078
High 24 Jam

-2.18%

+1.57%

-16.35%

-16.35%

Harga aktual Holoworld AI (HOLO) adalah $ 0.1034. Selama 24 jam terakhir, HOLO diperdagangkan antara low $ 0.1 dan high $ 0.1078, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOLO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOLO telah berubah sebesar -2.18% selama 1 jam terakhir, +1.57% selama 24 jam, dan -16.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Holoworld AI (HOLO)

$ 102.38K
$ 102.38K$ 102.38K

$ 211.76M
$ 211.76M$ 211.76M

2,048,000,000
2,048,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar Holoworld AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 102.38K. Suplai beredar HOLO adalah --, dan total suplainya sebesar 2048000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 211.76M.

Riwayat Harga Holoworld AI (HOLO) USD

Pantau perubahan harga Holoworld AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001598+1.57%
30 Days$ -0.1032-49.96%
60 Hari$ +0.0534+106.80%
90 Hari$ +0.0534+106.80%
Perubahan Harga Holoworld AI Hari Ini

Hari ini, HOLO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001598 (+1.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Holoworld AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1032 (-49.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Holoworld AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HOLO terlihat mengalami perubahan $ +0.0534 (+106.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Holoworld AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0534 (+106.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Holoworld AI (HOLO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Holoworld AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI adalah pusat aplikasi terdesentralisasi yang dirancang untuk agen kecerdasan buatan, aplikasi, dan kekayaan intelektual (KI) digital. Pada intinya, Holoworld AI beroperasi sebagai toko aplikasi untuk aplikasi berbasis AI. Aplikasi ini mencakup agen otonom, perangkat media generatif, dan sistem konten interaktif. Dengan menggabungkan lapisan identitas, kepemilikan, dan penyelesaian berbasis blockchain dengan utilitas berbasis AI, platform ini memungkinkan para kreator untuk mengembangkan dan berbagi produk digital yang dapat berfungsi secara independen atau berinteraksi satu sama lain. Desain ini bertujuan untuk mengurangi hambatan penerapan AI dengan menawarkan kemudahan penemuan, monetisasi, dan interoperabilitas dalam satu ekosistem.

Holoworld AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Holoworld AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HOLO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Holoworld AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Holoworld AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Holoworld AI (USD)

Berapa nilai Holoworld AI (HOLO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Holoworld AI (HOLO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Holoworld AI.

Cek prediksi harga Holoworld AI sekarang!

Tokenomi Holoworld AI (HOLO)

Memahami tokenomi Holoworld AI (HOLO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOLO sekarang!

Cara membeli Holoworld AI (HOLO)

Ingin mengetahui cara membeli Holoworld AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Holoworld AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOLO ke Mata Uang Lokal

