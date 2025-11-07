BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Index Cooperative hari ini adalah 0.816 USD. Lacak informasi harga aktual INDEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga INDEX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Index Cooperative hari ini adalah 0.816 USD. Lacak informasi harga aktual INDEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga INDEX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang INDEX

Info Harga INDEX

Penjelasan INDEX

Whitepaper INDEX

Situs Web Resmi INDEX

Tokenomi INDEX

Prakiraan Harga INDEX

Riwayat INDEX

Panduan Membeli INDEX

Konverter INDEX ke Mata Uang Fiat

Spot INDEX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Index Cooperative

Harga Index Cooperative(INDEX)

Harga Live 1 INDEX ke USD:

$0.814
$0.814$0.814
+2.38%1D
USD
Grafik Harga Live Index Cooperative (INDEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:41:11 (UTC+8)

Informasi Harga Index Cooperative (INDEX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.794
$ 0.794$ 0.794
Low 24 Jam
$ 0.853
$ 0.853$ 0.853
High 24 Jam

$ 0.794
$ 0.794$ 0.794

$ 0.853
$ 0.853$ 0.853

$ 133.13563635311073
$ 133.13563635311073$ 133.13563635311073

$ 0.748633398168002
$ 0.748633398168002$ 0.748633398168002

0.00%

+2.38%

-23.10%

-23.10%

Harga aktual Index Cooperative (INDEX) adalah $ 0.816. Selama 24 jam terakhir, INDEX diperdagangkan antara low $ 0.794 dan high $ 0.853, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highINDEX adalah $ 133.13563635311073, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.748633398168002.

Dalam hal kinerja jangka pendek, INDEX telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.38% selama 24 jam, dan -23.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Index Cooperative (INDEX)

No.4451

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.26K
$ 59.26K$ 59.26K

$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Index Cooperative saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.26K. Suplai beredar INDEX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.16M.

Riwayat Harga Index Cooperative (INDEX) USD

Pantau perubahan harga Index Cooperative untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01892+2.38%
30 Days$ -0.173-17.50%
60 Hari$ -0.333-28.99%
90 Hari$ -0.475-36.80%
Perubahan Harga Index Cooperative Hari Ini

Hari ini, INDEX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.01892 (+2.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Index Cooperative 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.173 (-17.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Index Cooperative 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, INDEX terlihat mengalami perubahan $ -0.333 (-28.99%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Index Cooperative 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.475 (-36.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Index Cooperative (INDEX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Index Cooperative sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Index Cooperative (INDEX)

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

Index Cooperative tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Index Cooperative Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa INDEX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Index Cooperative di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Index Cooperative dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Index Cooperative (USD)

Berapa nilai Index Cooperative (INDEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Index Cooperative (INDEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Index Cooperative.

Cek prediksi harga Index Cooperative sekarang!

Tokenomi Index Cooperative (INDEX)

Memahami tokenomi Index Cooperative (INDEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INDEX sekarang!

Cara membeli Index Cooperative (INDEX)

Ingin mengetahui cara membeli Index Cooperative? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Index Cooperative di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

