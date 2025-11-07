BursaDEX+
Harga live Hatom hari ini adalah 0.0424 USD. Lacak informasi harga aktual HTM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HTM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HTM

Info Harga HTM

Penjelasan HTM

Whitepaper HTM

Situs Web Resmi HTM

Tokenomi HTM

Prakiraan Harga HTM

Riwayat HTM

Panduan Membeli HTM

Konverter HTM ke Mata Uang Fiat

Spot HTM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hatom

Harga Hatom(HTM)

Harga Live 1 HTM ke USD:

$0.0424
$0.0424$0.0424
+3.16%1D
USD
Grafik Harga Live Hatom (HTM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:49:24 (UTC+8)

Informasi Harga Hatom (HTM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0405
$ 0.0405$ 0.0405
Low 24 Jam
$ 0.0425
$ 0.0425$ 0.0425
High 24 Jam

$ 0.0405
$ 0.0405$ 0.0405

$ 0.0425
$ 0.0425$ 0.0425

$ 3.5947183933695026
$ 3.5947183933695026$ 3.5947183933695026

$ 0.03903598231999884
$ 0.03903598231999884$ 0.03903598231999884

+0.95%

+3.16%

-15.54%

-15.54%

Harga aktual Hatom (HTM) adalah $ 0.0424. Selama 24 jam terakhir, HTM diperdagangkan antara low $ 0.0405 dan high $ 0.0425, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHTM adalah $ 3.5947183933695026, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03903598231999884.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HTM telah berubah sebesar +0.95% selama 1 jam terakhir, +3.16% selama 24 jam, dan -15.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hatom (HTM)

No.2306

$ 706.70K
$ 706.70K$ 706.70K

$ 102.60K
$ 102.60K$ 102.60K

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

16.67M
16.67M 16.67M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

16.66%

EGLD

Kapitalisasi Pasar Hatom saat ini adalah $ 706.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 102.60K. Suplai beredar HTM adalah 16.67M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.24M.

Riwayat Harga Hatom (HTM) USD

Pantau perubahan harga Hatom untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001299+3.16%
30 Days$ -0.0253-37.38%
60 Hari$ -0.0376-47.00%
90 Hari$ -0.0728-63.20%
Perubahan Harga Hatom Hari Ini

Hari ini, HTM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001299 (+3.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hatom 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0253 (-37.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hatom 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HTM terlihat mengalami perubahan $ -0.0376 (-47.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hatom 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0728 (-63.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hatom (HTM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hatom sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hatom (HTM)

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

Hatom tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hatom Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HTM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hatom di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hatom dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hatom (USD)

Berapa nilai Hatom (HTM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hatom (HTM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hatom.

Cek prediksi harga Hatom sekarang!

Tokenomi Hatom (HTM)

Memahami tokenomi Hatom (HTM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HTM sekarang!

Cara membeli Hatom (HTM)

Ingin mengetahui cara membeli Hatom? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hatom di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HTM ke Mata Uang Lokal