1 Holoworld AI(HOLO) ke VND
2,720.971
1 Holoworld AI(HOLO) ke AUD
A$0.159236
1 Holoworld AI(HOLO) ke GBP
0.078584
1 Holoworld AI(HOLO) ke EUR
0.088924
1 Holoworld AI(HOLO) ke USD
$0.1034
1 Holoworld AI(HOLO) ke MYR
RM0.431178
1 Holoworld AI(HOLO) ke TRY
4.36348
1 Holoworld AI(HOLO) ke JPY
¥15.8202
1 Holoworld AI(HOLO) ke ARS
ARS$150.071658
1 Holoworld AI(HOLO) ke RUB
8.40125
1 Holoworld AI(HOLO) ke INR
9.168478
1 Holoworld AI(HOLO) ke IDR
Rp1,723.332644
1 Holoworld AI(HOLO) ke PHP
6.102668
1 Holoworld AI(HOLO) ke EGP
￡E.4.889786
1 Holoworld AI(HOLO) ke BRL
R$0.55319
1 Holoworld AI(HOLO) ke CAD
C$0.145794
1 Holoworld AI(HOLO) ke BDT
12.615834
1 Holoworld AI(HOLO) ke NGN
148.776056
1 Holoworld AI(HOLO) ke COP
$396.167794
1 Holoworld AI(HOLO) ke ZAR
R.1.796058
1 Holoworld AI(HOLO) ke UAH
4.349004
1 Holoworld AI(HOLO) ke TZS
T.Sh.254.0538
1 Holoworld AI(HOLO) ke VES
Bs23.4718
1 Holoworld AI(HOLO) ke CLP
$97.5062
1 Holoworld AI(HOLO) ke PKR
Rs29.224976
1 Holoworld AI(HOLO) ke KZT
54.391502
1 Holoworld AI(HOLO) ke THB
฿3.348092
1 Holoworld AI(HOLO) ke TWD
NT$3.203332
1 Holoworld AI(HOLO) ke AED
د.إ0.379478
1 Holoworld AI(HOLO) ke CHF
Fr0.08272
1 Holoworld AI(HOLO) ke HKD
HK$0.803418
1 Holoworld AI(HOLO) ke AMD
֏39.54016
1 Holoworld AI(HOLO) ke MAD
.د.م0.96162
1 Holoworld AI(HOLO) ke MXN
$1.921172
1 Holoworld AI(HOLO) ke SAR
ريال0.38775
1 Holoworld AI(HOLO) ke ETB
Br15.912226
1 Holoworld AI(HOLO) ke KES
KSh13.353076
1 Holoworld AI(HOLO) ke JOD
د.أ0.0733106
1 Holoworld AI(HOLO) ke PLN
0.380512
1 Holoworld AI(HOLO) ke RON
лв0.45496
1 Holoworld AI(HOLO) ke SEK
kr0.989538
1 Holoworld AI(HOLO) ke BGN
лв0.174746
1 Holoworld AI(HOLO) ke HUF
Ft34.616252
1 Holoworld AI(HOLO) ke CZK
2.180706
1 Holoworld AI(HOLO) ke KWD
د.ك0.0316404
1 Holoworld AI(HOLO) ke ILS
0.338118
1 Holoworld AI(HOLO) ke BOB
Bs0.71346
1 Holoworld AI(HOLO) ke AZN
0.17578
1 Holoworld AI(HOLO) ke TJS
SM0.953348
1 Holoworld AI(HOLO) ke GEL
0.280214
1 Holoworld AI(HOLO) ke AOA
Kz94.775406
1 Holoworld AI(HOLO) ke BHD
.د.ب0.0389818
1 Holoworld AI(HOLO) ke BMD
$0.1034
1 Holoworld AI(HOLO) ke DKK
kr0.668998
1 Holoworld AI(HOLO) ke HNL
L2.723556
1 Holoworld AI(HOLO) ke MUR
4.750196
1 Holoworld AI(HOLO) ke NAD
$1.796058
1 Holoworld AI(HOLO) ke NOK
kr1.053646
1 Holoworld AI(HOLO) ke NZD
$0.183018
1 Holoworld AI(HOLO) ke PAB
B/.0.1034
1 Holoworld AI(HOLO) ke PGK
K0.43428
1 Holoworld AI(HOLO) ke QAR
ر.ق0.376376
1 Holoworld AI(HOLO) ke RSD
дин.10.502338
1 Holoworld AI(HOLO) ke UZS
soʻm1,245.782846
1 Holoworld AI(HOLO) ke ALL
L8.67009
1 Holoworld AI(HOLO) ke ANG
ƒ0.185086
1 Holoworld AI(HOLO) ke AWG
ƒ0.18612
1 Holoworld AI(HOLO) ke BBD
$0.2068
1 Holoworld AI(HOLO) ke BAM
KM0.174746
1 Holoworld AI(HOLO) ke BIF
Fr304.9266
1 Holoworld AI(HOLO) ke BND
$0.13442
1 Holoworld AI(HOLO) ke BSD
$0.1034
1 Holoworld AI(HOLO) ke JMD
$16.58019
1 Holoworld AI(HOLO) ke KHR
415.260604
1 Holoworld AI(HOLO) ke KMF
Fr43.428
1 Holoworld AI(HOLO) ke LAK
2,247.826042
1 Holoworld AI(HOLO) ke LKR
රු31.523558
1 Holoworld AI(HOLO) ke MDL
L1.7578
1 Holoworld AI(HOLO) ke MGA
Ar465.7653
1 Holoworld AI(HOLO) ke MOP
P0.8272
1 Holoworld AI(HOLO) ke MVR
1.59236
1 Holoworld AI(HOLO) ke MWK
MK179.513774
1 Holoworld AI(HOLO) ke MZN
MT6.61243
1 Holoworld AI(HOLO) ke NPR
रु14.65178
1 Holoworld AI(HOLO) ke PYG
733.3128
1 Holoworld AI(HOLO) ke RWF
Fr150.0334
1 Holoworld AI(HOLO) ke SBD
$0.850982
1 Holoworld AI(HOLO) ke SCR
1.4476
1 Holoworld AI(HOLO) ke SRD
$3.9809
1 Holoworld AI(HOLO) ke SVC
$0.903716
1 Holoworld AI(HOLO) ke SZL
L1.795024
1 Holoworld AI(HOLO) ke TMT
m0.3619
1 Holoworld AI(HOLO) ke TND
د.ت0.3059606
1 Holoworld AI(HOLO) ke TTD
$0.700018
1 Holoworld AI(HOLO) ke UGX
Sh361.4864
1 Holoworld AI(HOLO) ke XAF
Fr58.7312
1 Holoworld AI(HOLO) ke XCD
$0.27918
1 Holoworld AI(HOLO) ke XOF
Fr58.7312
1 Holoworld AI(HOLO) ke XPF
Fr10.6502
1 Holoworld AI(HOLO) ke BWP
P1.39073
1 Holoworld AI(HOLO) ke BZD
$0.207834
1 Holoworld AI(HOLO) ke CVE
$9.909856
1 Holoworld AI(HOLO) ke DJF
Fr18.3018
1 Holoworld AI(HOLO) ke DOP
$6.649654
1 Holoworld AI(HOLO) ke DZD
د.ج13.491632
1 Holoworld AI(HOLO) ke FJD
$0.235752
1 Holoworld AI(HOLO) ke GNF
Fr899.063
1 Holoworld AI(HOLO) ke GTQ
Q0.792044
1 Holoworld AI(HOLO) ke GYD
$21.627144
1 Holoworld AI(HOLO) ke ISK
kr13.0284

Sumber Daya Holoworld AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Holoworld AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Holoworld AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Holoworld AI

Berapa nilai Holoworld AI (HOLO) hari ini?
Harga live HOLO dalam USD adalah 0.1034 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOLO ke USD saat ini?
Harga HOLO ke USD saat ini adalah $ 0.1034. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Holoworld AI?
Kapitalisasi pasar HOLO adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOLO?
Suplai beredar HOLO adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOLO?
HOLO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOLO?
HOLO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan HOLO?
Volume perdagangan 24 jam live HOLO adalah $ 102.38K USD.
Akankah harga HOLO naik lebih tinggi tahun ini?
HOLO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOLO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:48:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Holoworld AI (HOLO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