INDEX ke Mata Uang Lokal

1 Index Cooperative(INDEX) ke VND
21,473.04
1 Index Cooperative(INDEX) ke AUD
A$1.25664
1 Index Cooperative(INDEX) ke GBP
0.62016
1 Index Cooperative(INDEX) ke EUR
0.70176
1 Index Cooperative(INDEX) ke USD
$0.816
1 Index Cooperative(INDEX) ke MYR
RM3.41088
1 Index Cooperative(INDEX) ke TRY
34.42704
1 Index Cooperative(INDEX) ke JPY
¥124.032
1 Index Cooperative(INDEX) ke ARS
ARS$1,184.31792
1 Index Cooperative(INDEX) ke RUB
66.29184
1 Index Cooperative(INDEX) ke INR
72.35472
1 Index Cooperative(INDEX) ke IDR
Rp13,599.99456
1 Index Cooperative(INDEX) ke PHP
48.11136
1 Index Cooperative(INDEX) ke EGP
￡E.38.5968
1 Index Cooperative(INDEX) ke BRL
R$4.3656
1 Index Cooperative(INDEX) ke CAD
C$1.15056
1 Index Cooperative(INDEX) ke BDT
99.56016
1 Index Cooperative(INDEX) ke NGN
1,174.09344
1 Index Cooperative(INDEX) ke COP
$3,126.43056
1 Index Cooperative(INDEX) ke ZAR
R.14.18208
1 Index Cooperative(INDEX) ke UAH
34.32096
1 Index Cooperative(INDEX) ke TZS
T.Sh.2,004.912
1 Index Cooperative(INDEX) ke VES
Bs185.232
1 Index Cooperative(INDEX) ke CLP
$769.488
1 Index Cooperative(INDEX) ke PKR
Rs230.63424
1 Index Cooperative(INDEX) ke KZT
429.24048
1 Index Cooperative(INDEX) ke THB
฿26.42208
1 Index Cooperative(INDEX) ke TWD
NT$25.28784
1 Index Cooperative(INDEX) ke AED
د.إ2.99472
1 Index Cooperative(INDEX) ke CHF
Fr0.6528
1 Index Cooperative(INDEX) ke HKD
HK$6.34032
1 Index Cooperative(INDEX) ke AMD
֏312.0384
1 Index Cooperative(INDEX) ke MAD
.د.م7.5888
1 Index Cooperative(INDEX) ke MXN
$15.15312
1 Index Cooperative(INDEX) ke SAR
ريال3.06
1 Index Cooperative(INDEX) ke ETB
Br125.57424
1 Index Cooperative(INDEX) ke KES
KSh105.37824
1 Index Cooperative(INDEX) ke JOD
د.أ0.578544
1 Index Cooperative(INDEX) ke PLN
3.00288
1 Index Cooperative(INDEX) ke RON
лв3.5904
1 Index Cooperative(INDEX) ke SEK
kr7.80912
1 Index Cooperative(INDEX) ke BGN
лв1.37904
1 Index Cooperative(INDEX) ke HUF
Ft273.00096
1 Index Cooperative(INDEX) ke CZK
17.20128
1 Index Cooperative(INDEX) ke KWD
د.ك0.249696
1 Index Cooperative(INDEX) ke ILS
2.66832
1 Index Cooperative(INDEX) ke BOB
Bs5.6304
1 Index Cooperative(INDEX) ke AZN
1.3872
1 Index Cooperative(INDEX) ke TJS
SM7.52352
1 Index Cooperative(INDEX) ke GEL
2.21136
1 Index Cooperative(INDEX) ke AOA
Kz747.93744
1 Index Cooperative(INDEX) ke BHD
.د.ب0.306816
1 Index Cooperative(INDEX) ke BMD
$0.816
1 Index Cooperative(INDEX) ke DKK
kr5.27952
1 Index Cooperative(INDEX) ke HNL
L21.49344
1 Index Cooperative(INDEX) ke MUR
37.51152
1 Index Cooperative(INDEX) ke NAD
$14.17392
1 Index Cooperative(INDEX) ke NOK
kr8.3232
1 Index Cooperative(INDEX) ke NZD
$1.44432
1 Index Cooperative(INDEX) ke PAB
B/.0.816
1 Index Cooperative(INDEX) ke PGK
K3.4272
1 Index Cooperative(INDEX) ke QAR
ر.ق2.97024
1 Index Cooperative(INDEX) ke RSD
дин.82.87296
1 Index Cooperative(INDEX) ke UZS
soʻm9,831.32304
1 Index Cooperative(INDEX) ke ALL
L68.4216
1 Index Cooperative(INDEX) ke ANG
ƒ1.46064
1 Index Cooperative(INDEX) ke AWG
ƒ1.4688
1 Index Cooperative(INDEX) ke BBD
$1.632
1 Index Cooperative(INDEX) ke BAM
KM1.37904
1 Index Cooperative(INDEX) ke BIF
Fr2,406.384
1 Index Cooperative(INDEX) ke BND
$1.0608
1 Index Cooperative(INDEX) ke BSD
$0.816
1 Index Cooperative(INDEX) ke JMD
$130.8456
1 Index Cooperative(INDEX) ke KHR
3,277.10496
1 Index Cooperative(INDEX) ke KMF
Fr342.72
1 Index Cooperative(INDEX) ke LAK
17,739.13008
1 Index Cooperative(INDEX) ke LKR
රු248.77392
1 Index Cooperative(INDEX) ke MDL
L13.872
1 Index Cooperative(INDEX) ke MGA
Ar3,675.672
1 Index Cooperative(INDEX) ke MOP
P6.528
1 Index Cooperative(INDEX) ke MVR
12.5664
1 Index Cooperative(INDEX) ke MWK
MK1,416.66576
1 Index Cooperative(INDEX) ke MZN
MT52.1832
1 Index Cooperative(INDEX) ke NPR
रु115.6272
1 Index Cooperative(INDEX) ke PYG
5,787.072
1 Index Cooperative(INDEX) ke RWF
Fr1,184.016
1 Index Cooperative(INDEX) ke SBD
$6.71568
1 Index Cooperative(INDEX) ke SCR
11.77488
1 Index Cooperative(INDEX) ke SRD
$31.416
1 Index Cooperative(INDEX) ke SVC
$7.13184
1 Index Cooperative(INDEX) ke SZL
L14.16576
1 Index Cooperative(INDEX) ke TMT
m2.856
1 Index Cooperative(INDEX) ke TND
د.ت2.414544
1 Index Cooperative(INDEX) ke TTD
$5.52432
1 Index Cooperative(INDEX) ke UGX
Sh2,852.736
1 Index Cooperative(INDEX) ke XAF
Fr463.488
1 Index Cooperative(INDEX) ke XCD
$2.2032
1 Index Cooperative(INDEX) ke XOF
Fr463.488
1 Index Cooperative(INDEX) ke XPF
Fr84.048
1 Index Cooperative(INDEX) ke BWP
P10.9752
1 Index Cooperative(INDEX) ke BZD
$1.64016
1 Index Cooperative(INDEX) ke CVE
$78.20544
1 Index Cooperative(INDEX) ke DJF
Fr144.432
1 Index Cooperative(INDEX) ke DOP
$52.47696
1 Index Cooperative(INDEX) ke DZD
د.ج106.55328
1 Index Cooperative(INDEX) ke FJD
$1.86048
1 Index Cooperative(INDEX) ke GNF
Fr7,095.12
1 Index Cooperative(INDEX) ke GTQ
Q6.25056
1 Index Cooperative(INDEX) ke GYD
$170.67456
1 Index Cooperative(INDEX) ke ISK
kr102.816