1 Hatom(HTM) ke VND
1,115.756
1 Hatom(HTM) ke AUD
A$0.065296
1 Hatom(HTM) ke GBP
0.032224
1 Hatom(HTM) ke EUR
0.036464
1 Hatom(HTM) ke USD
$0.0424
1 Hatom(HTM) ke MYR
RM0.177232
1 Hatom(HTM) ke TRY
1.78504
1 Hatom(HTM) ke JPY
¥6.4872
1 Hatom(HTM) ke ARS
ARS$61.538088
1 Hatom(HTM) ke RUB
3.444576
1 Hatom(HTM) ke INR
3.759608
1 Hatom(HTM) ke IDR
Rp706.666384
1 Hatom(HTM) ke PHP
2.502872
1 Hatom(HTM) ke EGP
￡E.2.005096
1 Hatom(HTM) ke BRL
R$0.226416
1 Hatom(HTM) ke CAD
C$0.059784
1 Hatom(HTM) ke BDT
5.173224
1 Hatom(HTM) ke NGN
61.006816
1 Hatom(HTM) ke COP
$162.451784
1 Hatom(HTM) ke ZAR
R.0.736064
1 Hatom(HTM) ke UAH
1.783344
1 Hatom(HTM) ke TZS
T.Sh.104.1768
1 Hatom(HTM) ke VES
Bs9.4552
1 Hatom(HTM) ke CLP
$39.9408
1 Hatom(HTM) ke PKR
Rs11.983936
1 Hatom(HTM) ke KZT
22.303672
1 Hatom(HTM) ke THB
฿1.37376
1 Hatom(HTM) ke TWD
NT$1.313976
1 Hatom(HTM) ke AED
د.إ0.155608
1 Hatom(HTM) ke CHF
Fr0.03392
1 Hatom(HTM) ke HKD
HK$0.329448
1 Hatom(HTM) ke AMD
֏16.21376
1 Hatom(HTM) ke MAD
.د.م0.394744
1 Hatom(HTM) ke MXN
$0.787368
1 Hatom(HTM) ke SAR
ريال0.159
1 Hatom(HTM) ke ETB
Br6.507976
1 Hatom(HTM) ke KES
KSh5.475536
1 Hatom(HTM) ke JOD
د.أ0.0300616
1 Hatom(HTM) ke PLN
0.156032
1 Hatom(HTM) ke RON
лв0.18656
1 Hatom(HTM) ke SEK
kr0.405344
1 Hatom(HTM) ke BGN
лв0.071656
1 Hatom(HTM) ke HUF
Ft14.175592
1 Hatom(HTM) ke CZK
0.894216
1 Hatom(HTM) ke KWD
د.ك0.0129744
1 Hatom(HTM) ke ILS
0.138648
1 Hatom(HTM) ke BOB
Bs0.29256
1 Hatom(HTM) ke AZN
0.07208
1 Hatom(HTM) ke TJS
SM0.390928
1 Hatom(HTM) ke GEL
0.114904
1 Hatom(HTM) ke AOA
Kz38.68576
1 Hatom(HTM) ke BHD
.د.ب0.0159424
1 Hatom(HTM) ke BMD
$0.0424
1 Hatom(HTM) ke DKK
kr0.273904
1 Hatom(HTM) ke HNL
L1.114272
1 Hatom(HTM) ke MUR
1.9504
1 Hatom(HTM) ke NAD
$0.736488
1 Hatom(HTM) ke NOK
kr0.43248
1 Hatom(HTM) ke NZD
$0.075048
1 Hatom(HTM) ke PAB
B/.0.0424
1 Hatom(HTM) ke PGK
K0.181048
1 Hatom(HTM) ke QAR
ر.ق0.154336
1 Hatom(HTM) ke RSD
дин.4.304024
1 Hatom(HTM) ke UZS
soʻm504.761824
1 Hatom(HTM) ke ALL
L3.556088
1 Hatom(HTM) ke ANG
ƒ0.075896
1 Hatom(HTM) ke AWG
ƒ0.07632
1 Hatom(HTM) ke BBD
$0.0848
1 Hatom(HTM) ke BAM
KM0.071656
1 Hatom(HTM) ke BIF
Fr125.0376
1 Hatom(HTM) ke BND
$0.05512
1 Hatom(HTM) ke BSD
$0.0424
1 Hatom(HTM) ke JMD
$6.79884
1 Hatom(HTM) ke KHR
170.280944
1 Hatom(HTM) ke KMF
Fr18.1048
1 Hatom(HTM) ke LAK
921.739112
1 Hatom(HTM) ke LKR
රු12.926488
1 Hatom(HTM) ke MDL
L0.725464
1 Hatom(HTM) ke MGA
Ar190.9908
1 Hatom(HTM) ke MOP
P0.3392
1 Hatom(HTM) ke MVR
0.65296
1 Hatom(HTM) ke MWK
MK73.48344
1 Hatom(HTM) ke MZN
MT2.71148
1 Hatom(HTM) ke NPR
रु6.00808
1 Hatom(HTM) ke PYG
300.7008
1 Hatom(HTM) ke RWF
Fr61.6072
1 Hatom(HTM) ke SBD
$0.348528
1 Hatom(HTM) ke SCR
0.638544
1 Hatom(HTM) ke SRD
$1.6324
1 Hatom(HTM) ke SVC
$0.370576
1 Hatom(HTM) ke SZL
L0.73564
1 Hatom(HTM) ke TMT
m0.1484
1 Hatom(HTM) ke TND
د.ت0.1254616
1 Hatom(HTM) ke TTD
$0.287048
1 Hatom(HTM) ke UGX
Sh148.2304
1 Hatom(HTM) ke XAF
Fr24.0832
1 Hatom(HTM) ke XCD
$0.11448
1 Hatom(HTM) ke XOF
Fr24.0832
1 Hatom(HTM) ke XPF
Fr4.3672
1 Hatom(HTM) ke BWP
P0.57028
1 Hatom(HTM) ke BZD
$0.085224
1 Hatom(HTM) ke CVE
$4.063616
1 Hatom(HTM) ke DJF
Fr7.5472
1 Hatom(HTM) ke DOP
$2.72632
1 Hatom(HTM) ke DZD
د.ج5.532352
1 Hatom(HTM) ke FJD
$0.096672
1 Hatom(HTM) ke GNF
Fr368.668
1 Hatom(HTM) ke GTQ
Q0.324784
1 Hatom(HTM) ke GYD
$8.868384
1 Hatom(HTM) ke ISK
kr5.3424

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hatom, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hatom
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hatom

Berapa nilai Hatom (HTM) hari ini?
Harga live HTM dalam USD adalah 0.0424 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HTM ke USD saat ini?
Harga HTM ke USD saat ini adalah $ 0.0424. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hatom?
Kapitalisasi pasar HTM adalah $ 706.70K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HTM?
Suplai beredar HTM adalah 16.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HTM?
HTM mencapai harga ATH sebesar 3.5947183933695026 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HTM?
HTM mencapai harga ATL 0.03903598231999884 USD.
Berapa volume perdagangan HTM?
Volume perdagangan 24 jam live HTM adalah $ 102.60K USD.
Akankah harga HTM naik lebih tinggi tahun ini?
HTM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HTM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:49:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hatom (HTM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

