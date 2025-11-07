Apa yang dimaksud dengan Hatom (HTM)

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

Prediksi Harga Hatom (USD)

Berapa nilai Hatom (HTM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hatom (HTM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hatom.

Tokenomi Hatom (HTM)

Memahami tokenomi Hatom (HTM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HTM sekarang!

Ingin mengetahui cara membeli Hatom? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hatom di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hatom, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hatom Berapa nilai Hatom (HTM) hari ini? Harga live HTM dalam USD adalah 0.0424 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HTM ke USD saat ini? $ 0.0424 . Cobalah Harga HTM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Hatom? Kapitalisasi pasar HTM adalah $ 706.70K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HTM? Suplai beredar HTM adalah 16.67M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HTM? HTM mencapai harga ATH sebesar 3.5947183933695026 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HTM? HTM mencapai harga ATL 0.03903598231999884 USD . Berapa volume perdagangan HTM? Volume perdagangan 24 jam live HTM adalah $ 102.60K USD . Akankah harga HTM naik lebih tinggi tahun ini? HTM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HTM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