Sumber Daya Index Cooperative

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Index Cooperative, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Index Cooperative
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Index Cooperative

Berapa nilai Index Cooperative (INDEX) hari ini?
Harga live INDEX dalam USD adalah 0.816 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga INDEX ke USD saat ini?
Harga INDEX ke USD saat ini adalah $ 0.816. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Index Cooperative?
Kapitalisasi pasar INDEX adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar INDEX?
Suplai beredar INDEX adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) INDEX?
INDEX mencapai harga ATH sebesar 133.13563635311073 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) INDEX?
INDEX mencapai harga ATL 0.748633398168002 USD.
Berapa volume perdagangan INDEX?
Volume perdagangan 24 jam live INDEX adalah $ 59.26K USD.
Akankah harga INDEX naik lebih tinggi tahun ini?
INDEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INDEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:41:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Index Cooperative (INDEX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator INDEX ke USD

Jumlah

INDEX
INDEX
USD
USD

1 INDEX = 0.816 USD

Perdagangkan INDEX

INDEX/USDT
$0.814
$0.814$0.814
+2.26%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,293.12
$101,293.12$101,293.12

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.83
$3,321.83$3,321.83

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.57
$156.57$156.57

+0.41%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0619
$1.0619$1.0619

+23.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,293.12
$101,293.12$101,293.12

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.83
$3,321.83$3,321.83

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.57
$156.57$156.57

+0.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2192
$2.2192$2.2192

-0.68%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0306
$1.0306$1.0306

+1.42%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.45
$30.45$30.45

+103.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0848
$0.0848$0.0848

+69.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016823
$0.016823$0.016823

+1,582.30%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.202
$4.202$4.202

+320.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009145
$0.009145$0.009145

+328.53%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.337
$2.337$2.337

+69.47%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0848
$0.0848$0.0848

+69.60%